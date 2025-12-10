ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰামকে ধৰি 10 টাকৈ জনপ্ৰিয় সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰত নিষেধাজ্ঞা চৰকাৰৰ

ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰামকে ধৰি 10 টাকৈ জনপ্ৰিয় সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰত নিষেধাজ্ঞা চৰকাৰৰ
16 বছৰৰ তলৰ শিশুৱে এতিয়া ফেচবুক, টিকটক, ইনষ্টাগ্ৰামকে ধৰি বিশ্বৰ 10 টা বৃহৎ প্লেটফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব । কিশোৰ-কিশোৰীৰ মাজত মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া ৷
Published : December 10, 2025 at 11:27 AM IST
হায়দৰাবাদ: 16 বছৰৰ তলৰ শিশুৰ বাবে ছ’চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে ৷ এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়াত ৷ আজি অৰ্থাৎ 10 ডিচেম্বৰৰ পৰা অষ্ট্ৰেলিয়াত কাৰ্যকৰী হৈছে এই নতুন নিয়ম । নতুন আইন মানি চলিবলৈ বাধ্যতামূলক কৰা প্লেটফৰ্মসমূহৰ ভিতৰত আছে টিকটক, ইউটিউব আৰু মেটাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকৰ লগতে থ্ৰেডছ, এক্স (পূৰ্বতে টুইটাৰ), স্নেপচ্যাট, কিক, টুইচ আৰু ৰেডিট ।
অষ্ট্ৰেলিয়া চৰকাৰে কয় যে এই নিষেধাজ্ঞাৰ জৰিয়তে কিশোৰ-কিশোৰীসকলক অনলাইনত ক্ষতিকাৰক বিষয়বস্তুৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ যত্ন কৰা হৈছে । ফেচবুক, ইউটিউব, টিকটককে ধৰি তালিকাভুক্ত সকলো প্লেটফৰ্মে এতিয়া নাবালক ব্যৱহাৰকাৰীক আঁতৰোৱাৰ ব্যৱস্থা ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সন্মত হৈছে । ইল’ন মাস্কৰ এক্সেও নিশ্চিত কৰিছে যে ই অষ্ট্ৰেলিয়াৰ নতুন আইন মানি চলিব ।
নিষেধাজ্ঞাৰ পৰা ৰেহাই পোৱা প্লেটফৰ্ম
Discord, Google Classroom, Messenger, GitHub, WhatsApp, Lego Play, Steam, Roblox আৰু YouTube Kids আদি প্লেটফৰ্ম বৰ্তমান এই নিষেধাজ্ঞাৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয় । অৱশ্যে অষ্ট্ৰেলিয়া চৰকাৰৰ ই-নিৰাপত্তা বিষয়াগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে কিছুমান প্লেটফৰ্ম এতিয়াও বিবেচনাৰ অধীনত আছে, ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে চূড়ান্ত তালিকাখন পৰৱৰ্তী সময়ত সলনি হ’ব পাৰে ।
এই আইন বলৱৎ কৰিবলৈ ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মসমূহে একাউণ্টৰ বয়স আৰু প্ৰফাইল ফটোৰ পৰা বয়স অনুমান কৰাকে ধৰি বিভিন্ন স্তৰত বয়স সম্পৰ্কীয় সংকেত পৰীক্ষা কৰিব লাগিব । লগতে শিশুৰ কন্টেন্টৰ সৈতে পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া-কলাপ নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব ।
আইনখনৰ প্ৰতি প্ৰতিক্ৰিয়া
প্ৰধানমন্ত্ৰী এণ্টনি আলবানিজে ইয়াক গৌৰৱৰ দিন বুলি অভিহিত কৰি কয় যে অষ্ট্ৰেলিয়াই 16 বছৰৰ তলৰ লোকৰ বাবে ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টৰ ওপৰত প্ৰথমটো বিশ্বব্যাপী নিষেধাজ্ঞা কাৰ্যকৰী কৰিছে ।
Protecting kids. Backing parents.— Anthony Albanese (@AlboMP) December 9, 2025
Our social media ban for under-16s starts today. pic.twitter.com/4THxm0NdXV
ইফালে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কিশোৰ-কিশোৰীসকলে মিশ্ৰিত অনুভৱ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ কিছুমানে অপমানিত অনুভৱ কৰিছে ৷ আনহাতে আন কিছুমানে বিশ্বাস কৰে যে তেওঁলোকে সোনকালে এই পৰিস্থিতিৰ সৈতে খাপ খাব পাৰিব । বিশেষজ্ঞ আৰু সমালোচকসকলে অৱশ্যে সতৰ্ক কৰি দিছে যে এই নিষেধাজ্ঞাই সম্ভাৱনাময়ভাৱে দুৰ্বল কিশোৰ-কিশোৰীসকলক পৃথক কৰি ৰাখিব পাৰে আৰু তেওঁলোকক ইণ্টাৰনেটৰ অনিয়ন্ত্ৰিত চুকলৈ ঠেলি দিব পাৰে ।
নিয়ম মানি নচলাৰ বাবে শাস্তি
নিষেধাজ্ঞা ভংগ কৰাৰ বাবে অভিভাৱক বা সন্তানে কোনো শাস্তিৰ সন্মুখীন নহ’ব । উলংঘাৰ শাস্তি সম্পূৰ্ণৰূপে কোম্পানীসমূহৰ ওপৰত পৰিব ৷ আৰু কোম্পানীয়ে 49.5 মিলিয়ন অষ্ট্ৰেলিয়ান ডলাৰ (প্ৰায় 32 মিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ বা 25 মিলিয়ন পাউণ্ড) পৰ্যন্ত জৰিমনা ভৰিব পাৰে ।
লগতে পঢ়ক