নাৰী সুৰক্ষা: এতিয়াৰে পৰা নম্বৰ প্ৰকাশ নকৰাকৈও মহিলাসকলে কৰিব পাৰিব মোবাইল ৰিচাৰ্জ

BSNL ৰ নতুন Kavach বৈশিষ্ট্যই ব্যৱহাৰকাৰীৰ মোবাইল নম্বৰ ব্যক্তিগত ৰখাত সহায় কৰাৰ লগতে অফলাইন ৰিচাৰ্জৰ সময়ত গোপনীয়তাৰ অতিৰিক্ত স্তৰ যোগ কৰি অপব্যৱহাৰৰ সম্ভাৱনাও হ্ৰাস কৰে।

BSNL Kavach allows women to recharge phones without revealing mobile number: Here's what it means
প্ৰতীকাত্মক ছবি (Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 11, 2026 at 12:20 PM IST

2 Min Read
হায়দৰাবাদ: ভাৰত সঞ্চাৰ নিগম লিমিটেডে কৱচ (Kavach) নামৰ এক নতুন বৈশিষ্ট্য মুকলি কৰিছে, য’ত মহিলা গ্ৰাহকে খুচুৰা বিক্ৰেতাক নিজৰ ফোন নম্বৰটো নজনোৱাকৈ ৰিচাৰ্জৰ দোকানত মোবাইল নম্বৰ ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰে । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱসৰ দিনা অৰ্থাৎ 8 মাৰ্চৰ দিনা ঘোষণা কৰা এই বৈশিষ্ট্যৰ লক্ষ্য হৈছে মহিলাসকলক তেওঁলোকৰ ফোন নম্বৰ ব্যক্তিগতভাৱে ৰখাত সহায় কৰা আৰু অবাঞ্চিত যোগাযোগৰ আশংকা হ্ৰাস কৰা ।

BSNL ছাবস্ক্ৰিপশ্যন থকা মহিলাসকলে নিজৰ প্ৰকৃত মোবাইল নম্বৰ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া নিজৰ প্ৰকৃত নম্বৰৰ সৈতে সংযুক্ত অস্থায়ী 10 অংকৰ নম্বৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিব । এবাৰ সক্ৰিয় হোৱাৰ পিছত অস্থায়ী নম্বৰটো SMS ৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় আৰু যিকোনো BSNL ৰ ৰিচাৰ্জ দোকানত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব । মন কৰিবলগীয়া যে Kavach এ সৃষ্টি কৰা অস্থায়ী 10 সংখ্যাৰ নম্বৰটো কিছু সময়ৰ পিছত ম্যাদ উকলি যায়, অৰ্থাৎ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে প্ৰতিবাৰ ছিম ৰিচাৰ্জ কৰিব বিচৰাৰ সময়ত এই নম্বৰটো সৃষ্টি কৰিব লাগিব ।

BSNL Kavach নম্বৰ কেনেকৈ লাভ কৰিব ?

  • আপোনাৰ BSNL ছিমৰ বাবে 10 সংখ্যাৰ অস্থায়ী Kavach নম্বৰ পাবলৈ ফোন ডায়েলাৰ এপটো খুলি 1800 180 1503 বা 1500 নম্বৰত ফোন কৰক ।
  • এতিয়া, এজন গ্ৰাহক সেৱা কাৰ্যবাহীৰ সৈতে সংযোগ কৰিবলৈ 9 টিপক আৰু তেওঁলোকক অস্থায়ী নম্বৰটো সক্ৰিয় কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাওক ।
  • গ্ৰাহক সেৱাৰ কাৰ্যবাহীয়ে দিয়া নিৰ্দেশনা অনুসৰণ কৰক আৰু আপুনি এটা SMS পাব য’ত Kavach নম্বৰটো থাকিব ।
  • অস্থায়ী 10 অংকৰ নম্বৰটো খুচুৰা বিপণীত থকা ব্যক্তিজনৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আপোনাৰ নম্বৰটো ৰিচাৰ্জ কৰক ।

নতুন বৈশিষ্ট্যই ব্যৱহাৰকাৰীৰ ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বৰ ব্যক্তিগত ৰখাত সহায় কৰাৰ লগতে অফলাইন ৰিচাৰ্জৰ সময়ত গোপনীয়তাৰ অতিৰিক্ত স্তৰ যোগ কৰি অপব্যৱহাৰৰ সম্ভাৱনাও হ্ৰাস কৰে । শেহতীয়াকৈ অনলাইন ৰিচাৰ্জ প্লেটফৰ্ম আৰু এপসমূহ অধিক জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে যদিও বহু BSNL ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এতিয়াও নিজৰ ফোন ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ অফলাইন ষ্ট’ৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ।

ইয়াৰ ফলত BSNL ৰ নতুন Kavach বৈশিষ্ট্য বিশেষভাৱে গ্ৰাম্য অঞ্চলত উপযোগী হৈ পৰে, য’ত ইণ্টাৰনেট সংযোগ সীমিত হ’ব পাৰে বা ডিজিটেল পেমেণ্ট ব্যৱস্থাৰ ব্যাপক ব্যৱহাৰ নহয় ।

