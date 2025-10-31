ETV Bharat / technology

আজিৰে পৰা আৰম্ভ BGMI আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাপ 2025; বিজয়ী দলে লাভ কৰিব নগদ 1 কোটি টকা

আজিৰে পৰা আৰম্ভ BGMI আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাপ 2025 ৷ নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ’ব এই কাৰ্যসূচীৰ ।

bgmi-international-cup-2025-begins-today-16-teams-competing-for-a-prize-pool-of-rs-1-crore
আজিৰে পৰা আৰম্ভ BGMI আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাপ 2025 (KRAFTON India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 31, 2025 at 2:08 PM IST

হায়দৰাবাদ: BGMI আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাপ 2025 ৰ বাবে সাজু মঞ্চ ৷ এয়া নিঃসন্দেহে ভাৰতীয় ক্ৰীড়াৰ বাবে এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত । প্ৰথমটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় BGMI লেন ইভেণ্টত বিশ্বক আদৰণি জনাইছে ভাৰতে ।

31 অক্টোবৰৰ পৰা 2 নৱেম্বৰলৈ নতুন দিল্লীৰ যশোভূমি কনভেনচন চেণ্টাৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই অনুষ্ঠানত BGMI আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাপ 2025 ত ভাৰত, দক্ষিণ কোৰিয়া, জাপানৰ শীৰ্ষ দলকে ধৰি তিনিখন দেশৰ 16 টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।

ফাইনেললৈ আগবাঢ়ি যোৱা দলসমূহ:

দেশ দল
ভাৰত1. Orangutan
2. K9 eSports
3. Team Soul
4. True Rippers
5. Nebula eSports
6. God's Rain
7. Mysterious 4
8. Madkings
দক্ষিণ কোৰিয়া9. DPlus
10. Nongshim Redforce
11. Jecheon Phalanx
12. DRX
জাপান13. Reject
14. Reignite
15. Making the Road
16. CAG Osaka

এই দলসমূহে 1 কোটি টকাৰ প্ৰাইজ পুল আৰু গ্ল’বেল চেম্পিয়নশ্বিপ 2025 ৰ বাবে দুটা আকাংক্ষিত অৰ্হতা স্লটৰ বাবে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতীয় ইস্প’ৰ্টছ অনুৰাগীসকলে শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাৰ সাক্ষী হ’ব কাৰণ বিজিএমআই শ্ব’ডাউন (বিএমএছডি) 2025 ৰ জৰিয়তে যোগ্যতা অৰ্জন কৰা ভাৰতৰ শ্ৰেষ্ঠ আঠটা দলে কোৰিয়া আৰু জাপানৰ শক্তিশালী দলৰ সৈতে হাই-ষ্টেক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচত মুখামুখি হ’ব ।

এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানটোৱে ভাৰতক ই-স্প’ৰ্টছৰ উৎকৰ্ষতাৰ বিশ্বব্যাপী কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ ক্ৰাফটন ভাৰতৰ দৃষ্টিভংগীক আলোকপাত কৰে । BGMI আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাপ 2025 ৰ লাইভ কভাৰেজ, আপডেট আৰু পৰ্দাৰ আঁৰৰ কন্টেন্টৰ বাবে BGMI আৰু ক্ৰাফ্টন ইণ্ডিয়াৰ অফিচিয়েল ছ’চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেল চাব পাৰে । শেহতীয়া আপডেটৰ বাবে ইচ্ছুক লোকে বিজিএমআইৰ অফিচিয়েল ইউটিউব, ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুক পেজসমূহো চাব পাৰে ।

