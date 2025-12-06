ETV Bharat / technology

অৰ্ডাৰৰ পৰা পেমেণ্টলৈকে - সকলো সম্ভৱ কেৱল নিৰ্দেশতেই, আঙুলিটোও কৰিব নালাগে লৰচৰ

প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনে এটা AI স্মাৰ্টফোনৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে যিয়ে কেৱল ব্যৱহাৰকাৰীৰ নিৰ্দেশ শুনি সঁহাৰি দিয়াই নহয়, স্ক্ৰীণলৈ চাই মানুহৰ দৰে ফোনটো চলাবলৈও সক্ষম ৷

ZTE Nubia M153 ৰ Doubao AI এ এপ খুলি দিয়ে, অৰ্ডাৰ দিয়াৰ লগতে আনকি কেৱল ব্যৱহাৰকাৰীৰ মাত শুনি পেমেণ্টো কৰে (X/@TaylorOgan)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 6, 2025 at 2:23 PM IST

হায়দৰাবাদ: আজিকালি সৰ্বত্ৰে গুৰুত্ব বাঢ়িছে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ৰ । ভাৰত, আমেৰিকাকে ধৰি বিশ্বৰ বহু দেশে AI প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত অহৰহ নতুনত্বৰ বাবে চিন্তা-চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছে । ভাৰতৰ চুবুৰীয়া দেশ চীনো অহৰহ ন ন গৱেষণাৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছে । চীনে পুনৰবাৰ নিজৰ শেহতীয়া উদ্ভাৱনৰ বিষয়ে প্ৰকাশ কৰি AI প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ অগ্ৰগতিৰ বিষয়ে বিশ্বক সম্বেদ দিছে । আন দেশসমূহে এতিয়ালৈকে AI ৰ ব্যৱহাৰ ভইচ এচিষ্টেণ্ট, ফটো এডিটিং আৰু এপ একচনত সীমিত কৰি ৰাখিছে যদিও চীনে সেইবোৰক অতিক্ৰম কৰি বিশ্বৰ প্ৰথম এজেণ্টিক AI স্মাৰ্টফোন সৃষ্টি কৰিছে ।

চীনৰ টেক কোম্পানী ZTE য়ে টিকটকৰ মূল কোম্পানী ByteDance ৰ সহযোগত মানুহৰ দৰে কাম কৰিব পৰা স্মাৰ্টফোন মুকলি কৰিছে । শুনিবলৈ আশ্চৰ্যকৰ লাগিলেও এয়া সঁচা । অদূৰ ভৱিষ্যতে এনে এটা স্মাৰ্টফোন মুকলি কৰা হ’ব যাক ব্যৱহাৰকাৰীয়ে পৰিচালনা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নহ’ব । ফোনটোৱে প্ৰয়োজন অনুসৰি ব্যৱহাৰকাৰীৰ সকলো কাম স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে সম্পন্ন কৰিব । চীনত মুকলি কৰা হৈছে বিশ্বৰ প্ৰথমটো এজেণ্টিক AI স্মাৰ্টফোন Nubia M153 । এই ফোনটো এতিয়ালৈকে ইঞ্জিনিয়াৰিং প্ৰ’ট’টাইপ হিচাপে মুকলি কৰা হৈছে ।

এই ফোনটোৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ’ল ইয়াৰ AI এজেণ্ট, যাৰ নাম Doubao, পোনপটীয়াকৈ অপাৰেটিং ছিষ্টেমৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা হৈছে । অৰ্থাৎ ই কেৱল এটা এপৰ ভিতৰতে কাম নকৰে, বৰঞ্চ সমগ্ৰ ফোনটো নিজেই চলাবলৈ সক্ষম ।

এজেণ্টিক এআই স্মাৰ্টফোনে কি কৰে ?

এই AI ফোনটোৰ সহায়ত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে একাধিক এপ খুলিব নালাগে, ফৰ্ম পূৰণ কৰিব নালাগে বা সঠিক বিকল্প বিচাৰিব নালাগে । ব্যৱহাৰকাৰীয়ে যেনেদৰে কথা কব তেনেদৰেই ফোনটোৱে সকলো কাম কৰি যাব । ডেমোত দেখা গৈছিল যে AI য়ে এটা সেৱা বিচাৰিছে, তাৰ পিছত স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে উপযুক্ত এপটো নিৰ্বাচন কৰিছিল, স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে প্ৰয়োজনীয় তথ্য পূৰণ কৰিছিল, আৰু তাৰ পিছত এটা নিশ্চিতকৰণ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল ।

এই বৈশিষ্ট্যই কোনো সহায় নোহোৱাকৈ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে যি বিচাৰে সেয়া পূৰণ কৰে । AI য়ে মানুহে কৰা ধৰণে স্ক্ৰীণখনলৈ চায় আৰু স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে টেপিঙৰ দৰে কাৰ্যসমূহ সম্পন্ন কৰে । অৰ্থাৎ ই API ৰ সৈতে নহয়, মানৱ-শৈলীৰ টেপিঙৰ সৈতে কাম কৰে ।

ক্লাউড আৰু অন-ডিভাইচ AI ৰ এটা শক্তিশালী সংমিশ্ৰণ

  • Nubia M153 ৰ AI য়ে দুটা স্তৰত কাম কৰে
  • ক্লাউডত চলি থকা Doubao AI-এ চিন্তা, বুজাবুজি আৰু পৰিকল্পনা সম্পন্ন কৰে
  • ফোনটোৰ ভিতৰত চলি থকা Nebula GUI AI-এ টেপ কৰা, এপসমূহ খোলা আৰু পৰ্দালৈ চাই টাইপ কৰাৰ দৰে কামসমূহ চম্ভালে
  • ইয়াৰ ফলত ফোনটো দ্ৰুত হয় আৰু পাছৱৰ্ড আৰু পেমেণ্টৰ দৰে স্পৰ্শকাতৰ তথ্য সুৰক্ষিত হৈ থাকে

বাস্তৱ জীৱনত AI য়ে কি কৰিব পাৰে?

  • ফটোৰ ভিত্তিত ই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে হোটেল বুকিং কৰিব পাৰে
  • ইয়াত ৰবট টেক্সি বুকিং কৰিব পাৰি
  • ই ভ্ৰমণৰ মাজভাগত নিজৰ ড্ৰপ অফ স্থান সলনি কৰিব পাৰে
  • ইয়াৰ দ্বাৰা ডেলিভাৰী এপৰ পৰা পানীয় অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰি
  • ই পেমেণ্ট কৰিব পাৰে
  • ইয়াৰ উপৰিও ই নিশ্চিতকৰণ কলত আন এটা বটৰ সৈতে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে যোগাযোগ কৰিব পাৰে

এই ফোনটোৰ এটা ডেমোত ফোনটোৱে ওপৰৰ সকলোবোৰ কাম স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে সম্পন্ন কৰিছিল । এই এআইয়ে যিকোনো এপৰ ছেটিংছত গৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য বিচাৰি উলিয়াব পাৰে, যেনে একাউণ্ট নম্বৰৰ শেষ সংখ্যাটো ।

ZTE Nubia M153 - বিশেষত্ব

বৈশিষ্ট্য বিৱৰণ
ডিছপ্লে 6.78 ইঞ্চি LTPO OLED
ৰিজ’লিউশ্যন 1264 x 2800
প্ৰচেচৰ Snapdragon 8 Elite
ৰেম 16GB
ষ্টোৰেজ 512GB
কেমেৰা 50MP Front + चारों 50MP सेंसर
বেটাৰী 6000mAh
ৱায়াৰলেজ চাৰ্জিং 15W
মূল্য3,499 (Yuan) ভাৰতীয় হিচাপত প্ৰায় 44,500 টকা

Doubao AI কি ?

Doubao হৈছে ByteDance ৰ নিজা মাল্টিম’ডাল AI মডেল, যিটো চীনৰ 175 মিলিয়নতকৈ অধিক লোকে ব্যৱহাৰ কৰে । ই লিখনী আৰু ছবি দুয়োটাকে বুজিব পাৰে । ই ফটো এখন তোলাৰ লগে লগে ইয়াৰ সন্মুখৰ বস্তু চিনাক্ত কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ তথ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ।

AI য়েও কিছু বিপদ কঢ়িয়াই আনে

যিহেতু এই AI ছিষ্টেম পৰ্যায়ত সংহত কৰা হৈছে, সেয়েহে বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে ই অ’ইএম কোম্পানীসমূহৰ যোগান শৃংখল শক্তি দুৰ্বল কৰিব পাৰে । এই কাৰণেই সম্ভৱতঃ বাইটডান্সে এটা ডাঙৰ ব্ৰেণ্ডৰ পৰিৱৰ্তে ZTE ৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব কৰিছিল ।

Nubia M153 য়ে প্ৰমাণ কৰিছে যে ভৱিষ্যতে আমি আমাৰ সমগ্ৰ ফোনটো কেৱল আমাৰ শব্দৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিম, এপেৰে নহয় ।

