Black Friday Sale 2025: iPhone, Google ৰ পৰা samsung লৈ - প্ৰতিটো ফোনতে লাভ কৰক বাম্পাৰ ৰেহাই
Black Friday Sale 2025 ৰ সময়ত আইফোন, ছেমছাং, ৱানপ্লাছ, ভিভ’, অপ্প’, গুগল আদি বহু কোম্পানীৰ ফোনত লাভ কৰিব পাৰিব আকৰ্ষণীয় ৰেহাই ।
Published : November 29, 2025 at 4:25 PM IST
হায়দৰাবাদ: বৰ্তমান চৰ্চা চলা পৰিলক্ষিত হৈছে Black Friday Sale এ । ভাৰততো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াৰ প্ৰভাৱ । ইয়াত আমি Black Friday Sale ৰ সময়ত আমাজন আৰু ফ্লিপকাৰ্টকে ধৰি বিভিন্ন ই-কমাৰ্চ ৱেবছাইটত উপলব্ধ আকৰ্ষণীয় ৰেহাই আৰু অফাৰসমূহৰ বিষয়ে জনাম । ফ্লিপকাৰ্টৰ Black Friday Sale ৰ বিক্ৰী 28 নৱেম্বৰত শেষ হ’লেও আপুনি এতিয়াও আমাজন আৰু ক্ৰ’মাৰ জৰিয়তে বিক্ৰীৰ সুবিধা আদায় কৰিব পাৰে । এই দুটা প্লেটফৰ্মত কোনবোৰ স্মাৰ্টফোন যথেষ্ট ৰেহাইত উপলব্ধ জানো আহক ---
আমাজনত Black Friday Sale ৰ অফাৰ
Samsung Galaxy S25 Ultra: চেলৰ সময়ছোৱাত অফাৰৰ সৈতে এই ফোনটো 1,18,999 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, ভেৰিয়েন্টত 12GB ৰেম আৰু 256GB ষ্ট’ৰেজ আছে । এই ফোনত 200 MP কেমেৰা ছেটআপ, স্নেপড্ৰেগন 8 এলিট চিপছেট আৰু আন কেইবাটাও বিশেষ গেলাক্সি এআই বৈশিষ্ট্যও আছে ।
Samsung Galaxy S24 Ultra: যদি আপুনি Samsung ৰ পৰা এই ফ্লেগশ্বিপ স্মাৰ্টফোনটো ক্ৰয় কৰিবলৈ আগ্ৰহী তেন্তে এই বিক্ৰীত উপলব্ধ অফাৰৰ সুবিধা লৈ 84,999 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব । ইয়াত 12GB ৰেম, স্নেপড্ৰেগন 8 জেন 3 চিপছেট, 200MP কেমেৰা ছেটআপ আৰু বিল্ট-ইন এছ-পেনকে ধৰি আকৰ্ষণীয় গেলাক্সি এআই বৈশিষ্ট্য আছে ।
OnePlus 15: এই ফোনটো বেংক অফাৰৰ সৈতে নূন্যতম মূল্য 64,999 টকাত Amazon ত চলি থকা Black Friday Sale ৰ সময়ত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, ভেৰিয়েন্টত 12GB ৰেম আৰু 256GB ষ্ট’ৰেজ আছে । ফোনটোত 50MP কেমেৰা ছেটআপ, ট্ৰিপল চিপ স্নেপড্ৰেগন 8 এলিট প্ৰচেছৰ, এণ্ড্ৰইড 16 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অক্সিজেনঅ’এছ 16 আৰু 120W ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 7300 mAh বেটাৰী আছে ।
iPhone15: যদি আপুনি এপল ডিভাইচ ক্ৰয় কৰিবলৈ আগ্ৰহী আৰু আইফোনৰ প্ৰতি আগ্ৰহী, তেন্তে এই বিক্ৰীৰ সময়ত কম মূল্যত আইফোন 15 ক্ৰয় কৰিব পাৰিব । এই ফোনটো চেলৰ সময়ত 52,499 টকাত উপলব্ধ । ইয়াত 6.1 ইঞ্চিৰ ছুপাৰ ৰেটিনা এক্সডিআৰ ডিছপ্লে, 48এমপি মেইন কেমেৰা আৰু অন্যান্য মূল স্পেচিফিকেশনৰ লগতে A16 বায়’নিক চিপ আছে ।
iPhone16: এই চেলৰ সময়ত এই আইফোনটো বেংক অফাৰৰ সৈতে 62,900 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব । এই ফোনটোত 128GB ষ্ট’ৰেজ, 6.1 ইঞ্চিৰ স্ক্ৰীণ, A18 চিপ, একচন বুটাম, ক্ৰেচ ডিটেকচন আদিৰ লগতে অন্যান্য মূল বৈশিষ্ট্য আছে । ইয়াৰ উপৰিও এই বিক্ৰীৰ সময়ত আইফোন 17 প্ৰ’ মেক্স ক্ৰয় কৰিব পাৰিব 1,49,900 টকাত লগতে কেছবেক লাভ কৰিব 4,497 টকা ।
Croma ত Black Friday Sale ৰ অফাৰ
Google Pixel 8a 5G: এই ফোনটোৰ মূল্য 52,999 টকা কিন্তু এই চেলৰ সময়ত ইয়াক Croma সকলো বেংক অফাৰৰ সহায়ত 29,999 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব । এই ফোনটোত কেইবাটাও মূল বৈশিষ্ট্য আছে, য’ত আছে 6.1 ইঞ্চিৰ স্ক্ৰীণ, 120 হাৰ্টজ ৰিফ্ৰেছ ৰেট, গুগল টেনছৰ G3 নেনো ক’ৰ চিপছেট আৰু 64MP কেমেৰা ছেটআপ ।
Google Pixel 10: এই ফোনটো ক্ৰ’মাৰ ব্লেক ফ্ৰাইডে চেলৰ সময়ত সকলো বেংক অফাৰৰ সৈতে 72,999 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব । ফোনটোত 6.3 ইঞ্চিৰ অ’এলইডি স্ক্ৰীণ, গুগল টেনছৰ G5 অক্টা-কোৰ চিপছেট, 48MP ট্ৰিপল কেমেৰা ছেটআপ আৰু আন কেইবাটাও মূল এআই বৈশিষ্ট্য আছে ।
Oppo Find X9 Series: আপুনি Oppo ৰ পৰা এই নতুন ফ্লেগশ্বিপ ছিৰিজৰ ফোন কিনিব পাৰে বেংক অফাৰৰ সৈতে 67,499 টকাত । এই ফোন ছিৰিজত আছে এআই ফ্লেগশ্বিপ কেমেৰা । এই ছিৰিজত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে Oppo Find X9 আৰু Oppo Find X9 Pro। Find X9 ত আছে 6.59 ইঞ্চি নমনীয় AMOLED স্ক্ৰীণ, MediaTek Dimensity 9500 Octa Core প্ৰচেছৰ, 50MP টেলিফটো লেন্সৰ সৈতে ট্ৰিপল কেমেৰা ছেটআপ, 7025mAh বেটাৰী, আৰু 80W ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থন ।
Vivo X200 FE 5G: এই বিক্ৰীৰ সময়ত এই ফোনটোও 53,999 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব । ইয়াত 6.31 ইঞ্চি AMOLED স্ক্ৰীণ, MediaTek Dimensity 9300 Plus চিপছেট, 50MP ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ, 50MP ফ্ৰন্ট কেমেৰা, 6500mAh বেটাৰী আৰু 90W ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থন আছে ।
এই ফোনসমূহৰ উপৰিও আপুনি Black Friday Sale ৰ সময়ত ৰেহাই মূল্যত কেইবাটাও ফ্লেগশ্বিপ, মিড ৰেঞ্জ আৰু বাজেট স্মাৰ্টফোন ক্ৰয় কৰিব পাৰে, য’ত আছে ছেমছাং গেলেক্সি এছ 25 আৰু আইফোন 17 ।
