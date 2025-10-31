আজিৰে পৰা আৰম্ভ BGMI আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাপ 2025; বিজয়ী দলে লাভ কৰিব নগদ 1 কোটি টকা

আজিৰে পৰা আৰম্ভ BGMI আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাপ 2025; বিজয়ী দলে লাভ কৰিব নগদ 1 কোটি টকা
আজিৰে পৰা আৰম্ভ BGMI আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাপ 2025 ৷ নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ’ব এই কাৰ্যসূচীৰ ।
Published : October 31, 2025 at 2:08 PM IST
হায়দৰাবাদ: BGMI আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাপ 2025 ৰ বাবে সাজু মঞ্চ ৷ এয়া নিঃসন্দেহে ভাৰতীয় ক্ৰীড়াৰ বাবে এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত । প্ৰথমটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় BGMI লেন ইভেণ্টত বিশ্বক আদৰণি জনাইছে ভাৰতে ।
31 অক্টোবৰৰ পৰা 2 নৱেম্বৰলৈ নতুন দিল্লীৰ যশোভূমি কনভেনচন চেণ্টাৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই অনুষ্ঠানত BGMI আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাপ 2025 ত ভাৰত, দক্ষিণ কোৰিয়া, জাপানৰ শীৰ্ষ দলকে ধৰি তিনিখন দেশৰ 16 টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
ফাইনেললৈ আগবাঢ়ি যোৱা দলসমূহ:
|দেশ
|দল
|ভাৰত
|1. Orangutan
|2. K9 eSports
|3. Team Soul
|4. True Rippers
|5. Nebula eSports
|6. God's Rain
|7. Mysterious 4
|8. Madkings
|দক্ষিণ কোৰিয়া
|9. DPlus
|10. Nongshim Redforce
|11. Jecheon Phalanx
|12. DRX
|জাপান
|13. Reject
|14. Reignite
|15. Making the Road
|16. CAG Osaka
এই দলসমূহে 1 কোটি টকাৰ প্ৰাইজ পুল আৰু গ্ল’বেল চেম্পিয়নশ্বিপ 2025 ৰ বাবে দুটা আকাংক্ষিত অৰ্হতা স্লটৰ বাবে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতীয় ইস্প’ৰ্টছ অনুৰাগীসকলে শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাৰ সাক্ষী হ’ব কাৰণ বিজিএমআই শ্ব’ডাউন (বিএমএছডি) 2025 ৰ জৰিয়তে যোগ্যতা অৰ্জন কৰা ভাৰতৰ শ্ৰেষ্ঠ আঠটা দলে কোৰিয়া আৰু জাপানৰ শক্তিশালী দলৰ সৈতে হাই-ষ্টেক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচত মুখামুখি হ’ব ।
এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানটোৱে ভাৰতক ই-স্প’ৰ্টছৰ উৎকৰ্ষতাৰ বিশ্বব্যাপী কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ ক্ৰাফটন ভাৰতৰ দৃষ্টিভংগীক আলোকপাত কৰে । BGMI আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাপ 2025 ৰ লাইভ কভাৰেজ, আপডেট আৰু পৰ্দাৰ আঁৰৰ কন্টেন্টৰ বাবে BGMI আৰু ক্ৰাফ্টন ইণ্ডিয়াৰ অফিচিয়েল ছ’চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেল চাব পাৰে । শেহতীয়া আপডেটৰ বাবে ইচ্ছুক লোকে বিজিএমআইৰ অফিচিয়েল ইউটিউব, ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুক পেজসমূহো চাব পাৰে ।
