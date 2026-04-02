15 এপ্ৰিলত বজাৰলৈ VinFast VF MPV 7 আৰু Limo Green; ইতিমধ্যে আৰম্ভ বুকিং প্ৰক্ৰিয়া

15 এপ্ৰিলত বজাৰলৈ VinFast VF MPV 7 আৰু Limo Green; ইতিমধ্যে আৰম্ভ বুকিং প্ৰক্ৰিয়া
VinFast India ই ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰিবলৈ ওলাইছে নতুন MPV ৰেঞ্জ VF MPV 7 আৰু VF Limo গ্ৰীণ ।
Published : April 2, 2026 at 12:59 PM IST
হায়দৰাবাদ: ইলেক্ট্ৰিক গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী VinFast এ নতুন সম্পূৰ্ণ ইলেক্ট্ৰিক MPV ৰ জৰিয়তে ভাৰতত নিজৰ পৰ্টফলিঅ’ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে সাজু হৈছে । ব্যক্তিগত ক্ৰেতাৰ বাবে VF MPV 7 আৰু ফ্লীট অপাৰেটৰৰ বাবে VF Limo Green হিচাপে মুকলি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰাৰ পূৰ্বে এই মডেলটো সন্দৰ্ভত ইংগিত দিছে ।
অনাগত সপ্তাহত এই গাড়ীখন উপলব্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । কোম্পানীটোৱে 21,000 টকাৰ টোকেন ধনৰ বাবেও বুকিং মুকলি কৰিছে আৰু 15 এপ্ৰিলত দিল্লীত গাড়ীখন মুকলি কৰা হ’ব । যদি আপুনি ইলেক্ট্ৰিক MPV ৰ প্ৰতি আগ্ৰহী তেন্তে আপোনাৰ ওচৰৰ অফিচিয়েল ডিলাৰশ্বিপলৈ গৈ বা ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে বুকিং কৰিব পাৰে ।
পৰিয়াল আৰু বহৰ দুয়োটাৰে বাবে উপযোগী
এই আগন্তুক MPV য়ে ভাৰতত দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা ইলেক্ট্ৰিক মবিলিটি ছেগমেণ্টত ভিনফাষ্টৰ প্ৰৱেশৰ সূচনা কৰে । আমোদজনকভাৱে কোম্পানীটোৱে ডুৱেল পজিচনিং কৌশল গ্ৰহণ কৰিছে ।
বাণিজ্যিক গতিশীলতা সেৱাৰ বাবে নতুন লিমো গ্ৰীণ সংস্কৰণ মুকলি কৰা হ’ব, আনহাতে VF MPV 7 য়ে প্ৰিমিয়াম ইলেক্ট্ৰিক 7 চিটাৰ বিচৰা ব্যক্তিগত ক্ৰেতাক লক্ষ্য কৰি ল’ব । এই পদক্ষেপ ভাৰতত নিজৰ ‘গ্ৰীণ এণ্ড স্মাৰ্ট মবিলিটি’ (জিএছএম) ইলেক্ট্ৰিক ৰাইড-হেলিং সেৱা আৰম্ভ কৰাৰ বহল পৰিকল্পনাৰ সৈতেও মিল আছে ।
VF MPV 7 ডিজাইন আৰু আকাৰ
ভিনফাষ্টৰ এছ ইউ ভি লাইনআপৰ দৰে নহয়, এই MPV ত কেবিনৰ স্থান সৰ্বাধিক কৰিবলৈ অধিক ব্যৱহাৰিক আৰু বক্সি ডিজাইনৰ বৈশিষ্ট্য আছে । গাড়ীখনত আছে পৰিষ্কাৰ ফ্ৰন্ট ফেচিয়া আৰু স্প্লিট হেডলেম্প চেটআপৰ লগতে কোম্পানীটোৰ স্বকীয় ভি আকৃতিৰ LED লাইটিং এলিমেণ্ট ।
মাত্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই MPV ৰ দৈৰ্ঘ প্ৰায় 4740 মিলিমিটাৰ বুলি অনুমান কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ হুইলবেছ 2840 মিলিমিটাৰ । ইয়াৰ ফলত তিনিটা শাৰীৰ বিশাল কেবিন এটাৰ সুবিধা হয় ।
VF MPV 7 আভ্যন্তৰীণ আৰু বৈশিষ্ট্যসমূহ
ভিতৰত VF MPV 7 ত ডিজিটেল আন্তঃপৃষ্ঠৰ ওপৰত প্ৰবল গুৰুত্ব দি নূন্যতম বিন্যাসৰ বৈশিষ্ট্য থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে । মূল বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত থাকিব পাৰে:
- 10.1 ইঞ্চিৰ টাচস্ক্ৰীণ ইনফ’টেইনমেণ্ট ছিষ্টেম
- বেতাঁৰ এণ্ড্ৰইড অটো আৰু এপল কাৰপ্লে
- স্বয়ংক্ৰিয় জলবায়ু নিয়ন্ত্ৰণ
- সংযুক্ত গাড়ী টেক আৰু এপ সংহতি
- একাধিক USB চাৰ্জিং পৰ্ট
- লেভেল-2 ADAS আৰু সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্যসমূহ
এই MPV টো 2+3+2 আসনৰ বিন্যাসৰ সৈতে আহিব, যাৰ ফলত ই বৃহৎ পৰিয়ালৰ লগতে ব্যৱহাৰৰ বাবেও আদৰ্শ হ’ব ।
VF MPV 7 পাৱাৰট্ৰেইন, বেটাৰী আৰু ৰেঞ্জ
নতুন VF MPV 7 ত 60.13 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ বেটাৰী পেক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, সন্মুখত ইলেক্ট্ৰিক মটৰৰ সৈতে সংযুক্ত । এই বৈদ্যুতিক মটৰে প্ৰায় 201 BHP শক্তি আৰু 280 nm টৰ্ক উৎপন্ন কৰিব । কোম্পানীটোৱে 450 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত এন ই ডি চি চাইকেল ৰেঞ্জৰ দাবী কৰিছে, যিটো এই ছেগমেণ্টত যথেষ্ট প্ৰতিযোগিতামূলক । এই MPV য়ে 11 কিলোৱাট এচি চাৰ্জিং সমৰ্থন কৰিব । ইয়াৰ উপৰিও ই 80 কিলোৱাট ডিচি ফাষ্ট চাৰ্জিংও সমৰ্থন কৰিব, যাৰ ফলত ই মাত্ৰ 30 মিনিটত 10 ৰ পৰা 70 শতাংশ চাৰ্জ কৰিব পাৰিব ।
মন কৰিবলগীয়া যে এইবোৰ ভিয়েটনামী মডেলৰ স্পেচিফিকেশন আৰু ভাৰতীয় স্পেচিফিকেশন সামান্য ভিন্ন হ’ব পাৰে । VF MPV 7 ৰ প্ৰথম অৱস্থাত 15 শতাংশ লোকেলাইজেচন থাকিব, যিটো তাৰ পিছত ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাব । বৰ্তমান গাড়ী বিক্ৰেতাৰ সৈতে আলোচনা চলি আছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াৰ নিলম্বন ভাৰতৰ বাবে পুনৰ টিউন কৰা হ’ব আৰু ই অধিক শক্তিশালী এচি লাভ কৰিব ।
VF MPV 7 ৰ প্ৰত্যাশিত মূল্য আৰু প্ৰতিদ্বন্দ্বী
ভাৰতীয় বজাৰত VF MPV 7 ৰ মূল্য 19 লাখৰ পৰা 24 লাখ টকাৰ ভিতৰত এক্স-শ্ব’ৰুম মূল্য হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ ফলত ই এখন সুলভ মূল্যৰ 7 খন আসনযুক্ত ইলেক্ট্ৰিক বাহন ।
ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি কৰাৰ লগে লগে ই আগন্তুক আৰু বৰ্তমানৰ ইলেক্ট্ৰিক MPV যেনে কিয়া কেৰেন্স ক্লেভিছ ইভি আৰু বাইডি ইমেক্স 7 ৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ’ব । ইয়াৰ উপৰিও ই টয়োটা ইনোভা ৰেঞ্জ আৰু মাৰুতি ছুজুকি ইনভিক্টোৰ দৰে পৰম্পৰাগত ice MPV ৰ বিকল্পও আগবঢ়াব ।
