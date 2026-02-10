চন্দ্ৰযান-4 অভিযান: ইছৰোয়ে থিৰাং কৰিলে লেণ্ডিং ছাইট, চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত ৰ’ভাৰ অৱতৰণ

চন্দ্ৰযান-4 অভিযান: ইছৰোয়ে থিৰাং কৰিলে লেণ্ডিং ছাইট, চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত ৰ’ভাৰ অৱতৰণ
চন্দ্ৰযান-4 অভিযানৰ বাবে ইছৰোই চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত নিৰাপদ অৱতৰণ স্থান চূড়ান্ত কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত জানক বিতংকৈ ---
হায়দৰাবাদ: ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাই (ISRO) পৰৱৰ্তী বৃহৎ চন্দ্ৰ অভিযানৰ প্ৰস্তুতি দ্ৰুতগতিত আৰম্ভ কৰিছে । যদিও Chandrayaan-4 অভিযান উৎক্ষেপণ কৰিবলৈ এতিয়াও প্ৰায় দুবছৰ বাকী আছে, তথাপিও ইয়াৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে । ইছৰোৱে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুতো নিৰাপদ অৱতৰণ স্থান বাছি লৈছে । ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চন্দ্ৰযান 4 অভিযানত অনুমোদন জনাইছে । এই অভিযান ভাৰতৰ প্ৰথম চন্দ্ৰ নমুনা ঘূৰাই অনা অভিযান হ’ব । অৰ্থাৎ চন্দ্ৰৰ মাটি আৰু শিলৰ নমুনা পুনৰ পৃথিৱীলৈ অনা হ’ব । এই কাৰণতে চন্দ্ৰযান-4 ক এতিয়ালৈকে চন্দ্ৰ অভিযানৰ আটাইতকৈ কঠিন অভিযান বুলি গণ্য কৰা হয় ।
ইছৰোৰ মুৰব্বী ভি নাৰায়ণনে ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিছে যে চন্দ্ৰযান-4 2028 চনত উৎক্ষেপণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । এই অভিযানৰ বাবে বিজ্ঞানীসকলে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুৰ ওচৰত অৱস্থিত মন্স মুটন অঞ্চলৰ ওপৰত গভীৰ অধ্যয়ন চলাইছিল । এই অঞ্চলত চাৰিটা সম্ভাৱ্য অৱতৰণ স্থান চিনাক্ত কৰা হৈছে, যাৰ নাম হৈছে MM-1, MM-3, MM-4 আৰু MM-5 ।
MM-4 স্থানক আটাইতকৈ নিৰাপদ বুলি গণ্য কৰা হয় ।
এই সকলোবোৰ স্থান ইছৰোৰ হাই-ৰিজ’লিউচন কেমেৰা (HRC) ব্যৱহাৰ কৰি অধ্যয়ন কৰা হৈছিল । বিভিন্ন কোণৰ পৰা লোৱা ছবি আৰু তথ্যৰ ভিত্তিত বিজ্ঞানীসকলে মাটিৰ ঢাল, উচ্চতা আৰু বিপদৰ সম্ভাৱনাৰ মূল্যায়ন কৰিছিল । এই অধ্যয়নত MM-4 স্থানটোৱেই আটাইতকৈ নিৰাপদ বুলি ধৰা পৰিছিল । ইছৰোৰ বিষয়াসকলৰ মতে, MM-4 ৰ আশে-পাশে এক কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত MM-4 স্থানত বিপদৰ আশংকা আটাইতকৈ কম ।
ইয়াৰ মাটিৰ গড় ঢাল প্ৰায় 5 ডিগ্ৰী, যিটো অৱতৰণৰ বাবে যথেষ্ট নিৰাপদ বুলি গণ্য কৰা হয় । এই স্থানৰ গড় উচ্চতা 5334 মিটাৰ আৰু ইয়াত 24 মিটাৰ বাই 24 মিটাৰ দৈৰ্ঘৰ কেইবাটাও গ্ৰীড পোৱা গৈছে, য’ত কোনো বাধা নোহোৱাকৈ লেণ্ডাৰখন অৱতৰণ কৰিব পাৰি ।
চন্দ্ৰযান-4 অভিযানত পাঁচটা মডিউল থাকিব
প্ৰপালচন মডিউল, ডিচেণ্ডাৰ মডিউল, এচেণ্ডাৰ মডিউল, ট্ৰেন্সফাৰ মডিউল আৰু পুনৰ প্ৰৱেশ মডিউল । ডিচেণ্ডাৰ আৰু এচেণ্ডাৰ মডিউলে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত কোমল অৱতৰণ কৰিব । ইয়াৰ পিছত নমুনা সংগ্ৰহ কৰি নিৰাপদে পৃথিৱীলৈ ঘূৰাই পঠিওৱা হ’ব । এই অভিযানৰ সফলতাই ভাৰতক চন্দ্ৰ অন্বেষণৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ নিৰ্বাচিত দেশৰ লীগত স্থান দিব ।
