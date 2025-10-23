BSNL এ মুকলি কৰিলে ‘সম্মান প্লেন’; জ্যেষ্ঠ নাগৰিকে লাভ কৰিব বহু সুবিধা
BSNL এ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু নতুন ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে বিশেষ দীপাৱলী অফাৰ মুকলি কৰিছে, য’ত বছৰজোৰা প্লেন আৰু ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা আছে ।
Published : October 23, 2025 at 1:33 PM IST
হায়দৰাবাদ: BSNL এ ইয়াৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে মুকলি কৰিছে এক বিশেষ প্লেন । এই প্লেনক নাম দিয়া হৈছে সম্মান প্লেন । এই প্লেনৰ অধীনত BSNL এ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ বাবে অফাৰ ঘোষণা কৰিছে । কোম্পানীটোৱে উল্লেখ কৰিছে যে এই সম্মান প্লেনে 60 বছৰৰ ওপৰৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলক উপকৃত কৰিব । এই প্লেনৰ মূল্য 1812 টকা ।
BSNLৰ সন্মান প্লেনৰ মূল্য 1812 টকা । ইয়াৰ বৈধ্যতা 365 দিনৰ বাবে । এই প্লেনৰ সৈতে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে বিনামূলীয়া ছিম কাৰ্ডো লাভ কৰে । এই প্লেনে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক প্ৰতিদিনে 2GB ইণ্টাৰনেট ডাটা, প্ৰতিদিনে 100 টা এছএমএছ মেছেজ, আনলিমিটেড কলিং, এখন বিনামূলীয়া ছিম কাৰ্ড আৰু সম্পূৰ্ণ বছৰ বা 6 মাহৰ বাবে বিটিভি ছাবস্ক্ৰিপচন প্ৰদান কৰে ।
কিন্তু মনত ৰাখিব যে এই পৰিকল্পনা সীমিত সময়ৰ বাবেহে উপলব্ধ, কিয়নো কোম্পানীয়ে ইয়াক অফাৰ হিচাপে মুকলি কৰিছে । এই প্লেনটো আপুনি 2025 চনৰ 18 নৱেম্বৰলৈকেহে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব । তাৰ পিছত অফাৰৰ ম্যাদ উকলি যাব ।
Celebrate connectivity this festive season with the BSNL Samman Offer!— BSNL India (@BSNLCorporate) October 21, 2025
Exclusively for new senior citizens users, enjoy 2GB/day data, unlimited voice calls, 100 SMS/day, and a free BiTV subscription for 6 months - all valued at ₹1812!
Offer valid from 18 Oct – 18 Nov 2025… pic.twitter.com/x0Er34qnsS
এই সীমিত সময়ৰ অফাৰ 18 নৱেম্বৰলৈকেহে উপলব্ধ হ'ব ৷
|বৈশিষ্ট্য
|বিৱৰণ
|মূল্য
|1,812 টকা
|বৈধ্যতা
|365 দিন
|ডাটা
|প্ৰতিদিনে 2GB
|এছ এম এছ
|প্ৰতিদিনে 100 এছ এম এছ
|কলিং
|আনলিমিটেড
|অন্যান্য লাভ
|ফ্ৰী ছিম আৰু ছয় মাহৰ বাবে BiTV ছাবস্ক্ৰীপশ্যন
|অফাৰৰ বাবে শেষ দিন
|18 নৱেম্বৰ, 2025
1 টকীয়া BSNL ৰ 4G প্লেন
দীপাৱলীৰ বোনাছ হিচাপে BSNL এ নতুন 1 টকীয়া 4G প্লেনও মুকলি কৰিছে ৷ নতুন ব্যৱহাৰকাৰীসকলে লাভ কৰিব :
- 30 দিনৰ বৈধতা
- 2GB দৈনিক ডাটা
- দৈনিক 100 এছ এম এছ
- বিনামূলীয়া ছিম কাৰ্ড সক্ৰিয়কৰণ (KYC ৰ পিছত)
- এই অফাৰ 15 নৱেম্বৰলৈকেহে বৈধ হ’ব ৷
উৎসৱমুখৰ ৰেহাই আৰু সামাজিক পদক্ষেপ
Recharge with BSNL, Rejoice with Purpose!— BSNL India (@BSNLCorporate) October 21, 2025
₹1999 Plan: 330 Days validity | 1.5GB/day | Unlimited Calls
₹485 Plan: 72 Days validity | 2GB/day | Unlimited Calls
BSNL will contribute 5%- 2.5% for you + 2.5% for a noble cause.
Recharge through : https://t.co/yDeFrwKDl1… pic.twitter.com/nl8f279nl4
- কোম্পানীটোৱে 485 আৰু 1999 টকাৰ প্ৰিপেইড প্লেনত 5% পৰ্যন্ত উৎসৱমুখৰ সুবিধাও ঘোষণা কৰিছে ।
- যদি আপুনি BSNL ৰ চেল্ফ-কেয়াৰ এপ বা ৱেবছাইটৰ পৰা ৰিচাৰ্জ কৰে তেন্তে আপুনি 2.5% তৎক্ষণাত ৰেহাই পাব আৰু বাকী 2.5% BSNL এ সমাজ সেৱাৰ পদক্ষেপলৈ দান কৰিব ।
- ইয়াৰ উপৰিও যদি আপুনি কাৰোবালৈ উপহাৰ ৰিচাৰ্জ পঠায় তেন্তে লাভ কৰোতাজনেও 2.5% ৰেহাই লাভ কৰিব । এই সকলোবোৰ অফাৰ 18 নৱেম্বৰলৈকে বৈধ ।
লগতে পঢ়ক