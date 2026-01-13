ETV Bharat / technology

ভাৰতত মুকলি হ'ল ব্ৰিটিছ চাইকেল নিৰ্মাতা কোম্পানী Muddyfox ৰ 18 খনকৈ চাইকেল

ভাৰতৰ একচেটিয়া বিতৰক হিচাপে অনন্ত ভেঞ্চাৰছৰ সৈতে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰি 18 খন চাইকেল মুকলি কৰিছে ব্ৰিটিছ চাইকেল নিৰ্মাতা কোম্পানী Muddyfox এ ।

ভাৰতত মুকলি হ’ল ব্ৰিটিছ চাইকেল নিৰ্মাতা কোম্পানী Muddyfox ৰ চাইকেল (Muddyfox)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 13, 2026 at 2:15 PM IST

হায়দৰাবাদ: ব্ৰিটিছ চাইকেল নিৰ্মাতা কোম্পানী Muddyfox এ সোমবাৰে ঘোষণা কৰে যে ভাৰতত অনন্ত ভেঞ্চাৰছৰ সৈতে একচেটিয়া বিতৰক হিচাপে কোম্পানীটোৱে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে । তদুপৰি, Ananta Ventures এ নিজৰ ঘৰুৱা ব্ৰেণ্ড ৰ’ম আৰু কাইলনৰ সৈতে Muddyfox চাইকেল বিক্ৰী কৰিব, ভাৰতত থকা শক্তিশালী ডিলাৰ নেটৱৰ্কৰ বাবেই নিজৰ ছেগমেণ্ট সম্প্ৰসাৰণ আৰু প’ৰ্টফ’লিঅ’ আৰু গ্ৰাহকৰ অফাৰিং সম্প্ৰসাৰণ কৰিব ।

Muddyfox Aisia Pacific ৰ পৰিচালন সঞ্চালক সাহিল মেহৰোত্ৰাই এই উপলক্ষে কয়, "Ananta Ventures ৰ সৈতে আমাৰ সম্পৰ্ক ঘোষণা কৰি আমি আনন্দিত হৈছো । আমি তেওঁলোকৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰি দেশত এক শক্তিশালী বজাৰ ভিত্তি গঢ়িম । আমাৰ সামগ্ৰীসমূহৰ বৰ্তমান ইউৰোপীয় স্পৰ্শ শক্তিশালী । অনন্ত দলৰ সৈতে কাম কৰিলে আমি ভাৰতীয় গ্ৰাহকৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ বুজিবলৈ সক্ষম হম আৰু আমি সেই প্ৰয়োজনীয়তাসমূহৰ সৈতে খাপ খুৱাবলৈ সুখী হম ।"

জানিব পৰা মতে, কোম্পানীটোৱে প্ৰথম পৰ্যায়ত ভাৰতীয় বজাৰত 18 খন চাইকেল মুকলি কৰিছে, য’ত এমটিবি, হাইব্ৰিড আৰু শিশুৰ চাইকেলকে ধৰি বেছিভাগ ছেগমেণ্ট আৰু বয়সৰ গোটক সামৰি লোৱা হৈছে । কোম্পানীটোৱে চাহিদাৰ আৰ্হিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মডেল যোগ কৰি যাব । ইয়াৰ উপৰিও বিক্ৰী বৃদ্ধিৰ বাবে কোম্পানীটোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ আনুষংগিক সামগ্ৰী প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।

Ananta Ventures ৰ মেনেজিং পাৰ্টনাৰ অজিত গান্ধীয়ে কয়, "ভাৰতত মূল্য সংবেদনশীল গ্ৰাহকক যোগান ধৰিবলৈ আমাৰ ইতিমধ্যে দুটা ব্ৰেণ্ড ৰ'ম আৰু কাইলন আছে । Muddyfox এ এটা নতুন ছেগমেণ্ট যোগ কৰিব আৰু আমাৰ পৰ্টফলিঅ' আৰু গ্ৰাহকৰ প্ৰস্তাৱ সম্প্ৰসাৰণ কৰিব । আমি বিশ্বাস কৰো যে কিছুমান ক্ৰেতাই উচ্চমানৰ, প্ৰিমিয়াম ব্ৰেণ্ডৰ সামগ্ৰী আৰু এক বৃহৎ ৰাইডিং অভিজ্ঞতা বিচাৰিছে ।"

এই ব্ৰিটিছ কোম্পানীটোৱে আমেৰিকাত অফ-ৰোডিঙৰ ক্ৰমবৰ্ধমান জনপ্ৰিয়তাৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ ব্ৰিটেইন আৰু ইউৰোপত মাউণ্টেন বাইকিঙৰ পথ প্ৰদৰ্শক হৈছিল, যাৰ লক্ষ্য আছিল এই ধাৰাটো ব্ৰিটেইনৰ বজাৰলৈ অনা । কোম্পানীটোৰ মতে, প্ৰাৰম্ভিক মাডিফক্স মডেলসমূহত মজবুত ফ্ৰেম আৰু বহল টায়াৰ আছিল, যিয়ে 1983 চনৰ পৰা প্ৰায় 1991 চনলৈকে অফ-ৰোডিঙৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিছিল ।

1985 চনত Muddyfox এ ‘Courier’ নামৰ এটা সস্তীয়া মডেল মুকলি কৰে, যিয়ে ব্ৰেণ্ডটোৰ জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি কৰে । 1987 চনলৈকে Muddyfox এ ব্ৰিটেইনৰ মাউণ্টেন বাইকৰ বজাৰৰ প্ৰায় 50 শতাংশ দখল কৰিছিল, বছৰি প্ৰায় 20,000 ইউনিট বিক্ৰী কৰিছিল ।

দুবছৰৰ ভিতৰতে কোম্পানীটোৰ বিক্ৰী বছৰি এক লাখ ইউনিট ত উপনীত হয় । কোম্পানীটোৱে জনোৱা মতে, ই মাউণ্টেন বাইকৰ বাবে বিশ্বৰ প্ৰথমটো টেলিভিছন বিজ্ঞাপন মুকলি কৰিছিল, য’ত অফ-ৰোডিঙৰ দুঃসাহসিক মনোভাৱক অধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল ।

