ভাৰতত ষষ্ঠখন গ্ৰেণ্ড ষ্টোৰ মুকলি কৰিবলৈ সাজু হৈছে টেক জায়াণ্ট এপল

ভাৰতত ষষ্ঠখন গ্ৰেণ্ড ষ্টোৰ মুকলি কৰিবলৈ সাজু হৈছে টেক জায়াণ্ট এপল
মুম্বাইৰ বৰিভালিত ভাৰতৰ ষষ্ঠখন গ্ৰেণ্ড ষ্ট’ৰ মুকলি কৰিবলৈ সাজু হৈছে Apple । 26 ফেব্ৰুৱাৰীত আকৰ্ষণীয় ডিজাইনৰে গ্ৰাহকৰ বাবে মুকলি হ’ব এই নতুন ষ্ট’ৰ ।
Published : February 13, 2026 at 4:00 PM IST
হায়দৰাবাদ: শুকুৰবাৰে প্ৰকাশ পোৱা এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি আমেৰিকাৰ টেক জায়ান্ট এপলে ভাৰতৰ ষষ্ঠ আৰু মুম্বাইত দ্বিতীয়খন ষ্ট’ৰ মুকলিৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে ৷ উল্লেখ্য যে, এইখন বজাৰত কোম্পানীটোৰ উৎপাদন আৰু ৰপ্তানিয়ে নতুন উচ্চতা স্পৰ্শ কৰিছে । আইফোন নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৰ মতে, নতুন ষ্ট’ৰখনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে 2025 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত বেংগালুৰুত এপল হেব্বাল আৰু পুনেৰ এপল কোৰেগাঁও পাৰ্কৰ মুকলি অনুষ্ঠানত প্ৰৱৰ্তিত হোৱা স্বকীয় ময়ুৰ-প্ৰেৰিত দৃশ্যগত পৰিচয়ৰ বৈশিষ্ট্য আছে ৷ শেহতীয়াকৈ এপলে দিল্লীৰ নয়দাত ষ্টোৰ মুকলি কৰিছে ।
এপলে জনোৱা অনুসৰি অহা 26 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা দিনৰ 1 বজাত জনসাধাৰণৰ বাবে মুকলি হ’ব এপল বৰিভালিৰ ষ্টোৰখন ।
কোম্পানীটোৱে কয়, “এপল বৰিভালিয়ে ষ্টাৰ্টআপ আৰু ব্যৱসায়ৰ এটা ক্ৰমবৰ্ধমান সম্প্ৰদায়ক সেৱা আগবঢ়াব — ই এক আদৰণীয় স্থান প্ৰদান কৰিব য’ত গ্ৰাহকে এপলৰ সামগ্ৰীসমূহ অন্বেষণ কৰিব পাৰিব, সৃষ্টিশীলতা আনলক কৰিব পাৰিব আৰু এপলৰ ষ্টোৰ দলৰ সদস্যসকলৰ পৰা বিশেষজ্ঞ সমৰ্থন লাভ কৰিব পাৰিব ।”
এপল বৰিভালিত, গ্ৰাহকে এপলৰ শেহতীয়া প্ৰডাক্ট লাইনআপ অন্বেষণ আৰু ক্ৰয় কৰিব পাৰে, নতুন বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুভৱ কৰিব পাৰে আৰু বিশেষজ্ঞ, সৃষ্টিশীল, প্ৰতিভাশালী আৰু নিবেদিত ব্যৱসায়িক দলৰ পৰা বিশেষজ্ঞ সমৰ্থন লাভ কৰিব পাৰে ৷
এপলৰ মতে, গ্ৰাহকে এপল অধিবেশনত টুডেতো অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে - বিনামূলীয়া, দৈনিক, ইন-ষ্ট’ৰ অভিজ্ঞতা, এপল ক্ৰিয়েটিভছৰ নেতৃত্বত, যিবোৰ মানুহক তেওঁলোকৰ ডিভাইচৰ পৰা শিকিবলৈ, সৃষ্টি কৰিবলৈ আৰু অধিক লাভ কৰাত সহায় কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছে ।
ইফালে, এপলৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া টিম কুক শেহতীয়াকৈ কয় যে ভাৰতত অক্টোবৰ-ডিচেম্বৰৰ সময়ছোৱাত কোম্পানীটোৱে ত্ৰৈমাসিক ৰাজহৰ অভিলেখ গঢ়িছিল । আয়ৰ এই উত্থান দেখি কুকে কয়, "আমি উদীয়মান বজাৰসমূহত গতি লাভ কৰি আজিৰ এই পৰ্যায় লাভ কৰিলো, য’ত ভাৰতকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, য’ত আমি দুটা সংখ্যাৰ ৰাজহ বৃদ্ধিৰ শক্তিশালী ৰূপ দেখিছিলো ।"
কুকে কয়, "খুচৰা ব্যৱসায়ত আমি সমগ্ৰ বিশ্বৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এক যাদুকৰী অভিজ্ঞতা কঢ়িয়াই আনিছো আৰু আমি এই ত্ৰৈমাসিকৰ ভিতৰত খুচুৰা বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এতিয়ালৈকে সৰ্বোত্তম ফলাফল পাই ৰোমাঞ্চিত হৈছো ।
2024 চনৰ তুলনাত 2025 চনত আইফোনৰ চালান বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি (YoY) 24 শতাংশ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে 2025 চনত ভাৰতত কোম্পানীটোৰ প্ৰদৰ্শন শক্তিশালী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ।
সবাতোকৈ উৎকৃষ্ট প্ৰদৰ্শনকাৰী আছিল আইফোন 16 ছিৰিজ, যিটো এপলৰ বছৰৰ আটাইতকৈ সফল স্মাৰ্টফোন লাইনআপ হৈ পৰা দেখা গৈছিল । প্ৰতিবেদন অনুসৰি মুঠ আইফোন চালানৰ 57 শতাংশই আছিল আইফোন 16 ছিৰিজ, যাৰ ফলত ই বছৰৰ সৰ্বোত্তম প্ৰদৰ্শনকাৰী আইফোন মডেল হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
