কৃষ্ণ গহ্বৰ তৰা সৃষ্টিত কিয় হেঙাৰ হৈ পৰে? বিজ্ঞানীয়ে পালে নতুন সন্ধান

কৃষ্ণ গহ্বৰ তৰা সৃষ্টিত কিয় হেঙাৰ হৈ পৰে? বিজ্ঞানীয়ে পালে নতুন সন্ধান
আপুনি খালী চকুৰে দেখা তৰা বা হাতীপটীটো কেনেকৈ গঠন হ'ল সেই বিষয়ে জানেনে ?
By Anubha Jain
Published : October 14, 2026 at 7:17 PM IST
বাংগালুৰু: হাজাৰজনৰ ভিতৰত তেওঁ তৰাৰ দৰে জিলিক ৰ'ল বুলি কাৰোবাক প্ৰশংসা সুৰত কোৱা কথা নিশ্চয় আপুনি শুনিছে ৷ কিন্তু ৰহস্যৰে ভৰপুৰ আমাৰ মহাকাশত থকা তৰাটো কেনেকুৱা ? আপুনি খালী চকুৰে দেখা তৰাৰ সমষ্টি বা হাতীপটীটো কেনেকৈ গঠন হ'ল সেই বিষয়ে জানিবলৈ আপুনিও নিশ্চয় ইচ্ছুক ৷
বিজ্ঞানৰ দৃষ্টিৰে তৰা বা হাতীপটী কি তাকে জনাৰ চেষ্টা কৰিম এই প্ৰতিবেদন জৰিয়তে...
তৰা, হাতীপটীৰ বিষয়ে বিজ্ঞানৰ দৃষ্টিত:
আমাৰ বায়ুমণ্ডল ভিন্ন গেছ, ধূলিকণাৰে ভৰপূৰ ৷ একেদৰে মহাকাশতো ভিন্ন প্ৰকাৰৰ গেছ আছে ৷ তাৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে ছাৰকামগেলাক্টিক মিডিয়াম (circumgalactic medium) নামৰ গেছবিধ ৷ এই গেছৰ দ্বাৰা এটা তৰাৰ সমষ্টি বা হাতীপটীৰ সৃষ্টিৰ অনা এটা কাৰক বুলি দাবী কৰে বিজ্ঞানীসকলে ৷
শেহতীয়াকৈ বিজ্ঞানীসকলে কৰা গৱেষণাত পোহৰলৈ আহিছে যে, এটা হাতীপটীৰ দৃশ্যমান অংশৰ পৰা বহুদূৰলৈকে অদৃশ্য হৈ থাকে ছাৰকামগেলাক্টিক মিডিয়াম নামৰ গেছ বিধ ৷ অত্যন্ত ডাঠ আৰু ধূসৰ গেছবিধে হাতীপটীটোতকৈ ১০-২০ গুণ বেছি দূৰলৈকে প্ৰসাৰিত হৈ থাকে ৷ সেই গেছে এক পদাৰ্থলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ নতুন তৰাৰ জন্ম হোৱাত সহায় কৰে ৷
এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, হাতীপটীৰ চাৰিওফালে প্ৰচুৰ পৰিমাণে গেছ উপলব্ধ আছে যদিও বৃহৎ সংখ্যক তৰাৰ সৃষ্টি নহয় ?
এই সন্দৰ্ভত বিজ্ঞানীসকলে সন্দেহ কৰি আহিছে যে, হাতীপটীৰ কেন্দ্ৰস্থলত থকা কৃষ্ণ গহ্বৰে (Black-Hole) চাৰিওফালৰ গেছ শীতল হোৱা আৰু তৰা গঠন কৰাত বাধা দিয়ে ৷ যাৰ বাবে কেৱল ছাৰকামগেলাক্টিক মিডিয়াম গেছৰ দ্বাৰা তাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে ৷
কিন্তু আমাৰ সৌৰজগতৰ সমান বিস্তৃত হৈ থকা কৃষ্ণ গহ্বৰে (Black-Hole) কেনেকৈ কোটি কোটি তৰা থকা এটা হাতীপটিক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে সেয়া এতিয়াও অস্পষ্ট হৈয়েই আছে বুলি বিজ্ঞানীসকলে উল্লেখ কৰিছে ।
শেহতীয়া অধ্যয়নত তথ্য পোৱা গৈছে যে, যদিও কৃষ্ণ গহ্বৰবোৰ চাৰিওফালৰ পদাৰ্থই নিজৰ পিনে টানিব বা আকৰ্ষণ কৰিব পৰা ক্ষমতাৰ বাবে জনাজাত ৷ তথাপিও ইহঁতে অত্যন্ত গৰম প্লাজমাৰ তীব্ৰ সোঁত(Jets ) বাহিৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷ যাৰ বাবে তৰাৰ সৃষ্টিত অন এক সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় ৷
এই সন্দৰ্ভত ভাৰতৰ ৰমন ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটৰ জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান আৰু পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা নম্ৰতা ৰয় আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলে ৩২৪ টা হাতীপটি পৰীক্ষা কৰি ইয়াৰ উত্তৰ বিচাৰি পাইছে । তেওঁলোকে অধ্যয়নত দেখা পালে যে, হাতীপটীৰ ঠিক কেন্দ্ৰস্থলত থকা অতি বিশাল কৃষ্ণ গহ্বৰ ইয়াৰ বাবে দায়ী ।
অধ্যাপিকা নম্ৰতা ৰয়ে ইটিভি ভাৰতক দিয়া সাক্ষাৎকাৰত কয়,"আমি ৩২৪ টা হাতীপটি অধ্যয়ন কৰিছিলো ৷ যাৰ হাতীপটীৰ মাজত থকা কৃষ্ণগহ্বৰবোৰে উত্তপ্ত, দ্ৰুতবেগী প্লাজমাৰ সোঁত বাহিৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে । আমি ইহঁতক circumgalactic medium গেছৰ পৰা হাইড্ৰজেন গেছৰ নিৰ্গত হোৱা এক ৰঙা পোহৰৰ সন্ধান লাভ কৰিছিলো ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"তেতিয়া আমি দেখিলো এনে ধৰণৰ সোঁতত নথকা হাতীপটীবোৰৰ তুলনাত এই গেছভাগ প্ৰায় ১০০ গুণ বেছি উজ্জ্বলকৈ জিলিকি উঠিছে ৷ এই সোঁতবোৰে চাৰিওফালৰ গেছক সংকুচিত কৰি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনে ৷ যেতিয়া গেছভাগ গৰম আৰু শক্তিৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে, তেতিয়া ই সহজে শীতল হৈ পুনৰ হাতীপটীটোলৈ ঘূৰি যাব নোৱাৰে, যাৰ ফলত সম্ভৱতঃ নতুন তৰা গঠনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় গেছৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পায় ৷"
ৰয়ে কয়, “যেতিয়া আমি হাতীপটীবোৰৰ চাৰিওফালে সকলো দিশৰ গেছৰ আনুমানিক পৰিমাণ লৈছিলো, তেতিয়া কৃষ্ণগহ্বৰত থকা প্লাজমাৰ সংকেতটো নাইকিয়া হৈ গৈছিল । এয়া কেৱল সোঁতবোৰৰ দিশতহে দৃশ্যমান আছিল, যাৰ পৰা গম পোৱা যায় যে ইয়াৰ প্ৰভাৱ এটা সংকীৰ্ণ অঞ্চলতে সীমাবদ্ধ । সৰল ভাষাত ক’বলৈ গ’লে, এই সোঁতটোৱে সকলো দিশতে পোহৰ বিলোৱা এটা লেম্পৰ দৰে কাম নকৰি, নিজৰ পথত থকা গেছক শক্তি প্ৰদান কৰা এটা শক্তিশালী টৰ্চৰ দৰে কাম কৰে ।"
কৃষ্ণগহ্বৰে তৰা সৃষ্টিত কেনেকৈ বাধা দিয়ে ?
বিজ্ঞানীসকলে Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) নামৰ এটা বিশেষ যন্ত্ৰৰ ডাটা ব্যৱহাৰ কৰি পৰীক্ষা কৰি পালে যে কৃষ্ণগহ্বৰৰ পৰা ওলোৱা তীব্ৰ সোঁত(Jets)বোৰে চাৰিওফালে পোহৰ দিয়া এটা বাল্বৰ দৰে কাম নকৰে । ই এটা টৰ্চ লাইটৰ পোহৰৰ দৰে কেৱল পোনপটীয়াকৈ নিজৰ গতিপথত থকা গেছখিনিক পোহৰাই তোলে ।
এই প্ৰক্ৰিয়াত যেতিয়া গেছখিনি গৰম আৰু আধানযুক্ত হৈ থাকে, তেতিয়া ই সহজে ঠাণ্ডা হ’ব নোৱাৰে । যিহেতু গেছ ঠাণ্ডা হ’লেহে তৰা সৃষ্টি হয়, গতিকে কৃষ্ণগহ্বৰে গেছখিনিক গৰম কৰি ৰাখি নতুন তৰা গঠন হোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত বাধা দিয়ে ।
এই গৱেষণাৰ দ্বাৰা এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই যে, এই শক্তিয়েই পোনপটীয়াকৈ তৰা গঠন সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰি দিছে বুলি । ইয়াক সম্পূৰ্ণ নিশ্চিত কৰিবলৈ বিজ্ঞানীসকলে পৰৱৰ্তী সময়ত হাবল (Hubble) টেলিস্কোপ ব্যৱহাৰ কৰি এই গেছবোৰ কিমান বেগেৰে ঘূৰিছে আৰু কোনটো হাতীপটীত আটাইতকৈ কম তৰা সৃষ্টি হৈছে, সেই বিষয়ে অধিক গৱেষণা চলাব ।
লগতে পঢ়ক: ভাৰতত সেৱা আৰম্ভ কৰিবলৈ ষ্টাৰলিংকক বাধা ! মাস্কৰ অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ