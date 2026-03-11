নাৰী সুৰক্ষা: এতিয়াৰে পৰা নম্বৰ প্ৰকাশ নকৰাকৈও মহিলাসকলে কৰিব পাৰিব মোবাইল ৰিচাৰ্জ

নাৰী সুৰক্ষা: এতিয়াৰে পৰা নম্বৰ প্ৰকাশ নকৰাকৈও মহিলাসকলে কৰিব পাৰিব মোবাইল ৰিচাৰ্জ
BSNL ৰ নতুন Kavach বৈশিষ্ট্যই ব্যৱহাৰকাৰীৰ মোবাইল নম্বৰ ব্যক্তিগত ৰখাত সহায় কৰাৰ লগতে অফলাইন ৰিচাৰ্জৰ সময়ত গোপনীয়তাৰ অতিৰিক্ত স্তৰ যোগ কৰি অপব্যৱহাৰৰ সম্ভাৱনাও হ্ৰাস কৰে।
Published : March 11, 2026 at 12:20 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰত সঞ্চাৰ নিগম লিমিটেডে কৱচ (Kavach) নামৰ এক নতুন বৈশিষ্ট্য মুকলি কৰিছে, য’ত মহিলা গ্ৰাহকে খুচুৰা বিক্ৰেতাক নিজৰ ফোন নম্বৰটো নজনোৱাকৈ ৰিচাৰ্জৰ দোকানত মোবাইল নম্বৰ ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰে । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱসৰ দিনা অৰ্থাৎ 8 মাৰ্চৰ দিনা ঘোষণা কৰা এই বৈশিষ্ট্যৰ লক্ষ্য হৈছে মহিলাসকলক তেওঁলোকৰ ফোন নম্বৰ ব্যক্তিগতভাৱে ৰখাত সহায় কৰা আৰু অবাঞ্চিত যোগাযোগৰ আশংকা হ্ৰাস কৰা ।
BSNL ছাবস্ক্ৰিপশ্যন থকা মহিলাসকলে নিজৰ প্ৰকৃত মোবাইল নম্বৰ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া নিজৰ প্ৰকৃত নম্বৰৰ সৈতে সংযুক্ত অস্থায়ী 10 অংকৰ নম্বৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিব । এবাৰ সক্ৰিয় হোৱাৰ পিছত অস্থায়ী নম্বৰটো SMS ৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় আৰু যিকোনো BSNL ৰ ৰিচাৰ্জ দোকানত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব । মন কৰিবলগীয়া যে Kavach এ সৃষ্টি কৰা অস্থায়ী 10 সংখ্যাৰ নম্বৰটো কিছু সময়ৰ পিছত ম্যাদ উকলি যায়, অৰ্থাৎ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে প্ৰতিবাৰ ছিম ৰিচাৰ্জ কৰিব বিচৰাৰ সময়ত এই নম্বৰটো সৃষ্টি কৰিব লাগিব ।
Your number is personal. Your safety is powerful.— BSNL India (@BSNLCorporate) March 8, 2026
With BSNL Kavach Number, recharge without revealing your real number.
Empowering women with secure and private connectivity.#BSNLKavach #ChooseSafety #WomenEmpowerment #DigitalSecurity @JM_Scindia @PemmasaniOnX @DoT_India… pic.twitter.com/5TvvPBVg9n
BSNL Kavach নম্বৰ কেনেকৈ লাভ কৰিব ?
Your phone number is personal.— BSNL India (@BSNLCorporate) March 10, 2026
Keep it that way.
Show your Kavach number at a BSNL store and recharge without revealing your real number.
BSNL Kavach – Recharge with Privacy.#BSNLKavach #RechargeSecurely #WomenSafetyMatters @CMDBSNL @robertravi21 pic.twitter.com/U2ZJskiGcW
- আপোনাৰ BSNL ছিমৰ বাবে 10 সংখ্যাৰ অস্থায়ী Kavach নম্বৰ পাবলৈ ফোন ডায়েলাৰ এপটো খুলি 1800 180 1503 বা 1500 নম্বৰত ফোন কৰক ।
- এতিয়া, এজন গ্ৰাহক সেৱা কাৰ্যবাহীৰ সৈতে সংযোগ কৰিবলৈ 9 টিপক আৰু তেওঁলোকক অস্থায়ী নম্বৰটো সক্ৰিয় কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাওক ।
- গ্ৰাহক সেৱাৰ কাৰ্যবাহীয়ে দিয়া নিৰ্দেশনা অনুসৰণ কৰক আৰু আপুনি এটা SMS পাব য’ত Kavach নম্বৰটো থাকিব ।
- অস্থায়ী 10 অংকৰ নম্বৰটো খুচুৰা বিপণীত থকা ব্যক্তিজনৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আপোনাৰ নম্বৰটো ৰিচাৰ্জ কৰক ।
নতুন বৈশিষ্ট্যই ব্যৱহাৰকাৰীৰ ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বৰ ব্যক্তিগত ৰখাত সহায় কৰাৰ লগতে অফলাইন ৰিচাৰ্জৰ সময়ত গোপনীয়তাৰ অতিৰিক্ত স্তৰ যোগ কৰি অপব্যৱহাৰৰ সম্ভাৱনাও হ্ৰাস কৰে । শেহতীয়াকৈ অনলাইন ৰিচাৰ্জ প্লেটফৰ্ম আৰু এপসমূহ অধিক জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে যদিও বহু BSNL ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এতিয়াও নিজৰ ফোন ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ অফলাইন ষ্ট’ৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ।
ইয়াৰ ফলত BSNL ৰ নতুন Kavach বৈশিষ্ট্য বিশেষভাৱে গ্ৰাম্য অঞ্চলত উপযোগী হৈ পৰে, য’ত ইণ্টাৰনেট সংযোগ সীমিত হ’ব পাৰে বা ডিজিটেল পেমেণ্ট ব্যৱস্থাৰ ব্যাপক ব্যৱহাৰ নহয় ।
