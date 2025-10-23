ETV Bharat / technology

BSNL এ মুকলি কৰিলে ‘সম্মান প্লেন’; জ্যেষ্ঠ নাগৰিকে লাভ কৰিব বহু সুবিধা

BSNL এ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু নতুন ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে বিশেষ দীপাৱলী অফাৰ মুকলি কৰিছে, য’ত বছৰজোৰা প্লেন আৰু ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা আছে ।

bsnl-launches-samman-plan-for-senior-citizens-with-365-day-validity
প্ৰতীকাত্মক ছবি (BSNL)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 23, 2025 at 1:33 PM IST

3 Min Read
হায়দৰাবাদ: BSNL এ ইয়াৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে মুকলি কৰিছে এক বিশেষ প্লেন । এই প্লেনক নাম দিয়া হৈছে সম্মান প্লেন । এই প্লেনৰ অধীনত BSNL এ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ বাবে অফাৰ ঘোষণা কৰিছে । কোম্পানীটোৱে উল্লেখ কৰিছে যে এই সম্মান প্লেনে 60 বছৰৰ ওপৰৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলক উপকৃত কৰিব । এই প্লেনৰ মূল্য 1812 টকা ।

BSNLৰ সন্মান প্লেনৰ মূল্য 1812 টকা । ইয়াৰ বৈধ্যতা 365 দিনৰ বাবে । এই প্লেনৰ সৈতে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে বিনামূলীয়া ছিম কাৰ্ডো লাভ কৰে । এই প্লেনে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক প্ৰতিদিনে 2GB ইণ্টাৰনেট ডাটা, প্ৰতিদিনে 100 টা এছএমএছ মেছেজ, আনলিমিটেড কলিং, এখন বিনামূলীয়া ছিম কাৰ্ড আৰু সম্পূৰ্ণ বছৰ বা 6 মাহৰ বাবে বিটিভি ছাবস্ক্ৰিপচন প্ৰদান কৰে ।

কিন্তু মনত ৰাখিব যে এই পৰিকল্পনা সীমিত সময়ৰ বাবেহে উপলব্ধ, কিয়নো কোম্পানীয়ে ইয়াক অফাৰ হিচাপে মুকলি কৰিছে । এই প্লেনটো আপুনি 2025 চনৰ 18 নৱেম্বৰলৈকেহে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব । তাৰ পিছত অফাৰৰ ম্যাদ উকলি যাব ।

এই সীমিত সময়ৰ অফাৰ 18 নৱেম্বৰলৈকেহে উপলব্ধ হ'ব ৷

বৈশিষ্ট্য বিৱৰণ
মূল্য 1,812 টকা
বৈধ্যতা 365 দিন
ডাটা প্ৰতিদিনে 2GB
এছ এম এছ প্ৰতিদিনে 100 এছ এম এছ
কলিং আনলিমিটেড
অন্যান্য লাভফ্ৰী ছিম আৰু ছয় মাহৰ বাবে BiTV ছাবস্ক্ৰীপশ্যন
অফাৰৰ বাবে শেষ দিন 18 নৱেম্বৰ, 2025

1 টকীয়া BSNL ৰ 4G প্লেন

দীপাৱলীৰ বোনাছ হিচাপে BSNL এ নতুন 1 টকীয়া 4G প্লেনও মুকলি কৰিছে ৷ নতুন ব্যৱহাৰকাৰীসকলে লাভ কৰিব :

  • 30 দিনৰ বৈধতা
  • 2GB দৈনিক ডাটা
  • দৈনিক 100 এছ এম এছ
  • বিনামূলীয়া ছিম কাৰ্ড সক্ৰিয়কৰণ (KYC ৰ পিছত)
  • এই অফাৰ 15 নৱেম্বৰলৈকেহে বৈধ হ’ব ৷

উৎসৱমুখৰ ৰেহাই আৰু সামাজিক পদক্ষেপ

  • কোম্পানীটোৱে 485 আৰু 1999 টকাৰ প্ৰিপেইড প্লেনত 5% পৰ্যন্ত উৎসৱমুখৰ সুবিধাও ঘোষণা কৰিছে ।
  • যদি আপুনি BSNL ৰ চেল্ফ-কেয়াৰ এপ বা ৱেবছাইটৰ পৰা ৰিচাৰ্জ কৰে তেন্তে আপুনি 2.5% তৎক্ষণাত ৰেহাই পাব আৰু বাকী 2.5% BSNL এ সমাজ সেৱাৰ পদক্ষেপলৈ দান কৰিব ।
  • ইয়াৰ উপৰিও যদি আপুনি কাৰোবালৈ উপহাৰ ৰিচাৰ্জ পঠায় তেন্তে লাভ কৰোতাজনেও 2.5% ৰেহাই লাভ কৰিব । এই সকলোবোৰ অফাৰ 18 নৱেম্বৰলৈকে বৈধ ।

