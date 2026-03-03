Chandra Grahan 2026: আজি আকাশত দেখিবলৈ পোৱা যাব বছৰৰ প্ৰথমটো ব্লাড মুন; ভাৰতৰ আকাশত কেতিয়া দৃশ্যমান হ’ব এই দৰ্শনীয় দৃশ্য ?

Chandra Grahan 2026: আজি আকাশত দেখিবলৈ পোৱা যাব বছৰৰ প্ৰথমটো ব্লাড মুন; ভাৰতৰ আকাশত কেতিয়া দৃশ্যমান হ’ব এই দৰ্শনীয় দৃশ্য ?
আজি আকাশত দেখিবলৈ পোৱা যাব বছৰটোৰ প্ৰথমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ ৷সচৰাচৰ ব্লাড মুন নামেৰে পৰিচিত এই দৃশ্য ভাৰতৰ আকাশত ক’ত, কেনেদৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব জানক বিস্তৃত প্ৰতিবেদনযোগে---
হায়দৰাবাদ: আজি অৰ্থাৎ 3 মাৰ্চৰ দিনা ভাৰতৰ আকাশত দেখিবলৈ পোৱা যাব এক অতি বিশেষ আৰু বিৰল দৃশ্য । 2026 চনৰ প্ৰথমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ আজি দৃশ্যমান হ’ব । এই সময়ছোৱাত চন্দ্ৰটোৱে কম সময়ৰ বাবে ডাঠ তামৰ ৰঙা ৰঙৰ দৰে দেখিবলৈ হ’ব যাৰ বাবে ইয়াক ’Blood Moon’ অথবা অসমীয়াত ‘তেজাল চন্দ্ৰ,’ ৰক্ত চন্দ্ৰ ’ আদি বুলিও কোৱা হয় । ই সঁচাকৈয়ে এক দৰ্শনীয় দৃশ্য ।
এই দৃশ্য ভাৰতৰ অধিকাংশ অঞ্চলত, বিশেষকৈ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত, অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মেঘালয় আৰু আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জত দেখা যাব । কিন্তু পশ্চিম ভাৰতত হয়তো ৰক্তচন্দ্ৰৰ সম্পূৰ্ণ দৃশ্য দেখা নাযায় । ভাৰতৰ বাহিৰেও এই সৌন্দৰ্য পূব এছিয়া, অষ্ট্ৰেলিয়া, প্ৰশান্ত মহাসাগৰ আৰু আমেৰিকা আদি অঞ্চলৰ বহু অংশতো দেখা যাব ।
কেই বজাত দেখিবলৈ পোৱা যাব ৰক্তচন্দ্ৰ?
ভাৰত বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ পজিচনেল এষ্ট্ৰ’নমিকেল চেণ্টাৰ, কলকাতাৰ তথ্য অনুসৰি:
গ্ৰহণ আৰম্ভ: ভাৰতীয় সময় অনুসৰি বিয়লি 3:20বজাত (পেনাম্ব্ৰাল পৰ্যায় আৰম্ভ)
পূৰ্ণ চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ আৰম্ভণি: ভাৰতীয় সময় অনুসৰি বিয়লি 4:34 বজাত
পূৰ্ণ চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ অন্ত: ভাৰতীয় সময় অনুসৰি সন্ধিয়া 5.33 বজাত
গ্ৰহণৰ অন্ত: ভাৰতীয় সময় অনুসৰি সন্ধিয়া 6.48 বজাত
গ্ৰহণৰ গতি: 1.155 (এয়া অতি গভীৰ আৰু পূৰ্ণ গ্ৰহণ)
হায়দৰাবাদত পূৰ্ণ চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়সীমা: প্ৰায় 26 মিনিট (স্থানীয় দৃশ্যমানতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সময়ৰ সামান্য তাৰতম্য হ'ব পাৰে)
উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতত সন্ধিয়া 6:20-6:30 মান বজাত চন্দ্ৰ উদয় হব, গতিকে গ্ৰহণৰ অন্তিম অংশ (চূড়ান্ত সৰ্বমুঠ আৰু আংশিক পৰ্যায়)হে বেছিভাগ ঠাইতে দেখা যাব । বিশেষকৈ উত্তৰ-পূব ভাৰত আৰু আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জত সন্ধিয়া 6:26 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6:40 বজাৰ ভিতৰত তেজাল চন্দ্ৰৰ ৰঙা ৰং সৰ্বোত্তমভাৱে দেখা যাব পাৰে । যদি আপুনি এই অঞ্চলসমূহত বাস কৰে আৰু বতৰ পৰিষ্কাৰ হয় তেন্তে আপুনি বাহিৰলৈ ওলাই আহি এই দৰ্শনীয় দৃশ্য উপভোগ কৰিব পাৰে ।
চন্দ্ৰ পূৰ্ণ হ’লে কিয় ৰঙা হৈ পৰে ?
সম্পূৰ্ণ চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়ত চন্দ্ৰ ৰঙা হোৱা পৰিঘটনাক প্ৰায়ে ব্লাড মুন বুলি কোৱা হয় । আনকি যেতিয়া পৃথিৱীয়ে প্ৰত্যক্ষ সূৰ্যৰ পোহৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়ে, তেতিয়াও কিছু পোহৰ চন্দ্ৰপৃষ্ঠত উপস্থিত হয় । পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলে চুটি নীলা তৰংগদৈৰ্ঘবোৰ ফিল্টাৰ কৰি উলিয়াই দীঘলীয়া ৰঙা তৰংগদৈৰ্ঘবোৰ তাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ চন্দ্ৰৰ ফালে পুনৰ প্ৰতিফলিত হ’বলৈ দিয়ে ।
ভাৰতত চন্দ্ৰগ্ৰহণ কেনেকৈ প্ৰত্যক্ষ কৰিব ?
এইক্ষেত্ৰত এটা সতৰ্কবাণী আছে । আমেৰিকা আৰু পশ্চিম ইউৰোপৰ কিছু অংশত সমগ্ৰ সূৰ্যগ্ৰহণ দৃশ্যমান হ’ব যদিও ভাৰতৰ পৰ্যবেক্ষকসকলে পিছৰ অংশটোহে চাব পাৰিব । 3 মাৰ্চৰ সন্ধিয়া যেতিয়া ভাৰতৰ দিগন্তত চন্দ্ৰ উদয় হ’ব তেতিয়া ইতিমধ্যে ই পৃথিৱীৰ ছাঁৰ গভীৰ অংশৰ পৰা ওলাই আহিব ।
ভাৰতত এই আকাশী দৃশ্যৰ সাক্ষী হ’ব বিচৰাসকলৰ বাবে চন্দ্ৰটো পেনুমব্ৰেল পৰ্যায়ত উদয় হ’ব । পৃথিবীৰ ছাঁৰ বাহিৰৰ, পাতল অংশৰ মাজেৰে চন্দ্ৰ পাৰ হৈ এটা ক্ষীণ ছাঁৰ সৃষ্টি কৰিলে পেনামব্ৰেল পৰ্যায়ৰ সৃষ্টি হয়, য'ত চন্দ্ৰৰ পৃষ্ঠভাগ সম্পূৰ্ণ ক'লা বা ৰঙা নহয়, সামান্য অস্পষ্ট যেন দেখা যায় ।
3 মাৰ্চত নতুন দিল্লীত 18:18 বজাত চন্দ্ৰ উদয় হোৱাৰ বিপৰীতে মুম্বাইত অলপ পিছত 18:38 বজাত চন্দ্ৰ উদয় হ’ব । এই সময়ত চন্দ্ৰটো সাধাৰণতকৈ অলপ ক’লা দেখা যাব যদিও ইতিমধ্যে পূৰ্ণ হ’ব । আনুষ্ঠানিকভাৱে 21:23 বজাত এই গ্ৰহণৰ অন্ত পৰিব, য’ত উৎসাহীসকলে চন্দ্ৰটোৱে পুনৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপালী জিলিকনি লাভ কৰাৰ লগে লগে চন্দ্ৰৰ ক্ষীণ ছাঁটো পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ কেইঘণ্টামান সময় পাব ।
খালী চকুৰে প্ৰত্যক্ষ কৰাটো সম্ভৱ নে ?
চন্দ্ৰগ্ৰহণ খালী চকুৰে চোৱাটো 100% নিৰাপদ । বিশেষ ফিল্টাৰ বা চশমাৰ প্ৰয়োজন নাই । ভাৰতৰ আকাশত সৰ্বোত্তম দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিবৰ বাবে আপুনি পূব দিশে মুকলি স্থান বাচনি কৰিব পাৰে ।
