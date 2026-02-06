ভাৰতত মুকলি হ’ল প্ৰথমটো সমবায় ভিত্তিক ৰাইড-হেলিং প্লেটফৰ্ম ভাৰত টেক্সি
ভাৰতত এতিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে উপলব্ধ হ’ল ভাৰত টেক্সি । এয়া ভাৰতৰ প্ৰথম সমবায় ভিত্তিক ৰাইড-হেলিং প্লেটফৰ্ম
Published : February 6, 2026 at 5:29 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰতৰ প্ৰথম চৰকাৰী কেব সেৱা ভাৰত টেক্সি এতিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে উপলব্ধ ভাৰতত । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বৃহস্পতিবাৰে অৰ্থাৎ 5 ফেব্ৰুৱাৰীত নতুন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত এক অনুষ্ঠানত এই এপটো মুকলি কৰে । সমবায় মডেল ব্যৱহাৰ কৰা এই নতুন কেব সেৱাৰ লক্ষ্য হৈছে গ্ৰাহকৰ বাবে স্বচ্ছ ভাড়া বজাই ৰখাৰ লগতে চালকৰ বাবে উন্নত দৰমহা প্ৰদান কৰা । ই নিজকে বৰ্তমানৰ কেব এগ্ৰিগেটৰ যেনে অলা, উবেৰ আৰু ৰেপিডোৰ বিকল্প হিচাপে স্থান দিছে ।
বৰ্তমানলৈকে দিল্লী-এনচিআৰ আৰু গুজৰাটত সকলো ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে ভাৰত টেক্সি উপলব্ধ । তিনি বছৰৰ ভিতৰত সমগ্ৰ দেশতে এই সেৱা সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে চৰকাৰে । আনুষ্ঠানিকভাৱে এপটো মুকলি কৰাৰ সময়ত মন্ত্ৰী শ্বাহে কয় যে তিনি বছৰৰ পাছত সমগ্ৰ দেশতে ভাৰত টেক্সি, কাশ্মীৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰী আৰু দ্বাৰকাৰ পৰা কামাখ্যা পৰ্যন্ত মুকলি কৰা হ’ব ।
ভাৰত টেক্সি: কম ভাৰাত বৃহৎ প্ৰতিশ্ৰুতি
#BharatTaxi के चार मूल विचार हैं - स्वामित्व, सुरक्षा कवच, सम्मान और लाभांश का समान वितरण। pic.twitter.com/Qa1EcsaczP— Amit Shah (@AmitShah) February 5, 2026
ভাৰত টেক্সি সন্দৰ্ভত সঘনাই হোৱা এক চৰ্চা হৈছে ইয়াৰ সস্তা ভাৰা । এই সেৱাত সমবায় আৰ্হি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, য'ত প্ৰতিজন চালক বা প্ৰতিগৰাকী ‘সাৰথি’ ৰ হাতত সংস্থাটোৰ পাঁচটাকৈ শ্বেয়াৰ থাকিব । ইয়াৰ অৰ্থ এয়াই যে এপটোৰ ‘মালিক ’ হিচাপে তেওঁলোকে এপটোক ৰাইড ভিত্তিত কোনো কমিচন দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই । এইটো অলা বা উবেৰতকৈ পৃথক আৰু ইয়াৰ অৰ্থ সম্ভাৱনাময়ভাৱে ৰাইডাৰৰ বাবে সস্তা ভাৰা । যদিও চালকসকলে মোবাইল এপ্লিকেচনটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ 30 টকাৰ নিৰ্দিষ্ট দৈনিক মাচুল দিব লাগিব ।
আনুষ্ঠানিকভাৱে এই এপটোৰ সৈতে জড়িত লোকসকলে ইংগিত দিছে যে ভাৰত টেক্সিৰ ভাৰা অলা, উবেৰ আৰু ৰেপিডোৰ ভাড়াৰ তুলনাত 30 শতাংশ পৰ্যন্ত কম হ’ব পাৰে । যদিও এয়া অনাগত দিনবোৰত স্পষ্ট হৈ পৰিব ৷
ভাৰত টেক্সি এপ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব ?
আন কেব এপৰ দৰে ভাৰত টেক্সি এপটোও এতিয়া এণ্ড্ৰইড ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে গুগল প্লে ষ্ট’ৰত উপলব্ধ । আইফোন ব্যৱহাৰকাৰীসকলে ইয়াক এপল এপ ষ্ট’ৰত বিচাৰি পাব ।
UHM Shri @AmitShah Ji launches #BharatTaxi, first cooperative-led ride-hailing platform pic.twitter.com/0b4HwoSib9— Office of Amit Shah (@AmitShahOffice) February 6, 2026
আপুনি এবাৰ এপটো ইনষ্টল কৰি খুলিলে, আপুনি চাৰিখন অনবৰ্ডিং স্লাইড পাব যাৰ শিৰোনাম হ’ব: Swadeshi,” “Sahakar,” “Suraksha,” আৰু “Seva ৷ তাৰ পিছত তলত এটা “আৰম্ভণি কৰক” বুটাম দেখিবলৈ পাব আৰু ইয়াত টেপ কৰিলে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নিজৰ মোবাইল নম্বৰ প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব । ইয়াৰ পিছত এই নম্বৰটো অ’টিপিৰ জৰিয়তে পৰীক্ষা কৰা হ’ব । এবাৰ ভেৰিফিকেচন হৈ গ’লে আপুনি এপটোত লগ ইন হয় আৰু আপুনি হোম স্ক্ৰীণত উপনীত হয় য’ৰ পৰা আপুনি কেব বুকিং কৰিব পাৰে ।
এই এপটোৱে চাৰি প্ৰকাৰৰ সেৱা আগবঢ়ায়: মেট্ৰ’ ৰে’লৰ টিকট ক্ৰয়ৰ ক্ষমতা, চাহিদা অনুসৰি কেব বুকিং কৰাৰ ক্ষমতা, নিৰ্দিষ্ট ঘণ্টাৰ বাবে কেব ভাৰালৈ লোৱাৰ ক্ষমতা (সৰ্বোচ্চ 12 ঘণ্টা) আৰু আন্তঃচহৰীয়া যাত্ৰা বুকিং কৰাৰ ক্ষমতা । এপটোৰ “Profile” টেবত ভাৰত টেক্সিৰ সবিশেষ আৰু গ্ৰাহক সহায়ৰ বিকল্পৰ লগতে ব্যৱহাৰকাৰীৰ তথ্যও সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে ।
এপটোৱে এচি আৰু নন-এচি কেব, XL কেব, অটো আৰু বাইক টেক্সিকে ধৰি একাধিক ৰাইড কেটেগৰী প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত আধুনিক আন্তঃপৃষ্ঠ আছে যিটো অন্যান্য ৰাইড-হেলিং সেৱাৰ দৰেই ।
সুৰক্ষা ব্যৱস্থা
নতুন ৰাইড-হেলিং প্লেটফৰ্মত এটা নিৰ্দিষ্ট হেল্পলাইনকে ধৰি এটা ইন-বিল্ট ছেফটি ফিচাৰো সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে । দিল্লীত এই বৈশিষ্ট্য দিল্লী আৰক্ষীৰ সহযোগত উপলব্ধ । প্লেটফৰ্মটোৱে দাবী কৰে যে ইয়াৰ সকলো চালকে যাত্ৰীৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা বৃদ্ধিৰ বাবে পৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে পাৰ হয় ।
