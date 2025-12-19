শাশ্বত শৰ্মাক ভাৰতী এয়াৰটেলৰ পৰিচালন সঞ্চালক আৰু মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান

শাশ্বত শৰ্মাক ভাৰতী এয়াৰটেলৰ পৰিচালন সঞ্চালক আৰু মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান
ভাৰতী এয়াৰটেলৰ পৰিচালনা ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তন হ’ব 2026 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা ৷ আৰু এয়া পাঁচ বছৰৰ বাবে কাৰ্যকৰী হ’ব শ্বেয়াৰহোল্ডাৰৰ অনুমোদনৰ অধীনত ।
Published : December 19, 2025 at 11:07 AM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰতী এয়াৰটেলে বৃহস্পতিবাৰে জ্যেষ্ঠ নেতৃত্বৰ ক্ষেত্ৰত বৃহৎ সালসলনিৰ কথা ঘোষণা কৰে, ব’ৰ্ডে এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াৰ পৰিচালন সঞ্চালক আৰু মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া হিচাপে শাশ্বত শৰ্মাক নিযুক্তিকে ধৰি সমগ্ৰ পৰিচালনাৰ একাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ নিযুক্তিত অনুমোদন জনায় ।
টেলিকম প্ৰতিষ্ঠানটোৱে এক্সচেঞ্জ ফাইলিঙত প্ৰকাশ কৰিছে যে শৰ্মাৰ এই নিযুক্তি 2026 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ’ব । বৰ্তমান শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া নিযুক্ত, তেওঁ পাঁচ বছৰৰ বাবে এই ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব, শ্বেয়াৰহোল্ডাৰৰ অনুমোদনৰ অধীনত আৰু কোম্পানীটোৰ এজন মূল পৰিচালনা কৰ্মী হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হ’ব ।
Bharti Airtel announces leadership changes.— Bharti Airtel (@airtelnews) December 18, 2025
Effective 1st of January 2026, Gopal Vittal to move into the role of Executive Vice Chairman of Bharti Airtel. He will be succeeded by Shaswat Sharma as MD and CEO of Bharti Airtel India. pic.twitter.com/jsvskTQALx
টেলিকম প্ৰতিষ্ঠানে এক্সচেঞ্জ ফাইলিঙত এই সন্দৰ্ভত কয়, "আমি জনাব বিচাৰো যে এইচ আৰ এণ্ড মনোমিনেচন কমিটিৰ পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত কোম্পানীটোৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে শ্বেয়াৰহোল্ডাৰৰ অনুমোদনৰ অধীনত 01 জানুৱাৰী, 2026 ৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ কোম্পানীটোৰ পৰিচালন সঞ্চালক আৰু চিইঅ' (এয়াৰটেল ইণ্ডিয়া) আৰু মূল পৰিচালন কৰ্মী (‘কেএমপি’) হিচাপে পাঁচ বছৰৰ বাবে নিযুক্তি দিয়াত অনুমোদন জনাইছে ।"
কোম্পানীটোৱে এক্সচেঞ্জ ফাইলিঙত জনোৱা মতে, 18 ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকত এয়াৰটেলৰ ব’ৰ্ডে এই সিদ্ধান্তত অনুমোদন জনাইছে ।
ইয়াৰ উপৰিও ব’ৰ্ডে গোপাল ভিট্টালক কাৰ্যবাহী উপাধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো অনুমোদন জনায় । বৰ্তমান উপ অধ্যক্ষ আৰু মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা ভিটালে 2026 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা পাঁচ বছৰৰ বাবে পূৰ্ণকালীন সঞ্চালক হিচাপে নতুন ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব ।
তদুপৰি বৰ্তমানৰ মুখ্য বিত্তীয় বিষয়া সোমেন ৰেক গ্ৰুপৰ মুখ্য বিত্তীয় বিষয়া হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ বিপৰীতে অখিল গাৰ্গে এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াৰ মুখ্য বিত্তীয় বিষয়া হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব ।
ভাৰতী এয়াৰটেলৰ ব’ৰ্ডে কম্প্লাইয়েন্স ফাংচনৰ পৰিৱৰ্তনত আৰু অধিক অনুমোদন জনায়, 2026 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ৰোহিত কৃষণ পুৰীক কোম্পানী সচিব আৰু কম্প্লাইয়েন্স অফিচাৰ হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে । পংকজ তেৱাৰীয়ে গ্ৰুপ কোম্পানী সচিব হিচাপে অব্যাহত থাকিব, গ্ৰুপ পৰ্যায়ত নেতৃত্ব আৰু তদাৰকী প্ৰদান কৰিব ।
বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতী এয়াৰটেলৰ শ্বেয়াৰ 0.79% হ্ৰাস পাই BSE ত 2,092.05 টকাকৈ হয় যদিও বেঞ্চমাৰ্ক চেন্সেক্সে দিনটো 0.09% হ্ৰাস পাই 84,481.81 পইণ্টত সমাপ্ত হয় ।
