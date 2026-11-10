আইআইটি দিল্লীৰ স্মাৰ্ট সুৰক্ষা কৱচে সৈনিকক নতুনকৈ উৎসাহিত কৰিব !
আইআইটি দিল্লীৰ টেক্সটাইল এণ্ড ফাইবাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং বিভাগে প্ৰস্তুত কৰা এই বৰ্ম বা সুৰক্ষা কৱচত আধুনিক কাপোৰৰ উপাদান আৰু স্মাৰ্ট সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।
Published : November 10, 2026 at 3:50 PM IST
নতুন দিল্লী : দেশৰ সুৰক্ষাত নিয়োজিত সৈনিকসকলৰ বাবে গুলী প্ৰতিৰোধক জেকেট (Bulletproof jacket) হৈছে এক অত্যন্ত জৰুৰী সুৰক্ষা কৱচ । কিন্তু কৰ্তব্যৰ সময়ত দীৰ্ঘ সময় ধৰি এনে গধুৰ পোচাক পিন্ধি থকাটোও এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান । ইয়াৰ অতিৰিক্ত ওজনে সৈনিকসকলৰ খোজ-কাটল বা ইফাল-সিফাল কৰাত বাধা প্ৰদান কৰে । যাৰ বাবে ইয়াক বেছি সময় পিন্ধি থকাটো কঠিন হৈ পৰে ।
এই সমস্যা সমাধানৰ বাবে আইআইটি দিল্লীৰ টেক্সটাইল এণ্ড ফাইবাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং বিভাগৰ গৱেষকসকলে এটা পাতল আৰু সহজে ভাঁজ কৰিব পৰা 'স্মাৰ্ট' বডী আৰ্মৰ বা বৰ্ম বা সুৰক্ষা কৱচ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে । পুৰণি দিনৰ গধুৰ ধাতুৰে নিৰ্মিত সুৰক্ষা পোছাকৰ বিপৰীতে এই বৰ্মটোত আধুনিক কাপোৰৰ উপাদান আৰু স্মাৰ্ট সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।
প্ৰতিৰক্ষা গৱেষণা আৰু উন্নয়ন সংস্থা (DRDO)-ৰ সহযোগত প্ৰস্তুত কৰা এই প্ৰকল্পটোৰ মূল লক্ষ্য হৈছে সৈনিকসকলৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ লগতে দীৰ্ঘ সময় পিন্ধি থকাৰ বাবে আৰামদায়ক এক সুৰক্ষা কৱচ তৈয়াৰ কৰা । এই বৰ্মটোৰ ওজন প্ৰায় ১.৮ কিলোগ্ৰাম আৰু প্ৰতিটো জেকেটৰ আনুমানিক মূল্য ২৫,০০০ টকাৰ পৰা ৩০,০০০ টকা হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।
আৰামদায়ক আৰু অতি কঠিন
আইআইটি দিল্লীৰ টেক্সটাইল এণ্ড ফাইবাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং বিভাগৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ এমটেকৰ ছাত্ৰ অৰ্জুনিত দে'য়ে উল্লেখ কৰে যে পৰম্পৰাগত সুৰক্ষা কৱচসমূহ সাধাৰণতে যথেষ্ট গধুৰ । সেইবোৰত ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰীসমূহৰ সহজে ভাঁজ হোৱা ক্ষমতাও সীমিত, যাৰ বাবে সৈনিকসকলে সেইবোৰ পিন্ধি দীৰ্ঘ সময় ধৰি পিন্ধি থাকি নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰাত অসুবিধা পাইছিল ।
সুৰক্ষাৰ সৈতে আৰাম আৰু সহজে লৰচৰ কৰাৰ সুবিধাৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা উপলব্ধি কৰি গৱেষকৰ দলটোৱে পাতল আৰু সহজে ভাঁজ কৰিব পৰা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি এক নতুন বৰ্ম নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰে ।
এই বৰ্ম বা কৱচটোৰ প্ৰথম সংস্কৰণটোত 'ডাইনিমা' (Dyneema) নামৰ পদাৰ্থৰে নিৰ্মিত এটা একমুখী স্তৰ (unidirectional laminate) ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । আনহাতে, ইয়াৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণটো প্ৰথমটোতকৈ উন্নত কৰা হৈছে আৰু ইয়াত সুৰক্ষা তথা সহজে ভাঁজ কৰিব পৰা ক্ষমতা দুয়োটা বৃদ্ধি কৰিবলৈ স্মাৰ্ট সামগ্ৰীৰ সংযোগ কৰা হৈছে ।
এই বৰ্ম বা জেকেটটোৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্যটো হৈছে ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা এক বিশেষ তৰল পদাৰ্থ । এই পদাৰ্থবিধক 'শ্বিয়েৰ-থিকেনিং ফ্লুইড' (shear-thickening fluid) বা 'নন-নিউটনিয়ান ফ্লুইড' (non-Newtonian fluid) বুলিও জনা যায় । এনে পদাৰ্থৰ আচৰণ ইয়াৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰা চাপৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সলনি হয় । যেতিয়াই ইয়াৰ ওপৰত হঠাত কোনো তীব্ৰ চাপ বা আঘাত যেনে গুলীৰ আঘাত পৰে, তেতিয়াই ই অত্যন্ত কঠিন বা প্ৰতিৰোধক হৈ পৰে ।
দে'য়ে ব্যাখ্যা কৰে যে গৱেষকৰ দলটোৱে তৰল পদাৰ্থৰ এই বিশেষ গুণটোক ব্যৱহাৰ কৰি 'স্মাৰ্ট ফ্লেক্সিবল আৰ্মৰ' (সহজে ভাঁজ কৰিব পৰা স্মাৰ্ট বৰ্ম) প্ৰস্তুত কৰি তুলিছে, যিটো হঠাতে অহা তীব্ৰ আঘাতৰ শক্তিক কম কৰিব পৰাকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে । ইয়াৰ মূল লক্ষ্য হৈছে এনে এক সুৰক্ষা কৱচ প্ৰস্তুত কৰা, যিটো স্বাভাৱিক অৱস্থাত নমনীয় বা কোমল হৈ থাকিব । কিন্তু আঘাত পোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাব । ফলত পুৰণি দিনৰ কঠিন আৰু লৰচৰ কৰিব নোৱৰা গধুৰ জেকেটবোৰৰ তুলনাত ইয়াক পিন্ধা সৈনিকজনে বহু বেছি আৰাম অনুভৱ কৰিব ।
ওজন আৰু মূল্য
এই প্ৰকল্পটোত ওজনৰ বিষয়টোক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচনা কৰা হৈছিল । দে'য়ে উল্লেখ কৰে যে এই বৰ্ম বা জেকেটটোৰ ওজন প্ৰায় ১.৮ কিলোগ্ৰাম আৰু প্ৰতিটো জেকেটৰ আনুমানিক মূল্য ২৫,০০০ টকাৰ পৰা ৩০,০০০ টকা হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে । গৱেষকসকলৰ মতে, এনে পাতল আৰু সহজে ভাঁজ কৰিব পৰা সুৰক্ষা কৱচে সৈনিকসকলৰ লৰচৰ কৰা বা খোজ-কাটলৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব, বিশেষকৈ কৰ্তব্যৰ সময়ত যিবোৰ পৰিস্থিতিত তেওঁলোকে দীৰ্ঘ সময় ধৰি জেকেটটো পিন্ধি থাকিবলগীয়া হয় সেই সময়ত সুবিধাজনক হ'ব ।
গৱেষকৰ দলটোৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ আপোচ নকৰাকৈ এই বৰ্মটোক অধিক আৰামদায়ক কৰি তোলা ।
গুলীৰ বিৰুদ্ধে সুৰক্ষা ক্ষমতাৰ পৰীক্ষণ
যিকোনো বুলেটপ্ৰুফ বা গুলী প্ৰতিৰোধক বৰ্ম বা জেকেটৰ কাৰ্যকাৰিতা কেৱল কঠিন আৰু কঠোৰ পৰীক্ষাৰ জৰিয়তেহে জুখিব পৰা যায় । এই উদ্দেশ্যে এই প্ৰকল্পটোৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা সুৰক্ষামূলক সামগ্ৰীখিনিৰ বৰ্তমান মূল্যায়ন বা পৰীক্ষা চলি আছে । দে'য়ে জনায় যে নিৰ্ধাৰিত নিয়ম বা প্ৰট’কল অনুসৰি চণ্ডীগড়ত থকা 'টাৰ্মিনেল বেলিষ্টিকছ ৰিছাৰ্চ লেব'ৰেটৰী'ত (TBRL) ৯ এমএম গুলী ব্যৱহাৰ কৰি এই জেকেটবোৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছে ।
এই পৰীক্ষাত গুলীৰ খুন্দাৰ বাবে হোৱা পৰিৱৰ্তনসমূহৰ মূল্যায়ন কৰা হয় । লগতে ইয়াৰ ফলত হোৱা 'বেক-ফেচ ডিফৰ্মেশ্যন' (back-face deformation) অৰ্থাৎ আঘাত পোৱা দিশটোৰ বিপৰীত পিঠিত হোৱা সোমাই যোৱা দাগ বা সংকোচনো জোখা হয় । দে'ৰ মতে, এই পৰীক্ষাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে সুৰক্ষামূলক সামগ্ৰীখিনিয়ে গুলীৰ আঘাত কেনেকৈ ৰোধ কৰে বা কমাই দিয়ে তাক পৰ্যবেক্ষণ কৰা আৰু সেই আঘাতৰ কিমান অংশ কাপোৰখনৰ পিছফালৰ অংশলৈ অৰ্থাৎ সৈনিকজনৰ শৰীৰলৈ বিয়পি পৰে তাক নিৰ্ণয় কৰা ।
ছুৰী বা কটাৰীৰ দৰে সঁজুলিৰ আক্ৰমণৰ পৰা সুৰক্ষা দিব পৰা বৰ্মৰ ওপৰতো বৰ্তমান গৱেষণা চলাই থকা হৈছে । এই গৱেষকৰ দলটোৰ কাম কেৱল গুলী প্ৰতিৰোধক জেকেট প্ৰস্তুত কৰিয়েই সীমাবদ্ধ থকা নাই; দলৰ সদস্যসকলে এতিয়া চোকা ছুৰী বা কটাৰীৰে কৰা আক্ৰমণৰ পৰা সুৰক্ষা দিব পৰা বিশেষ বৰ্মও তৈয়াৰ কৰি আছে ।
ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ সুনিৰ্দিষ্ট প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিব পৰাকৈ সুৰক্ষামূলক পোচাক তৈয়াৰ কৰা । এই গৱেষণাত জড়িত এগৰাকী ছাত্ৰৰ মতে, এই প্ৰকল্পটোৱে বৰ্তমানলৈকে এনআইজে (নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অব জাষ্টিচ) অৰ্থাৎ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ নিৰাপত্তা মান মানি চলিছে আৰু গৱেষকৰ দলটোৱে ইয়াক অধিক উন্নত কৰিবলৈ অহৰহ কাম কৰি আছে ।
কেভলাৰ বনাম ডাইনিমা
এই বৰ্ম বা সুৰক্ষা কৱচটো প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেভলাৰ (Kevlar) আৰু ডাইনিমাৰ (Dyneema) দৰে আধুনিক সামগ্ৰীসমূহে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে । ডাইনিমা, যাক 'আল্ট্ৰা-হাই মলিকিউলাৰ ওৱেইট পলিইথিলিন' (UHMWPE) বুলি জনা যায়, ইয়াৰ অপৰিসীম শক্তি আৰু অতি পাতল ওজনৰ বাবে পৰিচিত । আনহাতে, কেভলাৰ ইয়াৰ তুলনাত তুলনামূলকভাৱে কম খৰচী বা সুলভ মূল্যৰ সামগ্ৰী ।
দে'ৰ মতে, ডাইনিমা কেভলাৰতকৈ অধিক খৰচী যদিও ই বহু বেছি উন্নতমানৰ কাৰ্যক্ষমতা প্ৰদান কৰিব পাৰে । সেইবাবেই জেকেটটো বনাবলৈ সামগ্ৰী নিৰ্বাচন কৰাৰ সময়ত মূল্য, ওজন আৰু সুৰক্ষা ক্ষমতা এই আটাইবোৰ দিশ ভালদৰে বিবেচনা কৰা হয় ।
আইআইটি দিল্লীৰ এই গৱেষণাই প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডৰ বাবে পাতল আৰু আধুনিক সুৰক্ষামূলক পোচাক প্ৰস্তুত কৰাৰ এক প্ৰচেষ্টাক প্ৰতিফলিত কৰিছে । ইয়াৰ প্ৰধান লক্ষ্য হৈছে সৈনিকসকলৰ বাবে এনে এক সুৰক্ষা কৱচ বা বৰ্ম বিচাৰি উলিওৱা, যিটোৱে সঠিক সুৰক্ষাও প্ৰদান কৰিব আৰু পিন্ধি থকাৰ বাবেও আৰামদায়ক হ'ব ।
অৱশ্যে ইয়াৰ ব্যাপক ব্যৱহাৰ অৰ্থাৎ সেনাবাহিনীৰ সকলোৰে মাজত বিতৰণ কৰাৰ পূৰ্বে এই সুৰক্ষা কৱচটোৱে সকলো প্ৰয়োজনীয় পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব আৰু নিৰ্ধাৰিত মানসমূহ পূৰণ কৰিব লাগিব । যদিহে পৰৱৰ্তী পৰীক্ষাসমূহত এই প্ৰযুক্তি সফল প্ৰমাণিত হয়, তেন্তে ই ভৱিষ্যতে সৈনিকসকলৰ বাবে ইয়াতকৈও অধিক পাতল আৰু নমনীয় সুৰক্ষামূলক সঁজুলি প্ৰস্তুত কৰাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিব পাৰে ।