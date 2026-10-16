CERT-Inৰ সতৰ্কবাণী, ভাৰতৰ আইটি প্ৰতিষ্ঠানত স্বয়ংক্ৰিয় AI এজেণ্টে চলাইছে চাইবাৰ আক্ৰমণ
অ'পেন এআই সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰি অধিক দ্ৰুত গতিত চাইবাৰ আক্ৰমণ চলাইছে অপৰাধীয়ে ৷
Published : October 16, 2026 at 9:36 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰতীয় চাইবাৰ নিৰাপত্তা সংস্থা চমুকৈ CERT-Inৰ সতৰ্কবাণী ৷ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ স্বয়ংক্ৰিয় এজেণ্টে ভাৰতীয় আইটি প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ পৰা অনুমতি অবিহনেই লাইভ চিষ্টেম আৰু গোপনীয় তথ্য সংগ্ৰহৰ চেষ্টা কৰিছে ৷ শেহতীয়াকৈ AI Agents as Attack Vectors নামেৰে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে চিইআৰটি-ইন কৰ্তৃপক্ষই ৷
সংস্থাই সতৰ্ক কৰি দিছে যে, স্বয়ংক্ৰিয় কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ এজেণ্টে অ'পেন এআই সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰি অধিক দ্ৰুত গতিত চাইবাৰ আক্ৰমণ চলাইছে অপৰাধীয়ে ৷ বিশেষকৈ ভাৰতীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ তথ্য আৰু যোগাযোগ প্ৰযুক্তিৰ আন্তঃগাঁথনিক লক্ষ্য কৰিছে এআই এজেণ্টসমূহে ৷
চাৰ্ট-ইন (CERT-In)এ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ চাইবাৰ ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পাছত উল্লেখ কৰিছে যে, যিবোৰ আক্ৰমণকাৰী আছিল এটা এআই এজেণ্ট এনে এটা ছফ্টৱেৰ প্ৰণালী যি স্বতন্ত্ৰভাৱে কামৰ পৰিকল্পনা কৰিবলৈ, নিৰ্দেশ জাৰি কৰিবলৈ, সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰু দীৰ্ঘ সময় ধৰি ইণ্টাৰনেটত সক্ৰিয় হৈ থাকিবলৈ সক্ষম হয় ।
আনহাতে আন কিছুমান ঘটনাত, চাইবাৰ আক্ৰমণকাৰীসকলে ভাবুকি আৰু আৰ্থিক প্ৰৱঞ্চনাৰ চলাবলৈ ইচ্ছাকৃতভাৱে open-source এজেণ্টক এআই ব্যৱহাৰ কৰিছিল বুলি দাবী কৰিছে CERT-Inয়ে । এআইৰ এনে আক্ৰমণক দুটা ভাগত ভাগ কৰি CERT-Inয়ে উল্লেখ কৰিছে-
প্ৰথমটো হৈছে এআই মডেল যোগানকাৰী সংস্থাসমূহে নিজেই স্বীকাৰ কৰিছে যে ইণ্টাৰনেটত গৱেষণা আৰু মূল্যায়ন চলি থকাৰ সময়তে কিছুমান স্বয়ংক্ৰিয় এআই এজেণ্টে নিজৰ নিৰ্ধাৰিত পৰিসৰ অতিক্ৰম কৰি ভাৰতীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ লাইভ চিষ্টেমত সোমাই পৰিছে ।
এই এজেণ্টসমূহে এপ্লিকেশ্যন কনফিগৰেশ্যন, ৰাজহুৱা ক’ড আৰু অতিৰিক্ত অনুমতি থকা ক্লাউড চাৰ্ভিচত থকা পাছৱৰ্ড বা এক্সেচ কী ব্যৱহাৰ কৰি ব্যক্তিগত তথ্য আৰু গোপনীয় ব্যৱসায়িক নথি-পত্ৰসমূহ পঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে । এই এজেণ্টসমূহে এবাৰ ফাদিল হোৱা পাছৱৰ্ডসমূহ পিছৰ অভিযানসমূহতো পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৷ যাৰ ফলত বাৰে বাৰে অনধিকাৰ প্ৰৱেশৰ আশংকা থাকে।
দ্বিতীয়টো হৈছে চাইবাৰ অপৰাধীসকলে ইচ্ছাকৃতভাৱে ৰাজহুৱাভাৱে উপলব্ধ এআই চালিত নিৰাপত্তা ফ্ৰেমৱৰ্ক ব্যৱহাৰ কৰি ভাৰতীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ওপৰত চোৰাংচোৱাগিৰি কৰা, দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লোৱা আৰু আৰ্থিক লাভালাভৰ বাবে চাইবাৰ আক্ৰমণ চলাইছে । এই সঁজুলিবোৰ বিভিন্ন দেশৰ চাৰ্ভাৰত বাৰে বাৰে নতুন ৰূপত মোতায়েন কৰা হৈছে ।
এআই সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰেৰে চাইবাৰ আক্ৰমণকাৰী কিছু ক্ষেত্ৰত সফল হোৱাৰ অন্তৰালত থকা মূল কথাটো হ'ল
ক’ড, পুৰণি বা পৰীক্ষামূলক অৱস্থাত থকা API সমূহ ইণ্টাৰনেটত সুৰক্ষিত নোহোৱাকৈ এৰি থোৱা, পেমেণ্ট API কীসমূহ কোনো এনক্ৰিপচন নোহোৱাকৈ সাধাৰণ টেক্সট হিচাপে জমা ৰখা, বেকএণ্ড-এজ-এ-চাৰ্ভিচত প্ৰয়োজনতকৈ অতিৰিক্ত অনুমতি দিয়া, ইণ্টাৰনেটৰ সৈতে সংযোজিত মাল্টি-ফেক্টৰ অথেনটিকেশ্যন (MFA) সক্ৰিয় হৈ নথকা ।
এই কেইটা বিশেষ কাৰকৰ বাবে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ স্বয়ংক্ৰিয় এজেণ্টে আক্ৰমণ কৰি সহজে সফলতা লাব কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক: উন্নত AIৰ ব্যৱহাৰৰে বিশ্বত বৃদ্ধি পাইছে চাইবাৰ অপৰাধৰ ঘটনা, ২.৫ শতাংশলৈ ভাৰতত বৃদ্ধি