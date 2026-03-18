ভাৰতত মুকলি হ’ল BYD Sealion 7 ৰ Anniversary Edition; বুকিং প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ

ভাৰতত মুকলি হ’ল BYD Sealion 7 ৰ Anniversary Edition; বুকিং প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ
BYD India য়ে ভাৰতত মুকলি কৰিছে BYD Sealion ৭ ৰ প্ৰথম বাৰ্ষিকী সংস্কৰণ । আৰম্ভ হৈছে গাড়ীখনৰ বুকিং প্ৰক্ৰিয়া ।
Published : March 18, 2026 at 2:18 PM IST
হায়দৰাবাদ: ইলেক্ট্ৰিক গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী BYD India ই ভাৰতত মুকলি কৰিছে তেওঁলোকৰ BYD ছিলিয়ন ৭ ৰ প্ৰথম বাৰ্ষিকী সংস্কৰণ । এই মুকলিৰ সময়ত ভাৰতীয় বজাৰত কোম্পানীটোৰ ফ্লেগশ্বিপ ইলেক্ট্ৰিক পাৰফৰমেন্স এছ ইউ ভিৰ প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তি । বুকিং প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে মুকলি কৰা হৈছে আৰু সম্ভাৱ্য গ্ৰাহকে সমগ্ৰ দেশৰ BYD ডিলাৰশ্বিপত 70,000 আগধন দি ইয়াক বুকিং কৰিব পাৰিব ।
প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তি সংস্কৰণৰ গ্ৰাহকৰ বাবে অফাৰ
বাৰ্ষিকী কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে কোম্পানীটোৱে প্ৰথম ১১০০ গ্ৰাহকক অতিৰিক্ত মালিকীস্বত্বৰ সুবিধা আগবঢ়াইছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে ইনষ্টলেচনৰ সৈতে বিনামূলীয়া ১১ কিলোৱাটৰ হোম চাৰ্জাৰ আৰু দুবছৰৰ বিনামূলীয়া সেৱা আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ ।
এই বিশেষ পেকেজত কম ভল্টেজ বেটাৰীৰ ওপৰত বৰ্ধিত ৱাৰেণ্টীও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । এই বেটাৰীটো লিথিয়াম আইৰন ফছফেট (LFP) প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তৈয়াৰ কৰা হৈছে, আৰু ইয়াৰ ৱাৰেণ্টী কভাৰেজ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৬ বছৰ/১৫০,০০০ কিলোমিটাৰৰ পৰা ৮ বছৰ/১৫০,০০০ কিলোমিটাৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে । গাড়ীখনৰ হাই ভল্টেজ বেটাৰীৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৮ বছৰ/১ লাখ ৬০ হাজাৰ কিলোমিটাৰ ৱাৰেণ্টী থাকিব । মন কৰিবলগীয়া যে এই সুবিধাসমূহ ২০২৬ চনৰ ৩০ এপ্ৰিললৈকে কৰা গ্ৰাহকৰ বুকিঙৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ’ব ।
গাড়ীখনৰ কি পৰিৱৰ্তন হৈছে
গাড়ীখনৰ এনিভাৰ্চেৰী এডিচনত ‘তাহিটি ব্লু’ ইণ্টেৰিয়ৰ ৰঙৰ থিম ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যিয়ে কেবিনত এক সুকীয়া স্পৰ্শ যোগ কৰিছে ।
BYD Sealion ৭ স্পেচিফিকেশন
BYD Sealion 7 ৰ নতুন এনিভাৰ্চেৰী এডিচনৰ বাবে স্পেচিফিকেশন ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেলৰ তুলনাত অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে । ইয়াত একেটা ৮২.৫৬ কিলোৱাট ঘণ্টাৰ ব্লেড বেটাৰী ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু ই প্ৰিমিয়াম আৰু পাৰফৰমেন্স ভেৰিয়েণ্টত উপলব্ধ ।
পাৰফৰমেন্স ভেৰিয়েণ্টে ৪.৫ ছেকেণ্ডত ০–১০০ কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাৰ পৰা ত্বৰান্বিত কৰে আৰু ৫৪২ কিলোমিটাৰ এন ই ডি চি ৰেঞ্জ প্ৰদান কৰে । প্ৰিমিয়াম ভেৰিয়েণ্টে ঘণ্টাত ০–১০০ কিলোমিটাৰৰ পৰা ৬.৭ ছেকেণ্ডত গতি কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ এন ই ডি চি ৰেঞ্জ ৫৬৭ কিলোমিটাৰ ।
আন আন বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে ইনটেলিজেণ্ট টৰ্ক এডাপ্টেচন কণ্ট্ৰ’ল (iTAC) আৰু চেল-টু-বডি (CTB) প্ৰযুক্তি, যিয়ে বেটাৰী পেকটোক বাহনখনৰ গঠনত একত্ৰিত কৰি ইয়াৰ স্থায়িত্ব আৰু কাৰ্যক্ষমতা উন্নত কৰে ।
BYD Sealion ৭ অভ্যন্তৰীণ আৰু বৈশিষ্ট্যসমূহ
বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে ১৫.৬ ইঞ্চিৰ ঘূৰ্ণনশীল টাচস্ক্ৰীণ, কুইল্টযুক্ত নাপ্পা চামৰাৰ আসন, ১২৮ ৰঙৰ এম্বিয়েণ্ট লাইটিং, ইলেক্ট্ৰিক ছানশ্বেডৰ সৈতে পেনোৰামিক গ্লাছ ছাদ, ১২ স্পীকাৰ ডাইন’ডিঅ’ ছাউণ্ড ছিষ্টেম, হিট আৰু ভেণ্টিলেটেড চিট, ৫০ৱাট বেতাঁৰ চাৰ্জিং আৰু ভেহিকেল-টু-লোড (ভিটিঅ’এল) ক্ষমতা ।
BYD Sealion 7 মূল্য
|ভেৰিয়েণ্ট
|বেটাৰী
|মূল্য (এক্স-শ্ব’ৰুম)
|BYD SEALION 7 প্ৰীমিয়াম
|82.56 kWh
|49.40 লাখ টকা
|BYD SEALION 7 প্ৰদৰ্শন
|82.56 kWh
|54.90 লাখ টকা
এই মুকলিৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি BYD ইণ্ডিয়াৰ ইলেক্ট্ৰিক পেচেঞ্জাৰ ভেহিকেলছ (ই পি ভি) ব্যৱসায়ৰ মুৰব্বী ৰাজীৱ চৌহানে কয়, “বি ৱাই ডি ছিলিয়ন ৭য়ে উন্নত প্ৰযুক্তি, স্বকীয় ডিজাইন আৰু দৈনন্দিন ব্যৱহাৰযোগ্যতাৰ সংমিশ্ৰণেৰে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ পাৰফৰমেন্স ইলেক্ট্ৰিক এছ ইউ ভিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।"
তেওঁ আৰু কয়, “ইয়াৰ ‘প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তি সংস্কৰণ’য়ে এই যাত্ৰাক উদযাপন কৰে, লগতে আমাৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবেও অতিৰিক্ত মূল্য কঢ়িয়াই আনে । কেৱল প্ৰথম ১১০০ গ্ৰাহকৰ বাবে একচেটিয়া সুবিধা আৰু ৮ বছৰৰ কম ভল্টেজ বেটাৰী ৱাৰেণ্টীৰ দৰে বৰ্ধিত মালিকীস্বত্বৰ সুবিধাৰ সৈতে, আমি ভাৰতীয় গ্ৰাহকৰ বাবে প্ৰিমিয়াম ইলেক্ট্ৰিক মবিলিটিক আৰু অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তোলাৰ লক্ষ্য ৰাখিছো ।”
