OpenAI এ মুকলি কৰিলে ChatGPT Health; এতিয়াৰে পৰা AI য়ে ৰাখিব আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ যতন

OpenAI এ মুকলি কৰিলে ChatGPT Health; এতিয়াৰে পৰা AI য়ে ৰাখিব আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ যতন
OpenAI এ আৰম্ভ কৰিলে ChatGPT Health, যিয়ে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক চিকিৎসা ৰেকৰ্ডসমূহ সুৰক্ষিতভাৱে সংযোগ কৰি AI ৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে ভালদৰে বুজিবলৈ অনুমতি দিয়ে ।
Published : January 8, 2026 at 12:01 PM IST
হায়দৰাবাদ: ChatGPT ৰ আঁৰৰ কোম্পানী OpenAI এ ChatGPT Health নামৰ এটা নতুন বৈশিষ্ট্য মুকলি কৰিছে । এই অনন্য AI বৈশিষ্ট্যই ব্যৱহাৰকাৰীসকলক তেওঁলোকৰ চিকিৎসা ৰেকৰ্ড আৰু সুস্থতা এপসমূহ ChatGPT ৰ সৈতে সুৰক্ষিতভাৱে সংযোগ কৰাৰ অনুমতি দিয়ে । কোম্পানীটোৱে কয় যে ইয়াৰ দ্বাৰা ব্যৱহাৰকাৰীসকলে অধিক প্ৰয়োজনীয় আৰু আত্মবিশ্বাসী স্বাস্থ্য সংক্ৰান্তীয় সিদ্ধান্ত ল’ব পাৰিব ।
OpenAI ৰ এপ্লিকেচনৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া ফিজি চিমোৱে ব্যাখ্যা কৰে যে ChatGPT Health হৈছে ChatGPTক ব্যক্তিগত ছুপাৰ-এচিষ্টেণ্ট হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ দিশত এক বৃহৎ পদক্ষেপ । তেওঁ কয় যে এই বৈশিষ্ট্যই মানুহক তেওঁলোকৰ জীৱনৰ বিভিন্ন দিশৰ বাবে উন্নত তথ্য আৰু সঠিক সঁজুলি প্ৰদান কৰি নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত সহায় কৰিব । ছিমোৱে নিজৰ অভিজ্ঞতা শ্বেয়াৰ কৰি কয় যে বৰ্তমানৰ স্বাস্থ্যসেৱা ব্যৱস্থাটো ৰোগী আৰু চিকিৎসক উভয়ৰে বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যক্ষম হোৱা নাই ।
ChatGPT স্বাস্থ্যৰ হাইলাইটসমূহ
আমেৰিকান মেডিকেল এছ’চিয়েশ্যনৰ উদ্ধৃতি দি OpenAI-এ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে যে 2023 চনৰ পৰা 2024 চনৰ ভিতৰত চিকিৎসকে এআইৰ ব্যৱহাৰ প্ৰায় দুগুণ হ’ব বুলি লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে । প্ৰায় 68% চিকিৎসকে বিশ্বাস কৰে যে এআইয়ে তেওঁলোকক ৰোগীৰ উন্নত যত্ন লোৱাত সহায় কৰে । OpenAI য়ে কৰা এক সমীক্ষাত দেখা গৈছে যে আমেৰিকাৰ পাঁচজন প্ৰাপ্তবয়স্কৰ ভিতৰত তিনিজনে যোৱা কেইমাহমানত স্বাস্থ্য বা স্বাস্থ্যসেৱা সম্পৰ্কীয় উদ্দেশ্যত AI সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু 75% লোকে ইয়াক অতি সহায়ক বুলি বিবেচনা কৰিছে ।
কোম্পানীটোৰ মতে, ইতিমধ্যে প্ৰতি সপ্তাহত লাখ লাখ লোকে ChatGPT ক স্বাস্থ্য আৰু সুস্থতা সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰে । এই প্ৰয়োজনীয়তালৈ মনত ৰাখি গোপনীয়তা আৰু সুৰক্ষাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ChatGPT Health ডিজাইন কৰা হৈছিল । স্বাস্থ্য-সম্পৰ্কীয় কথোপকথনসমূহক ChatGPT ৰ ভিতৰত এটা পৃথক স্থান আবণ্টন কৰা হয়, য'ত ফাইলসমূহ, চেটসমূহ আৰু সংযুক্ত এপসমূহ অন্য চেটৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে পৃথক কৰা হয় । OpenAI এ কয় যে এই তথ্য ইয়াৰ AI মডেলসমূহ প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা নহ'ব ।
ব্যৱহাৰকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ চিকিৎসা ৰেকৰ্ড আৰু সুস্থতা এপসমূহ সংযোগ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত ChatGPT-এ অধিক ব্যক্তিগতকৃত আৰু প্ৰাসংগিক তথ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে । অৱশ্যে কোম্পানীটোৱে স্পষ্ট কৰি দিছে যে ChatGPT Health কোনো ৰোগ নিৰ্ণয় বা চিকিৎসাৰ বিকল্প নহয়, চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শৰ ঠাইও নহয় । ইয়াৰ উদ্দেশ্য কেৱল দৈনন্দিন প্ৰশ্নবোৰ বুজিবলৈ আৰু স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় সিদ্ধান্ত লোৱাত সহায় কৰা ।
ব্যৱহাৰকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় তথ্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম কৰিবলৈ OpenAI এ ডিজিটেল স্বাস্থ্য প্লেটফৰ্ম b.well ৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব কৰিছে । বৰ্তমান এই বৈশিষ্ট্য অপেক্ষাত আছে আৰু চিকিৎসা ৰেকৰ্ডসমূহ সংযোগ কৰাটো আমেৰিকাত সীমাবদ্ধ । ভৱিষ্যতে ইয়াক ক্ৰমান্বয়ে আন দেশলৈও সম্প্ৰচাৰ কৰা হ’ব ।
