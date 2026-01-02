নতুন বছৰত BSNL এ মুকলি কৰিছে সস্তীয়া ৰিচাৰ্জ প্লেন; প্ৰতিদিনে লাভ কৰিব 3GB ডাটা
নতুন বছৰ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে BSNL নতুন সস্তীয়া ৰিচাৰ্জ প্লেন মুকলি কৰিছে । গোটেই বছৰটোত গ্ৰাহকে প্ৰতিদিনে 3GB ডাটা লাভ কৰিব । বিতংকৈ পঢ়ক---
Published : January 2, 2026 at 8:59 PM IST
হায়দৰাবাদ: চৰকাৰী টেলিকম কোম্পানী ভাৰত সঞ্চাৰ নিগম লিমিটেডে গ্ৰাহকৰ বাবে কেইবাটাও দীৰ্ঘদিনীয়া বৈধতাৰ পৰিকল্পনা আগবঢ়াইছে । জিঅ’, এয়াৰটেল আৰু V ৰ দৰে প্ৰতিযোগীয়ে আগবঢ়োৱা প্লেনৰ তুলনাত এই প্লেনসমূহ যথেষ্ট সুলভ । বিশেষকৈ কম মূল্যত 1 বছৰৰ বৈধতা বিচৰা ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে BSNL ৰ 365 দিনৰ বৈধতাৰ প্লেন উপযোগী ।
অৱশ্যে বৈধতাৰ সময়সীমাৰ লগতে ডাটা, কলিং আৰু SMS ৰ দৰে অন্যান্য সুবিধাও কোম্পানীটোৱে আগবঢ়ায় । এই নতুন প্লেনৰ বিষয়ে অধিক জানো আহক...
BSNL 1198 টকীয়া প্লেন
ভাৰত সঞ্চাৰ নিগম লিমিটেডৰ 1198 টকীয়া প্লেন কোম্পানীটোৰ অন্যতম সস্তীয়া প্লেন । এই প্লেনৰ বৈধতা 365 দিনৰ । ব্যৱহাৰকাৰীসকলে প্ৰতিমাহে 300 মিনিটৰ কলিংও লাভ কৰিব । ভাৰতৰ যিকোনো নেটৱৰ্কলৈ ফোন কৰিব পাৰিব । ইয়াৰ উপৰিও ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰোমিংৰ সুবিধাও লাভ কৰে । এই প্লেনত প্ৰতিদিনে 3GB ডাটাৰ লগতে প্ৰতিমাহে 30 টা বিনামূলীয়া এছএমএছ মেছেজৰ ব্যৱস্থা আছে ।
BSNL ৰ 1498 টকীয়া প্লেন
ভাৰত সঞ্চাৰ নিগম লিমিটেডে ইয়াৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে আন এক অনুৰূপ পৰিকল্পনা আগবঢ়াইছে, যাৰ বৈধতা 365 দিনৰ । এই প্লেনৰ মূল্য 1498 টকা আৰু ইয়াত 120GB ডাটা প্ৰদান কৰা হৈছে । এই প্লেনে সীমাহীন কলিঙৰ সুবিধাও প্ৰদান কৰে । এই প্লেনত প্ৰতিদিনে 100 টা এছএমএছ SMS ও উপলব্ধ ।
BSNL ৰ 2998 টকীয়া প্লেন
BSNL ৰ 2998 টকীয়া এই প্লেনৰ বৈধতা 365 দিনৰ । এই প্লেনে প্ৰতিদিনে আনলিমিটেড কলিং আৰু 3GB ডাটা প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ উপৰিও প্ৰতিদিনে 100 টা এছএমএছ মেছেজৰ সুবিধা আছে । ইয়াৰ ফলত এই 365 দিনীয়া প্লেন অতি সুলভ হৈ পৰিছে সেইসকলৰ বাবে, যিসকল ব্যৱহাৰকাৰীয়ে দীৰ্ঘদিনীয়া বৈধতা আৰু কম মূল্যত সীমাহীন কলিং বিচাৰে ।
