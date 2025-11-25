ChatGPT ত সংযোগ কৰা হৈছে নতুন শ্বপিং বৈশিষ্ট্য; সুবিধা হ’ব অনলাইন শ্বপিঙৰ ক্ষেত্ৰত
এই পদক্ষেপে তথ্য আৰু প্ৰডাক্ট অনুসন্ধানৰ ক্ষেত্ৰত গুগলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ OpenAIৰ উচ্চাকাংক্ষাক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।
Published : November 25, 2025 at 2:08 PM IST
হায়দৰাবাদ: OpenAI এ ইয়াৰ ChatGPT ছাৰ্চ ইঞ্জিনৰ এটা বৃহৎ আপডেট ঘোষণা কৰিছে, যিটোৰ সহায়ত অনলাইন বজাৰ কৰাটো অধিক উন্নত আৰু ব্যক্তিগতকৃত কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছে । সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই নতুন বৈশিষ্ট্যই ছবি, পৰ্যালোচনা আৰু প্ৰত্যক্ষ ক্ৰয় লিংকসমূহ একত্ৰিত কৰি চেটবট আন্তঃপৃষ্ঠৰ ভিতৰতে পোনপটীয়াকৈ সামগ্ৰীবিধ আৱিষ্কাৰ কৰাত সহায় কৰে ।
সাধাৰণ প্ৰশ্নৰ বাবে ব্যক্তিগতকৃত ফলাফল
ব্যৱহাৰকাৰীসকলে এতিয়া দৈনন্দিন ভাষাত এটা প্ৰশ্ন টাইপ কৰি সামগ্ৰী বিচাৰিব পাৰে—যেনে “5,000 টকাৰ তলত এটা ভাল হেয়াৰ ড্ৰাইয়াৰ কি হ’ব পাৰে ” আৰু ChatGPT ৰ পৰামৰ্শ লাভ কৰিব পাৰে । ফলাফলত সামগ্ৰীৰ দৃশ্য, ৰেটিং আৰু প্ৰাসংগিক খুচুৰা বিক্ৰেতাৰ ৱেবছাইটৰ লিংক অন্তৰ্ভুক্ত হ’ব ৷ প্ৰথম অৱস্থাত এই আপডেটটোৱে ফেশ্বন, সৌন্দৰ্য, ঘৰুৱা সামগ্ৰী আৰু ইলেক্ট্ৰনিকছৰ দৰে শিতানত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
We’re launching shopping research in ChatGPT, a new way to discover, compare, and choose the right products without endless tabs.— Nick Turley (@nickaturley) November 24, 2025
Describe what you need, and ChatGPT builds a personalized buyer’s guide in minutes – with smart clarifying questions, in-depth research, and easy… pic.twitter.com/ncBCIIjizw
এই উন্নয়ন GPT-4o, ChatGPT ৰ বাবে অবিকল্পিত আৰ্হিৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে উপলব্ধ, সকলো একাউণ্ট ধৰণত—বিনামূলীয়া, প্লাছ আৰু প্ৰ' । আনকি লগ-আউট ব্যৱহাৰকাৰীসকলেও নতুন বৈশিষ্ট্যসমূহ চেষ্টা কৰিব পাৰে, কাৰণ OpenAI এ বিশ্বজুৰি এয়া আৰম্ভ কৰিছে । এণ্ড্ৰ’ইড ফোন, আইফোন আৰু ৱেবৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে এতিয়া এই নতুন বৈশিষ্ট্যটো চেষ্টা কৰিব পাৰিব ।
গুগলৰ আধিপত্যক প্ৰত্যাহ্বান
এই পদক্ষেপে তথ্য আৰু সামগ্ৰী অনুসন্ধানৰ ক্ষেত্ৰত গুগলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ OpenAI ৰ উচ্চাকাংক্ষাক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । গুগলৰ সন্ধান প্ৰডাক্ট প্ৰধান হৈ আছে যদিও পেইড এডভাৰটাইজিং স্লটক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ বাবে ই ক্ৰমান্বয়ে সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে, যিয়ে জৈৱিক সন্ধানৰ মানদণ্ড হ্ৰাস কৰিব পাৰে ।
OpenAI এ কয় যে ChatGPT এ যোৱা সপ্তাহত এক বিলিয়নতকৈ অধিক ৱেব সন্ধান নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল, যিয়ে ব্যৱহাৰকাৰীৰ নিয়োজিততাৰ যথেষ্ট বৃদ্ধিৰ ইংগিত দিয়ে । কিন্তু বৰ্তমান কোম্পানীটোৱে বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তে মুদ্ৰাকৰণৰ পৰা আঁতৰি আছে । শ্বপিং ফলাফল তৃতীয়-পক্ষৰ মেটাডাটাৰ পৰা সৃষ্টি কৰা হয় যেনে মূল্য নিৰ্ধাৰণ, পণ্যৰ বিৱৰণ আৰু ব্যৱহাৰকাৰীৰ পৰ্যালোচনা—আৰু OpenAI-এ জোৰ দিয়ে যে ই এফিলিয়েট কমিচন লাভ নকৰে বা পেইড তালিকাসমূহক অগ্ৰাধিকাৰ নিদিয়ে ।
অতি সোনকালে আহি আছে স্মৃতি একত্ৰীকৰণ
ভৱিষ্যতৰ এটা আপডেটে ChatGPT ৰ মেম’ৰি বৈশিষ্ট্যক বজাৰ কৰাৰ সৈতে একত্ৰিত কৰিব, যাৰ ফলত চেটবটে পূৰ্বৰ কথোপকথনসমূহ মনত ৰাখিবলৈ আৰু অধিক নিৰ্দিষ্ট পৰামৰ্শ আগবঢ়াব পাৰিব ৷ এই কাৰ্যকৰীতা, অৱশ্যে, ডাটা গোপনীয়তা নিয়মৰ বাবে ইউৰোপীয় সংঘ, ইউ.কে., চুইজাৰলেণ্ড, নৰৱে, আইচলেণ্ড, বা লিচেনষ্টাইনত উপলব্ধ নহ'ব ।
পৰম্পৰাগত ছাৰ্চ ইঞ্জিনৰ অনুকৰণ কৰা আন এটা উন্নীতকৰণত, ব্যৱহাৰকাৰীয়ে টাইপ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে ChatGPT এ এতিয়া ট্ৰেণ্ডিং সন্ধান পৰামৰ্শ প্ৰদৰ্শন কৰিব—গুগলৰ অটোকম্প্লিটৰ দৰেই ৷
হোৱাটছএপৰ লগতে সংযোগ কৰা হৈছে
ChatGPT সন্ধানো হোৱাটছএপত সংযুক্ত কৰা হৈছে, যাৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে মেছেজিং এপৰ ভিতৰতে পোনপটীয়াকৈ প্ৰডাক্টৰ পৰামৰ্শ আৰু ৱেব সন্ধানৰ সঁহাৰি লাভ কৰিব পাৰে ।
এই বজাৰ বৃদ্ধি OpenAI ৰ পূৰ্বৰ পৰীক্ষাসমূহৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, ইয়াৰ “অপাৰেটৰ” এজেন্ট প্লেটফৰ্মকে ধৰি, যিয়ে প্ৰডাক্টৰ পৰামৰ্শ দিবলৈ বাস্তৱ সময়ত ৱেব ব্ৰাউজ কৰিছিল । ইয়াৰ বিপৰীতে নতুন ChatGPT সন্ধানে AI-সহায়ক অনলাইন শ্বপিংক মূলসুঁতিলৈ অনাৰ লক্ষ্যৰে দ্ৰুত, অধিক ইন্টাৰেক্টিভ অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰে ।
