দীপাৱলী 2025: মাত্ৰ 1 টকাতেই লাভ কৰক BSNL ৰ আনলিমিটেড কলৰ লগতে ডাটাৰ সুবিধা
BSNL এ মুকলি কৰিছে দীপাৱলী বোনাঞ্জা অফাৰ 2025 ৷ এই অফাৰৰ জৰিয়তে মাত্ৰ 1 টকাতেই লাভ কৰিব পাৰিব আনলিমিটেড কলৰ লগতে ডাটা ৷
হায়দৰাবাদ: BSNL এ মুকলি কৰিছে BSNL দীপাৱলী বোনাঞ্জা অফাৰ 2025 ৷ এই অফাৰৰ জৰিয়তে BSNL এ নতুন গ্ৰাহকক আনলিমিটেড কল, 2GB দৈনিক হাই-স্পীড ডাটা আৰু প্ৰতিদিনে 100 টা এছএমএছ উপভোগ কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিছে মাত্ৰ 1 টকাত । এই অফাৰত বিনামূলীয়া ছিম কাৰ্ডো দিয়া হৈছে ।
কাৰ বাবে এই অফাৰ ?
এই সীমিত সময়ৰ অফাৰ 15 অক্টোবৰৰ পৰা 15 নৱেম্বৰ, 2025 লৈ বৈধ ৷ সেয়াও কেৱল নতুন সংযোগৰ বাবে । এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত নতুনকৈ BSNL ছিম ব্যৱহাৰ কৰা ব্যৱহাৰকাৰীসকলেহে এই বিশেষ পৰিকল্পনাৰ সুবিধা ল’ব পাৰিব ।
BSNL ৰ দীপাৱলী বোনাঞ্জা অফাৰৰ বৈশিষ্ট্য
- আনলিমিটেড কল: ভাৰতৰ যিকোনো নেটৱৰ্কৰ সৈতে মুক্তভাৱে কথা পাতক ।
- 2GB দৈনিক ডাটা: ভিডিঅ' ষ্ট্ৰীম কৰক, ব্ৰাউজ কৰক আৰু অনলাইনত সংযুক্ত হৈ থাকক ।
- বিনামূলীয়া ছিম কাৰ্ড: কোনো অতিৰিক্ত সক্ৰিয়কৰণ খৰচ নাই ।
BSNL দীপাৱলী বোনাঞ্জা অফাৰে সুলভ মূল্যৰ প্ৰিপেইড প্লেন আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য ঘৰুৱা টেলিকম সেৱা বিচৰা ব্যৱহাৰকাৰীসকলক লক্ষ্য কৰি লৈছে ।
BSNL 1 টকা দীপাৱলী 4G Plan কেনেকৈ Activate কৰিব ?
BSNL দীপাৱলী বোনাঞ্জা অফাৰৰ সুবিধা ল'বলৈ গ্ৰাহকে সমীপৰ BSNL গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰ বা অনুমোদিত খুচুৰা বিক্ৰেতালৈ গৈ KYC প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব আৰু দীপাৱলী বোনাঞ্জা ৰি 1 ছিমৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব । এবাৰ সক্ৰিয় হ’লে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে তৎক্ষণাত 4G সেৱা উপভোগ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰিব ।
BSNL দীপাৱলী বোনাঞ্জা অফাৰ 2025 ৰ বৈধতা
BSNL ৰ দীপাৱলী বোনাঞ্জা অফাৰ কেৱল উৎসৱৰ সময়ছোৱাতহে বৈধ আৰু সকলো সুবিধা লাভ কৰিবলৈ চলিত বৰ্ষৰ চনৰ 15 নৱেম্বৰৰ পূৰ্বে ছিম সক্ৰিয় কৰিব লাগিব । সক্ৰিয়কৰণ বা যিকোনো প্ৰশ্নৰ বাবে গ্ৰাহকে 1800-180-1503 নম্বৰত BSNL হেল্পলাইন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে বা bsnl.co.in অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ খুলি চাব পাৰে ।
