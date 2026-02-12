পৃথিৱীত জীৱৰ সম্ভাৱ্য উৎপত্তি সন্দৰ্ভত তথ্য আগবঢ়াইছে বেন্নু গ্ৰহাণুৱে
সমগ্ৰ বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশত জীৱনৰ বিল্ডিং ব্লক গঠন হ’ব পাৰে ।
হায়দৰাবাদ: গ্ৰহাণু বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্ৰত বেন্নুৰ কথা সকলোৰে জ্ঞাত । 2013 চনত নাছাই এই গ্ৰহাণুটোৰ পৰা নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছিল, যিটো প্ৰায় ছবছৰৰ মূৰে মূৰে পৃথিৱীৰ কাষেৰে পাৰ হৈ যায় আৰু ইয়াক প্ৰায় 4.6 বিলিয়ন বছৰ আগতে এটা প্ৰাচীন গ্ৰহত গঠন হোৱা শিলৰ দ্বাৰা গঠিত বুলি ধাৰণা কৰা হয়, যিটো প্ৰাচীন গ্ৰহত বৃহৎ সংঘৰ্ষৰ ফলত ধ্বংস হৈছিল । এই নমুনাবোৰত এমিনো এচিড উন্মোচিত হৈছে, যিবোৰ অণু ডি এন এত প্ৰটিন আৰু পেপটাইড গঠন কৰে আৰু জীৱনৰ বাবে অপৰিহাৰ্য বিল্ডিং ব্লক হিচাপে গণ্য কৰা হয় । মহাকাশৰ শূন্যতাত ইহঁতৰ গঠন এই পৰ্যন্ত ৰহস্যৰ মাজতেই আছিল ।
পেন ষ্টেটৰ গৱেষকৰ নেতৃত্বত কৰা নতুন গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে বেন্নু গ্ৰহাণুৰ নমুনাত পোৱা কিছুমান এমিনো এচিডৰ গঠন পূৰ্বতে বিশ্বাস কৰাতকৈ বেলেগ হ’ব পাৰে । প্ৰচিডিংছ অৱ দ্য নেচনেল একাডেমী অৱ চাইন্সেছত প্ৰকাশিত এই গৱেষণাৰ পৰা অনুমান কৰা হৈছে যে পৃথিৱীৰ সৌৰজগতৰ প্ৰাৰম্ভিক দিনত এই এমিনো এচিডবোৰৰ উৎপত্তি হয়তো বৰফ, তেজস্ক্ৰীয় পৰিৱেশত হৈছিল ।
পেন ষ্টেটৰ ভূতত্ত্বৰ সহকাৰী গৱেষণা অধ্যাপক তথা গৱেষণা পত্ৰখনৰ সহ-মুখ্য লেখক এলিছন বাচিনস্কিয়ে কয় যে আমাৰ ফলাফলে গ্ৰহাণুত এমিনো এচিড গঠনৰ বিষয়ে আমাৰ পৰম্পৰাগত চিন্তাধাৰা সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি কৰিছে । বাচিনস্কিয়ে কয়, "এতিয়া দেখা গৈছে যে জীৱনৰ এই মৌলিক উপাদানসমূহৰ গঠনৰ বাবে বিভিন্ন পৰিস্থিতিৰ অস্তিত্ব আছে, কেৱল উষ্ণ তৰল পানীৰ উপস্থিতিত নহয় । আমাৰ বিশ্লেষণে এই এমিনো এচিডসমূহ গঠন হ'ব পৰা পদ্ধতি আৰু পৰিস্থিতিৰ বহু পৰিমাণে বৈচিত্ৰ্যতা প্ৰকাশ কৰিছে ।"
পৰমাণুৰ ভৰৰ সূক্ষ্ম তাৰতম্য জুখিব পৰা বিশেষ যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি দলটোৱে বেন্নুৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা বহুমূলীয়া আৰু কম পৰিমাণৰ মহাকাশ ধূলি বিশ্লেষণ কৰিছিল, গ্লাইচিন—এটা সৰু দুটা কাৰ্বনযুক্ত অণু আৰু আটাইতকৈ সৰল এমিনো এচিডৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল—যিটো বহুতো ৰাসায়নিক পৰিস্থিতিত গঠন হ’ব পাৰে আৰু ইয়াক প্ৰায়ে প্ৰাৰম্ভিক প্ৰিবায়’টিক ৰসায়নৰ এটা মূল সূচক বুলি গণ্য কৰা হয় ।
বাচিনস্কিয়ে ব্যাখ্যা কৰিছে যে গ্ৰহাণু বা ধুমকেতুত গ্লাইচিনৰ উপস্থিতিৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে জীৱৰ কিছুমান মৌলিক উপাদান মহাকাশত গঠন হৈ প্ৰাথমিক পৃথিৱীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
পূৰ্বতে গ্লাইচিন গঠনৰ মূল অনুমান আছিল ষ্ট্ৰেকাৰ সংশ্লেষণ, য’ত হাইড্ৰজেন চাইনাইড, এমোনিয়া আৰু এলডিহাইড বা কিট’নে তৰল পানীৰ উপস্থিতিত বিক্ৰিয়া কৰে । কিন্তু নতুন ফলাফলসমূহে ইংগিত দিয়ে যে বেন্নুৰ গ্লাইচিন হয়তো গৰম পানীত একেবাৰেই গঠন হোৱা নাছিল, বৰঞ্চ আৰম্ভণিৰ সৌৰজগতৰ বাহিৰৰ অঞ্চলত বিকিৰণৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা হিমায়িত বৰফতহে গঠন হৈছিল বুলি বাচিনস্কিয়ে লগতে কয় ।
বাচিনস্কিয়ে কয় যে প্ৰযুক্তিৰ উন্নতি আৰু বিশেষ সঁজুলিত বিনিয়োগৰ অবিহনে আমি এই আৱিষ্কাৰ কেতিয়াও নকৰিলোহেঁতেন ।
পেন ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভূতত্ত্ব বিভাগৰ পোষ্ট ডক্টৰেট গৱেষক তথা গৱেষণা পত্ৰখনৰ সহ-মুখ্য লেখিকা অফেলি মেকইনটছে ব্যাখ্যা কৰে যে বেন্নুৰ ওপৰত পোৱা এমিনো এচিডৰ আইছ’ট’পিক আৰ্হি বিখ্যাত মাৰ্চিছন উল্কাপিণ্ডত পোৱাৰ তুলনাত বহু বেলেগ, যাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে এই দুয়োটা সৌৰজগতৰ ৰাসায়নিকভাৱে পৃথক অঞ্চলত উৎপত্তি হৈছে । তাতোকৈ আচৰিত কথাটো হ’ল বেন্নুত পোৱা গ্লুটামিক এচিডৰ দুটা দাপোন-চিত্ৰ ৰূপৰ নাইট্ৰজেনৰ মানৰ যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে—এনে যোৰৰ সমস্থানিক আৰ্হি একে হ’ব লাগে বুলি কৰা আশাৰ বিপৰীত । ইয়াৰ ফলত এই অণুবোৰৰ গঠন আৰু বিৱৰ্তন সম্পৰ্কে নতুন বৈজ্ঞানিক ৰহস্যৰ সৃষ্টি হয় ।
গৱেষকসকলে কয় যে এই ফলাফলসমূহে আৰু বহু প্ৰশ্নৰ উত্থাপন কৰে আৰু তেওঁলোকে আশা কৰিছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ উল্কাপিণ্ডৰ বিশ্লেষণ কৰি ইয়াৰ এমিনো এচিডসমূহ অধ্যয়ন কৰি জীৱনৰ গঠনমূলক শিলাখণ্ড সৃষ্টি কৰা পৰিস্থিতি আৰু প্ৰক্ৰিয়াসমূহত আৰু অধিক বৈচিত্ৰ্য আছে নেকি সেইটো নিৰ্ণয় কৰিব ।
