ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰামক পিচ পেলাই বিশ্বৰ সৰ্বাধিক ডাউনলোড কৰা এপ হিচাপে স্বীকৃত হ’ল ChatGPT
টিকটক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামক পিচ পেলাই বিশ্বৰ সৰ্বাধিক ডাউনলোড কৰা এপ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে AI প্লেটফৰ্ম ৷ জানক বিতংকৈ ---
Published : December 11, 2025 at 4:07 PM IST
হায়দৰাবাদ: বছৰ বছৰ ধৰি টিকটক, ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকে বিশ্বৰ এপ চাৰ্টত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰি অহা দেখা গৈছিল ৷ সম্প্ৰতি সেই এপকেইটাই সেই আধিপত্য হেৰুওৱা দেখা হৈছে । মাত্ৰ ডেৰ-দুবছৰৰ ভিতৰতে ChatGPT য়ে কেৱল সেই অভিজাত গোটটোত যোগদান কৰাই নহয়, বিশ্বৰ সৰ্বাধিক ডাউনলোড কৰা এপ হিচাপে শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে ।
AppMagic ৰ তথ্য অনুসৰি 2025 চনৰ জানুৱাৰীৰ পৰা নৱেম্বৰৰ ভিতৰত ChatGPT 902 মিলিয়নতকৈ অধিক বাৰ ডাউনলোড কৰা হৈছিল ৷ টিকটক কৰা হৈছিল প্ৰায় 20 কোটি ইনষ্টলেশ্যন ৷ আনহাতে, ইনষ্টাগ্ৰাম ডাইনলোড কৰা হৈছে প্ৰায় 38 কোটি বাৰ । সেই উত্থান প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত ChatGPT ৰ মুঠ ডাউনলোড কৰা হৈছে 1.36 বিলিয়ন, যিটো তিনি বছৰতকৈও কম সময়ৰ পূৰ্বে মূলসুঁতিত প্ৰৱেশ কৰা এটা এপৰ বাবে এক চমকপ্ৰদ কৃতিত্ব ।
কদৰ বৃদ্ধি কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ
এপটোৰ উত্থানে দেখুৱাই দিছে যে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই কিমান দ্ৰুতগতিত এক নিৰ্দিষ্ট প্ৰযুক্তিৰ পৰা বিশ্বব্যাপী পৰিঘটনালৈ গতি কৰিছে । OpenAI ৰ ChatGPT, যিয়ে জেনেৰেটিভ AI ক দৈনন্দিন ব্যৱহাৰযোগ্য কৰি তুলিছিল, উদ্যোগটোৰ ফ্লেগশ্বিপ প্লেটফৰ্মত পৰিণত হৈছে, যিয়ে দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা AI পৰিৱেশ তন্ত্ৰক আগুৱাই লৈ গৈছে ।
ইয়াৰ বৃদ্ধিৰ ট্ৰেজেক্টৰী এতিয়া ইয়াৰ প্ৰাৰম্ভিক বছৰবোৰত টিকটকৰ ট্ৰেজেক্টৰীক প্ৰতিফলিত কৰে, যিটো স্থায়ী নিয়োজিততা আৰু দ্ৰুত গ্ৰহণ দুয়োটাৰে সূচক । তথ্যসমূহে এইটোও প্ৰকাশ কৰে যে ব্যৱহাৰকাৰীসকলে কেৱল এআই সঁজুলিৰ সৈতে পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰাই নহয়, ইয়াক তেওঁলোকৰ ডিজিটেল ৰুটিনত সক্ৰিয়ভাৱে সংযুক্ত কৰিছে ।
পিছ পৰি থকা প্ৰতিদ্বন্দীসকল
এই বছৰত টিকটক দ্বিতীয় সৰ্বাধিক ডাউনলোড কৰা এপ হৈয়ে আছে, য’ত 703 মিলিয়ন ইনষ্টল হৈছে ৷ আনহাতে ইনষ্টাগ্ৰাম 512.6 মিলিয়ন ইনষ্টল আছে । ফেচবুক, হোৱাটছএপ আৰু ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্ম টেমুৱে 404 ৰ পৰা 444 মিলিয়নকৈ ডাউনলোড কৰি শীৰ্ষ পাঁচটা স্থান দখল কৰিছে । গুগলৰ জেমিনি এপটোৱেই হৈছে শীৰ্ষ দহৰ ভিতৰত একমাত্ৰ আন AI এপ, যাৰ 392 মিলিয়ন ইনষ্টল সম্পূৰ্ণ হৈছে ।
2025 চনৰ নৱেম্বৰ মাহলৈকে ChatGPT য়ে বিশ্বব্যাপী এআই চেটবট বজাৰৰ 81.8% অংশীদাৰিত্ব লাভ কৰিছে, যিটো ইয়াৰ শীৰ্ষ পাঁচটা প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোম্পানীৰ একেলগে চাৰিগুণতকৈও অধিক বুলি প্ৰকাশ পূৰ্বৰ টেকগেজডৰ গৱেষণাত । DeepSeek আৰু পাৰ্প্লেক্সিটিৰ দৰে উদীয়মান এপয়েও প্ৰতিযোগিতা তীব্ৰতৰ কৰি তোলাৰ পিছতো, ChatGPT ৰ বজাৰ দৃঢ় হৈ আছে ।
ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংযোগ গভীৰ হোৱাৰ লগে লগে আৰু AI সংহতি উদ্যোগসমূহৰ মাজত বিস্তৃত হোৱাৰ লগে লগে সেই স্থিৰতা অহা বছৰলৈকে অব্যাহত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
লগতে পঢ়ক