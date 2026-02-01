কেন্দ্ৰীয় বাজেট 2026: জ্যোতিপদাৰ্থ আৰু জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান গৱেষণাত গুৰুত্ব প্ৰদান বাজেটত

ETV Bharat / technology

এই পদক্ষেপে বিশ্ব জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান গৱেষণাত ভাৰতৰ ভূমিকা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে সূৰ্য, তৰা, তাৰকাৰাজ্য আৰু বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ বিষয়ে গভীৰ বুজাবুজি বৃদ্ধি কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ (PTI)
হায়দৰাবাদ: ভাৰতৰ মহাকাশ বিজ্ঞানৰ উচ্চাকাংক্ষাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰীয় বাজেট 2026 ত ৷ এই বাজেটত জ্যোতিৰ্পদাৰ্থ আৰু জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানৰ গৱেষণাক প্ৰসাৰিত কৰাৰ বাবে চাৰিটা প্ৰধান টেলিস্কোপ আৰু জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানৰ সুবিধা স্থাপন আৰু উন্নীতকৰণৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে ।

সংসদত বাজেট ভাষণৰ সময়ত এই ঘোষণা কৰে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে ।

বৈজ্ঞানিক আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী কৰাৰ বাবে চৰকাৰৰ দৃষ্টিভংগী উপস্থাপন কৰি বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে নতুন বিনিয়োগৰ লক্ষ্য হৈছে ভাৰতৰ পৰ্যবেক্ষণ ক্ষমতা সম্প্ৰসাৰণ, অত্যাধুনিক গৱেষণাক সমৰ্থন কৰা আৰু পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ বিজ্ঞানীসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰা । এই পদক্ষেপে বিশ্ব জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান গৱেষণাত ভাৰতৰ ভূমিকা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে সূৰ্য, তৰা, তাৰকাৰাজ্য আৰু বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ বিষয়ে গভীৰ বুজাবুজিৰ সৃষ্টি কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

কোনবোৰ টেলিস্কোপ স্থাপন কৰা হ’ব বা উন্নীত কৰা হ’ব ?

বাজেট ঘোষণাৰ অধীনত চিনাক্ত কৰা চাৰিটা সুবিধাৰ ভিতৰত আছে ৰাষ্ট্ৰীয় বৃহৎ সৌৰ টেলিস্কোপ (এনএলএছটি), ৰাষ্ট্ৰীয় বৃহৎ অপটিকেল ইনফ্ৰাৰেড টেলিস্কোপ (এনএলঅ’টি), হিমালয়ান চন্দ্ৰ টেলিস্কোপ আৰু ক’ছম’ছ 2 প্লেনেটেৰিয়াম ।

ৰাষ্ট্ৰীয় বৃহৎ সৌৰ টেলিস্কোপে সূৰ্যৰ উচ্চ ৰেজোলিউচনৰ পৰ্যবেক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব, যিয়ে বিজ্ঞানীসকলক সৌৰ কাৰ্যকলাপ, চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰ আৰু মহাকাশৰ বতৰৰ পৰিঘটনাসমূহ অধ্যয়ন কৰাত সহায় কৰিব যিয়ে পৃথিৱীৰ উপগ্ৰহ, শক্তি গ্ৰীড আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থাক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে । কাৰ্যক্ষম হ’লে ই বিশ্বৰ আটাইতকৈ উন্নত সৌৰ মানৱ নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

ৰাষ্ট্ৰীয় বৃহৎ অপটিকেল ইনফ্ৰাৰেড টেলিস্কোপে ভাৰতৰ বহিঃগ্ৰহ, নীহাৰিকা, তাৰকাৰাজ্যকে ধৰি ক্ষীণ আৰু দূৰৈৰ আকাশী বস্তু পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰিব । আলোকীয় আৰু অতি ৰঙা তৰংগদৈৰ্ঘত কাম কৰা এই সুবিধাই ব্ৰহ্মাণ্ডবিজ্ঞান আৰু নক্ষত্ৰীয় বিৱৰ্তনৰ সীমান্ত গৱেষণাক সমৰ্থন কৰিব ।

বিশ্বৰ অন্যতম উচ্চতম জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান মানৱ নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰ লাডাখত অৱস্থিত হিমালয়ান চন্দ্ৰ টেলিস্কোপৰ উন্নীতকৰণৰ কথাও ঘোষণা কৰে চৰকাৰে । উন্নীতকৰণে ইয়াৰ সংবেদনশীলতা আৰু যন্ত্ৰপাতি উন্নত কৰিব, ব্যতিক্ৰমী বায়ুমণ্ডলীয় পৰিস্থিতিত অধিক নিখুঁত পৰ্যবেক্ষণৰ অনুমতি দিব ।

ইয়াৰ উপৰিও COSMOS 2 Planetarium ক আধুনিক ৰাজহুৱা প্ৰচাৰ আৰু শিক্ষা কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলা হ’ব । ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু সৰ্বসাধাৰণৰ মাজত জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান আৰু মহাকাশ বিজ্ঞানক জনপ্ৰিয় কৰি তোলাত ই মূল ভূমিকা পালন কৰিব ।

এই পদক্ষেপসমূহে একেলগে ভাৰতত বিশ্বমানৰ গৱেষণা আৰু শিক্ষাৰ আন্তঃগাঁথনি গঢ়ি তোলাৰ লগতে মৌলিক বিজ্ঞানক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে চৰকাৰৰ দায়বদ্ধতা দেখুৱাইছে ।

