অহা মাহত Bajaj Auto য়ে মুকলি কৰিব 350CC ইঞ্জিনযুক্ত দুখনকৈ বাইক

অহা মাহত Bajaj Auto য়ে মুকলি কৰিব 350CC ইঞ্জিনযুক্ত দুখনকৈ বাইক
অহা মাহৰ মাজভাগত Bajaj Auto য়ে বাজাজ পালছাৰ NS400Z আৰু Dominar 400 ৰ 350CC ইঞ্জিন সংস্কৰণ মুকলি কৰিব পাৰে ।
Published : March 28, 2026 at 6:19 PM IST
হায়দৰাবাদ: প্ৰিমিয়াম মটৰ চাইকেল নিৰ্মাতা কোম্পানী Triumph Motorcycle এ শেহতীয়াকৈ নিশ্চিত কৰিছে যে তেওঁলোকে 6-7 এপ্ৰিলত ভাৰতীয় বজাৰত 350CC লাইনআপ মুকলি কৰিব । এতিয়া যেতিয়া Triumph এ Bajaj Auto ৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব কৰি 350CC লাইনআপ মুকলি কৰিছে, তেতিয়া খবৰ ওলাইছে যে Bajaj Auto ও 350CC ছেগমেণ্টত প্ৰৱেশ কৰিছে ।
খবৰ অনুসৰি অহা মাহৰ মাজভাগত Bajaj Auto ৱে বাজাজ পালছাৰ NS400Z আৰু Dominar 400 ৰ 350cc সংস্কৰণ মুকলি কৰিব পাৰে । ভাৰত চৰকাৰে GST ৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে এই মটৰ চাইকেলসমূহে বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল যদিও তথাপিও ইয়াৰ চাহিদা যথেষ্ট আছিল । 350CC সংস্কৰণৰ আগমনে এই মডেলসমূহক পুনৰ সজীৱ কৰি তুলিব, কিয়নো নিৰ্মাতাই ইয়াৰ মূল্য আকৰ্ষণীয়ভাৱে লোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।
350 CC ছেগমেণ্টত মুকলি কৰা হ’ব দুখন বাইক
একাংশ খবৰ অনুসৰি পুনেৰ দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী Bajaj Auto য়ে নিজৰ পালছাৰ NS400Z আৰু Dominar 400 ৰ উৎপাদন বন্ধ কৰি দিছে । ডিলাৰৰ হাতত এই মটৰ চাইকেলসমূহৰ মজুত সীমিত বুলি জানিব পৰা গৈছে । বাজাজ NS400Z আৰু Dominar 400 দুয়োখনেই কৌশলগতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ মটৰ চাইকেল ।
প্ৰথমখন এতিয়ালৈকে উৎপাদিত আটাইতকৈ শক্তিশালী পালছাৰ, আনহাতে দ্বিতীয়খনক অতুলনীয় ‘পাৱাৰ ক্ৰুজাৰ’ হিচাপে জনা যায় যিয়ে উৎকৃষ্ট মূল্য প্ৰদান কৰে । এই দুখন বাইকৰ ঠাইত এতিয়া পালছাৰ NS400Z আৰু Dominar 400 বাইক ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব । ডিজাইন আৰু সঁজুলিৰ ক্ষেত্ৰত এই নতুন বাইক 400 CC ৰ সমকক্ষৰ সৈতে একে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
বাজাজ অটোৱে 2024 চনৰ মে’ মাহত মুকলি কৰিছিল NS400Z । ইয়াৰ ডিজাইন যথেষ্ট স্প’ৰ্টী । মূল বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে এল ই ডি প্ৰজেক্টৰ হেডলেম্প ইউনিট, থাণ্ডাৰবল্ট-ষ্টাইল এল ই ডি ডি আৰ এল, দুয়োফালে এক্সটেনচন থকা পেশীবহুল ইন্ধনৰ টেংক, দুটা টুকুৰা ষ্টেপযুক্ত আসন, সৰু চিবন ফেয়াৰিং আৰু এল ই ডি টেইল লেম্প ।
ইয়াৰ উপৰিও মটৰ চাইকেলখনত ব্লুটুথ সংযোগ, ডিজিটেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ, টাৰ্ণ বাই টাৰ্ণ নেভিগেচন, চাৰিটা ৰাইডিং মোড, চুইচেবল ট্ৰেকচন কণ্ট্ৰ’ল আৰু ডুৱেল চেনেল এবিএছ আদিও আছে । ছাচপেনচনৰ কৰ্তব্যসমূহৰ ভিতৰত আছে 43 মিলিমিটাৰ ওলোটাকৈ কাঁটাচামুচ আৰু প্ৰিলোড এডজাষ্টমেণ্টৰ সৈতে গেছ চাৰ্জড মনো-শ্বক । দুয়োটা চকাতে ডিস্ক ব্ৰেকৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
Bajaj Dominar 400 ৰ প্ৰচলন যথেষ্ট দিন হ’ল । 2016 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছিল আৰু 2017 চনৰ জানুৱাৰী মাহত ডেলিভাৰী আৰম্ভ হৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত 2025 চনত এই মটৰ চাইকেলখন আপডেট কৰা হৈছিল, য’ত কেইবাটাও উন্নত প্ৰযুক্তি সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছিল ।
ইয়াৰ ভিতৰত আছে ৰাইড-বাই-ৱায়াৰ (যিটোৱে ৰাইড মোড নিৰ্বাচনৰ অনুমতি দিয়ে), চুইচেবল ট্ৰেকচন কণ্ট্ৰ’ল, উন্নত এৰগ’নমিক্স, নতুন ইলেক্ট্ৰনিক্স, নতুন ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ, স্মাৰ্টফোন সংযোগ, ডি-পেড কন্ট্ৰ’লাৰৰ সৈতে পুনৰ ডিজাইন কৰা বাওঁফালৰ চুইচগিয়াৰ, ইউএছবি চাৰ্জিং প’ৰ্ট আৰু আন কেইবাটাও বৈশিষ্ট্য ।
Bajaj Dominar 400 ৰ ডিজাইন যথেষ্ট চিনাকি । ইয়াত স্প্লিট চিট, টুইন-পড এল ই ডি হেডলেম্প, ডুৱেল টোন হুইল, ফেক্টৰীত ফিট কৰা ট্যুৰিং এক্সেচৰিজ আৰু আন বহুতো বৈশিষ্ট্য আছে । নতুন 350CC মডেলত এই বৈশিষ্ট্যসমূহ একেই থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
350 CC ইঞ্জিনটো আচলতে নতুন নেকি ?
এই মটৰ চাইকেলসমূহৰ আটাইতকৈ বৃহৎ পৰিৱৰ্তন হ’ব তেওঁলোকৰ ইঞ্জিন । ৰাজীৱ বাজাজে পূৰ্বে কোৱাৰ দৰে এইটো বাজাজে শূন্যৰ পৰা ডিজাইন কৰা কাম নহ’ব । বৰঞ্চ কোম্পানীটোৱে পূৰ্বৰ 398CC একক চিলিণ্ডাৰ ইউনিটত যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন কৰি ইয়াৰ ডিচপ্লেচমেণ্ট 350CC লৈ হ্ৰাস কৰিছে ।
বোৰ কমাই কিন্তু ষ্ট্ৰ’ক একেই ৰাখি এই কাম সম্ভৱ হৈছিল । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে এই নতুন ইঞ্জিনটোত যথেষ্ট বেছি শক্তিশালী লো-এণ্ড আৰু মিড-ৰেঞ্জ আউটপুট আছে, যাৰ ফলত ই বিভিন্ন ৰাইডিং অৱস্থাত এক মজাৰ পাৰফৰমেন্স অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰে । অনুমান কৰা হৈছে যে এই ইঞ্জিনে 35 SP শক্তি আৰু 33nm টৰ্ক উৎপন্ন কৰিব পাৰিব ।
লগতে পঢ়ক