মুকলিৰ পূৰ্বেই ফাদিল হ’ল Oppo Reno 15 Pro Mini ৰ বক্স মূল্য; জানক বিশেষত্ববোৰ
শীঘ্ৰে ভাৰতত মুকলি হ’ব Oppo Reno 15 Pro ছিৰিজ । প্ৰকাশ পাইছে Oppo Reno 15 Pro Mini ৰ বক্স মূল্য ।
Published : December 29, 2025 at 8:48 PM IST
হায়দৰাবাদ: স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতা কোম্পানী Oppo’s Oppo Reno 15 series শীঘ্ৰে ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি হ’ব । এই ছিৰিজত Reno 15 Pro Mini, Reno 15 Pro আৰু Reno 15 Pro Mini অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাটো নিশ্চিত কৰা হৈছে । টেক ফাৰ্মখনে আগন্তুক হেণ্ডছেটসমূহৰ স্পেচিফিকেশন, ফিচাৰ, ডিজাইনৰ বিষয়ে ইংগিত দি থকাৰ সময়তে কোম্পানীটোৱে এতিয়াও ইয়াৰ দাম প্ৰকাশ কৰা নাই ।
অৱশ্যে এজন টিপষ্টাৰে দাবী কৰিছে যে তেওঁ Oppo Reno 15 Pro Mini ৰ বক্সৰ মূল্য জানিব পাৰিছে । এই তথ্য কোম্পানীয়ে 6.32 ইঞ্চিৰ AMOLED ডিছপ্লেৰ সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ব বুলি নিশ্চিত কৰাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে আহিছে ।
Oppo Reno 15 Pro Mini মূল্য
Exclusive ✨— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) December 29, 2025
The Oppo Reno 15 Pro Mini has a box price of ₹64,999 for the 12GB + 256GB variant, while the expected selling price is ₹59,999 for this variant.
For complete specifications, visit the embedded post below. 👇 https://t.co/Z6OjAgYYwZ
টিপষ্টাৰ অভিষেক যাদৱে দাবী কৰিছে যে ভাৰতলৈ আহিবলগীয়া Oppo Reno 15 Pro Mini ৰ 12 GB ৰেম আৰু 256GB ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েণ্টৰ বক্স প্ৰাইচ 64,999 টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । মন কৰিবলগীয়া যে ভাৰতত ফোনসমূহৰ বক্সৰ মূল্য সাধাৰণতে খুচুৰা মূল্যতকৈ বেছি ।
সেইবাবেই দেশত Oppo Reno 15 Pro Mini ৰ বিক্ৰী মূল্য কম হ’ব পাৰে । টিপষ্টাৰগৰাকীৰ মতে, এই কনফিগাৰেচন 59,999 টকাত উপলব্ধ হ’ব পাৰে । ইয়াৰ উপৰিও Oppo ই প্ৰাৰম্ভিক বেংক ৰেহাইও দিব পাৰে, যাৰ ফলত প্ৰকৃত মূল্য আৰু অধিক হ্ৰাস পাব ।
ঘৰুৱাভাৱে ফোনটো মুকলি কৰাৰ পিছত ৰেনো 15 ছিৰিজ ফ্লিপকাৰ্ট, আমাজন আৰু Oppo ইণ্ডিয়া অনলাইন ষ্ট’ৰৰ জৰিয়তে ক্ৰয় কৰিব পৰা যাব ।
Oppo Reno 15 Pro Mini স্পেচিফিকেশন
ইয়াৰ স্পেচিফিকেশন সন্দৰ্ভত কোম্পানীটোৱে নিশ্চিত কৰিছে যে Oppo ৰেনো 15 প্ৰ’ মিনিত 1.6 মিলিমিটাৰ ডাঠ বেজেলৰ সৈতে 6.32 ইঞ্চিৰ এম’লেড ডিছপ্লে থাকিব, আৰু 93.35 শতাংশ স্ক্ৰীণ-টু-বডি ৰেচিঅ’ থাকিব । ইয়াৰ ওজন প্ৰায় 187 গ্ৰাম আৰু ডাঠ হ’ব প্ৰায় 7.99 মিমি ।
Oppo ৰ তথ্য অনুসৰি Reno 15 Pro Mini ত ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধৰ বাবে IP66 + IP68 + IP69 ৰেটিং আছে । ইয়াৰ উপৰিও ইউএছবি টাইপ-চি পৰ্টত জাৰণ ৰোধ কৰিবলৈ প্লেটিনাম আৱৰণ আছে । খবৰ অনুসৰি, Oppo Reno 15 Pro Mini ত মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 8450 চিপছেট ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব, যিটো 12GB ৰেম আৰু 512GB পৰ্যন্ত ইণ্টাৰনেল ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে সংযোগ কৰা হ’ব ।
কেমেৰাৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ইয়াত 200 মেগাপিক্সেলৰ প্ৰাইমেৰী ৰিয়াৰ কেমেৰা, 50 মেগাপিক্সেলৰ আল্ট্ৰাৱাইড কেমেৰা আৰু 50 মেগাপিক্সেলৰ টেলিফ’টো কেমেৰা থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে । ফ্ৰন্ট কেমেৰাৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ইয়াত 50 মেগাপিক্সেলৰ ছেলফি কেমেৰা থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে । Oppo Reno 15 Pro Mini ৰ বেটাৰী থাকিব 6,200mAh । ই 80W তাঁৰযুক্ত ফাষ্ট চাৰ্জিংও সমৰ্থন কৰিব পাৰে ।
