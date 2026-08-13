বহুভাষিক এআই সম্প্ৰসাৰণ চুক্তিত স্বাক্ষৰ ভাষিণী আৰু নিটি আয়োগৰ
ডিজিটেল ইণ্ডিয়া ভাষিণী বিভাগ আৰু নিটি আয়োগে চৰকাৰী সেৱাত বহুভাষিক আৰু কণ্ঠ-প্ৰথম কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাক আগুৱাই নিয়াৰ উদ্দেশ্যৰে এই চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে ৷
Published : August 13, 2026 at 9:52 AM IST
নতুন দিল্লী : ডিজিটেল ইণ্ডিয়া ভাষিণী বিভাগ (ডি আই বি ডি) আৰু নিটি আয়োগে চৰকাৰী সেৱাত বহুভাষিক আৰু কণ্ঠ-প্ৰথম কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ (AI) ব্যৱহাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে অংশীদাৰিত্ব কৰিছে ৷
এই অংশীদাৰিত্বই নাগৰিকসকলৰ পছন্দৰ ভাৰতীয় ভাষাত চৰকাৰী তথ্য আৰু সেৱাসমূহ লাভ কৰাত সুবিধা প্ৰদান কৰিব, চৰকাৰ আৰু নাগৰিকৰ মাজত যোগাযোগ শক্তিশালী কৰিব আৰু সমগ্ৰ ৰাজহুৱা সেৱা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত বহুভাষিক কাৰ্যকলাপক প্ৰসাৰিত কৰিব ৷
ডিজিটেল ইণ্ডিয়া ভাষিণী সংমণ্ডলৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া অমিতাভ নাগ আৰু নিটি আয়োগৰ সঞ্চালক ছোয়াব আহমেদ কালালে এই চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে ৷ ডি আই বি ডি ইলেক্ট্ৰনিকছে তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰালয়ৰ ডিজিটেল ইণ্ডিয়া কৰ্পৰেশ্ব'নৰ অধীনত কাম কৰে, আনহাতে এই নতুন সহযোগিতাই ভাষিণীৰ ভাষা এ আই পৰিৱেশ তন্ত্ৰক নিটি আয়োগৰ ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম আৰু কাৰ্যসূচীৰ সৈতে একত্ৰিত কৰিব ৷
এই চুক্তিৰ অধীনত সংস্থা দুটাই ভাষিণী উদ্যত, ভাষিণী মিত্ৰ, ভাষিণী এপমিত্ৰ, ভাষিণী সহযোগী আৰু ভাষিণী প্ৰৱক্তা আদিত একেলগে কাম কৰিব ৷ এই অংশীদাৰিত্বই ভাষিণীৰ ভাষা অনুবাদ এপিআই আৰু ৰেফাৰেন্স এপ্লিকেচনৰ জৰিয়তে একাধিক ভাষাত নিটি আয়োগৰ সেৱাসমূহৰ প্ৰৱেশৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব, অনুবাদ আৰ্হিৰ বিকাশ আৰু নিৰন্তৰ উন্নতিত সহায় কৰিব আৰু ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম, নথিপত্ৰ ব্যৱস্থাপনা আৰু যোগাযোগ কৰ্মপ্ৰবাহত ভাষা প্ৰযুক্তিৰ সংহতি সক্ষম কৰিব ৷
এই সহযোগিতাই নিৰ্দিষ্ট নিটি আয়োগ খণ্ডৰ বাবে ৰেফাৰেন্স এপ্লিকেচন আৰু ভইচ বটৰ বিকাশতো সহায় কৰিব আৰু বিশেষ পৰিভাষা আৰু খণ্ড নিৰ্দিষ্ট প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে ভাষা প্ৰযুক্তি শক্তিশালী কৰিব ৷
লগতে পঢ়ক : ১০৩ কোটি ইণ্টাৰনেট সংযোগ, প্ৰতিদিনে ৬৬ কোটিৰ ইউপিআই লেনদেন: ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ সফলতাৰ প্ৰশংসা মোদীৰ