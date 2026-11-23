সক্ৰিয় হ'ব অসমৰ নিজা উপগ্ৰহ : ২০২৭ৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
এই প্ৰস্তাৱিত উপগ্ৰহ নেটৱৰ্কে পৃথিৱীৰ নিম্ন কক্ষপথত (Low Earth Orbit) থাকি কাম কৰিব ।
Published : November 23, 2026 at 2:55 PM IST
গুৱাহাটী : অসমৰ প্ৰস্তাৱিত উপগ্ৰহ নেটৱৰ্ক সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা । সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যখনৰ প্ৰস্তাৱিত উপগ্ৰহ নেটৱৰ্ক 'AssamSat'-ৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু সম্ভাৱনা সন্দৰ্ভত বিস্তৃত ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে ।
দেওবাৰৰ এটা X পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মহাকাশ প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ সাধাৰণ মানুহৰ জীৱন আৰু শাসন ব্যৱস্থাত কেনেদৰে ফলপ্ৰসূ হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে আলোকপাত কৰি ২০২৭ বৰ্ষলৈ দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিবলৈ ৰাজ্যবাসীলৈ আহ্বান জনায় ।
"Can Assam do it?” “Why does Assam need it?” Our proposed satellite constellation prompted plenty of questions. Fair enough. Space technology should prove its worth here on Earth, in people’s lives. Here’s how we intend to do that. PS: Keep an eye on 2027 https://t.co/PIXKNXhVNJ— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 22, 2026
সামাজিক মাধ্যমৰ পোষ্টটোত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, বৰ্তমান উপগ্ৰহীয় তথ্য আৰু আনুষংগিক সেৱা ক্ৰয় কৰিবলৈ পাঁচ বছৰত প্ৰায় ১,৭৭৫ কোটি টকা ব্যয় হয় । কিন্তু যদি প্ৰস্তাৱিত AssamSat প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ হয় তেন্তে এই ব্যয় পাঁচ বছৰত প্ৰায় ৬০০ কোটি টকালৈ সংকুচিত হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে । ফলত এই ব্যয় ৬৬ শতাংশ হ্ৰাস পাব ।
আনহাতে, ইয়াৰ দ্বাৰা ৰাজ্যখনে ৰাজহ আহৰণৰ উৎসও লাভ কৰিব । কিয়নো উপগ্ৰহীয় ছবি, তথ্য আৰু সংশ্লিষ্ট সেৱা বিক্ৰীৰ পাঁচ বছৰত প্ৰায় ৯০০ কোটি টকাৰ ৰাজহ সংগ্ৰহৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
এই প্ৰকল্পটোৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা, পৰিৱেশ সুৰক্ষা আৰু প্ৰশাসনিক কাম-কাজ অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে বাণিজ্যিক উপগ্ৰহ তথ্যৰ ওপৰত বৰ্তমানৰ যি নিৰ্ভৰশীলতা তাক হ্ৰাস কৰা ।
উল্লেখ্য যে AssamSat হৈছে অসম চৰকাৰৰ ৬০০ কোটি টকা ব্যয়েৰে পৰিকল্পনা কৰা এক প্ৰস্তাৱিত ভূ-পৰ্যবেক্ষণ উপগ্ৰহ নেটৱৰ্ক । এই উপগ্ৰহ নেটৱৰ্ক ২০২৭ চনত উৎক্ষেপণ কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । যদি এই প্ৰকল্পটো সফল হয় তেন্তে নিজা সুকীয়া ভূ-পৰ্যবেক্ষণ উপগ্ৰহ ব্যৱস্থা থকা অসম দেশৰ প্ৰথমখম ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত হ'ব ।
এই প্ৰস্তাৱিত উপগ্ৰহ নেটৱৰ্কে পৃথিৱীৰ নিম্ন কক্ষপথত (Low Earth Orbit) থাকি কাম কৰিব । এই নেটৱৰ্কত থকা একাধিক উপগ্ৰহই নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ব্যৱধানত একেটা অঞ্চলকে নিৰীক্ষণ কৰি থাকিব । ইয়াৰ ফলত মাত্ৰ এটা উপগ্ৰহই তথ্য প্ৰদানৰ তুলনাত সঘনাই বহু তথ্য লাভ কৰাটো সম্ভৱ হ'ব ।
এইক্ষেত্ৰত যিবোৰ কেমেৰা বা ইমেজিং সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব তাৰ কাম অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব । যেনে 'ছিন্থেটিক এপাৰচাৰ ৰাডাৰ' (SAR) প্ৰযুক্তিয়ে ডাৱৰৰ আৱৰণ ফালি বা নিশাৰ অন্ধকাৰতো পৃথিৱীপৃষ্ঠ অতি স্পষ্টভাৱে নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰে । ফলত এই প্ৰযুক্তিৰ দ্বাৰা বাৰিষাকালত অসমৰ বান পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰাত সহায়ক হ'ব ।
অৱশ্যে এই উপগ্ৰহ নেটৱৰ্কৰ চূড়ান্ত কাৰিকৰী দিশ আৰু ছেন্সৰসমূহৰ বিষয়ে তথ্য এতিয়াও ৰাজহুৱা কৰা হোৱা নাই ।
জানিব পৰা মতে, এই প্ৰকল্পটো অসম চৰকাৰে পিপিপি অৰ্থাৎ ৰাজহুৱা-ব্যক্তিগত অংশীদাৰিত্বত আগবঢ়াই নিছে । এই পিপিপি আৰ্হিত ভাৰতীয় ব্যক্তিগত মহাকাশ কোম্পানীসমূহে উপগ্ৰহকেইটাৰ নক্সা তৈয়াৰ কৰা, নিৰ্মাণকাৰ্য, উৎক্ষেপণ আৰু পৰিচালনা কৰিব । ইয়াৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াৰ দায়িত্ব ৰাজ্য চৰকাৰলৈ হস্তান্তৰ কৰিব ।