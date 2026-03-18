১.৭৮ কোটি টকা মূল্যত ভাৰতত মুকলি হ’ল Audi SQ8; আঠটা ৰঙৰ বিকল্পত উপলব্ধ

১.৭৮ কোটি টকা মূল্যত ভাৰতত মুকলি হ’ল Audi SQ8 (Audi India)
Published : March 18, 2026 at 5:07 PM IST

হায়দৰাবাদ: বিলাসী গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী Audi India ই ভাৰতত মুকলি কৰিছে নতুন Audi SQ ৮ । গাড়ীখনৰ মূল্য ১.৭৮ কোটি (এক্স-শ্ব’ৰুম)ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে । নতুন অ’ডি SQ8 য়ে কোম্পানীটোৰ ফ্লেগশ্বিপ Q8 ​​লাইনআপ সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে ।

এই লাইনআপত ইতিমধ্যে ষ্টেণ্ডাৰ্ড Audi Q8 (১.১৩ কোটি) আৰু শীৰ্ষস্থানীয় Audi RS Q৮ (২.৩৪ কোটি) অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল । নতুন অ’ডি SQ৮ এই দুটা মডেলৰ মাজত অৱস্থিত আৰু ইয়াত ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেলৰ তুলনাত উন্নত প্ৰদৰ্শন আৰু সৰু সৰু ডিজাইন পৰিৱৰ্তনৰ বৈশিষ্ট্য আছে ।

নতুন অডি SQ8 ইঞ্জিন

নতুন SQ8 ত ৪.০ লিটাৰৰ টুইন টাৰ্বো V8 পেট্ৰ’ল ইঞ্জিন আছে যিয়ে ৫০৭ বিএইচপি উৎপাদন কৰে । এই ইঞ্জিনটো ৮ স্পীড অটোমেটিক গিয়াৰবক্সৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে, যিয়ে চাৰিওটা চকাকে শক্তি প্ৰদান কৰে । আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে কওঁ যে একেটা ইঞ্জিন RS Q8 তো ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কিন্তু তাত ইয়াক অধিক শক্তি দিবলৈ টিউন কৰা হৈছে ।

একেটা ইঞ্জিনে RS Q8 ত 640 bhp উৎপাদন কৰে । ষ্টেণ্ডাৰ্ড Audi Q8 ত ৩.০ লিটাৰৰ টাৰ্বো-পেট্ৰ’ল V৬ ইঞ্জিন আছে যিয়ে ৩৪০ বিএইচপি উৎপাদন কৰে । Audi য়ে দাবী কৰিছে যে নতুন SQ8 য়ে ঘণ্টাত ০ৰ পৰা ১০০ কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত ৪.১ ছেকেণ্ডত গতি কৰিব পাৰে, ইয়াৰ শীৰ্ষ গতি ইলেক্ট্ৰনিকভাৱে ২৫০ কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত সীমিত ।

নতুন অডি SQ8 ৰ ডিজাইন

ডিজাইনৰ ক্ষেত্ৰত Audi SQ8 ত Q৮ ৰ ক’পে-এছইউভি চিলোৱাট ধৰি ৰখা হৈছে যদিও সমগ্ৰ শৰীৰত স্প’ৰ্টিয়াৰ ষ্টাইলিং আৰু ৰূপালী ডিটেইলিংৰ বৈশিষ্ট্য আছে । সন্মুখত ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে অধিক বিশদ আৰ্হি আৰু ডাঠ প্ৰান্তৰ সৈতে এটা ডাঙৰ একক ফ্ৰেম গ্ৰীল, যাৰ দুয়োফালে চোকা এল ই ডি হেডলেম্প আছে ।

ইয়াৰ ফ্ৰন্ট বাম্পাৰত বেলেগ ৰঙৰ ৰূপালী উচ্চাৰণৰ সৈতে বৃহৎ এয়াৰ ইনটেক আছে, যিয়ে এছ ইউ ভিক অধিক আক্ৰমণাত্মক ৰূপ দিয়ে । Audi SQ8 ক মুঠ আঠটা ৰঙৰ বিকল্পত প্ৰদান কৰা হৈছে, য’ত আছে Ascari Blue, Mythos Black, Daytona Grey, Glacier White, Chili Red, Waitomo Blue, Satellite Silver আৰু Sakhir Gold ।

গাড়ীখনৰ কাষৰ প্ৰফাইলৰ সন্দৰ্ভত ইয়াৰ ঢালযুক্ত ছাদৰ ৰেখা আৰু বিশিষ্ট চকা খিলান অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে । 21 ইঞ্চিৰ মাল্টি স্পক এলয় হুইল আৰু সন্মুখৰ ফেণ্ডাৰত S বেজিঙৰ সৈতে SQ8 ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেলৰ পৰা আঁতৰি আছে ।

গাড়ীৰ খিৰিকীৰ ৰেখা আৰু তলৰ শৰীৰৰ চাৰিওফালে থকা আন্ধাৰ বাহিৰৰ উপাদানে ইয়াক নিয়মীয়া Q8ৰ পৰা আৰু অধিক পৃথক কৰে । পিছফালে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্থৰ এল ই ডি লাইট বাৰ টেইলগেটলৈকে বিস্তৃত হৈ আছে । বাম্পাৰত চাৰিটা এক্সজেষ্ট আউটলেট আৰু ডিফ্য়ুজাৰ ষ্টাইলৰ ইনছাৰ্টও আছে ।

নতুন অ’ডি SQ8 ৰ আভ্যন্তৰীণ অংশ

Audi SQ8 ৰ আভ্যন্তৰীণ অংশ (Audi India)

আভ্যন্তৰীণ অংশত অ’ডিৰ চিনাকি বিন্যাস, বহল, অনুভূমিক ডেচব’ৰ্ড ডিজাইনৰ বৈশিষ্ট্য । চামৰা আৰু আলকান্টাৰা আপহলষ্টৰীয়ে ভিতৰৰ অংশটো শোভা বঢ়াইছে, লগতে ছিট আৰু ষ্টিয়াৰিং হুইলত এছ বেজ আছে ।

নতুন অ’ডি SQ৮ত অ’ডিৰ টুইন স্ক্ৰীণ এমএমআই ইনফ’টেইনমেণ্ট ছেটআপ আৰু এছ-স্পেচিফিক গ্রাফিক্সৰ সৈতে ১২.৩ ইঞ্চিৰ ডিজিটেল ড্ৰাইভাৰ ডিছপ্লে আছে ৷ হেডৰেষ্টত এছ বেজও ৰখা হয় । বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে এটা বেং এণ্ড অলুফচেন অডিঅ' ছিষ্টেম, এটা পেনোৰামিক ছানৰুফ আৰু মেমৰি ফাংচনৰ সৈতে শক্তিশালী সন্মুখৰ আসন । ছেফটি পেকেজত আছে ব্লাইণ্ড স্পট মনিটৰৰ সৈতে ৩৬০ ডিগ্ৰী কেমেৰা, সকলো চকাত ডিস্ক ব্ৰেক আৰু লেভেল ২ এডিএএছ ।

নতুন অ’ডি Audi SQ৮ ৰ মূল্য ১.৭৮ কোটি (এক্স-শ্ব’ৰুম), লাইনআপত অ’ডি Q৮ আৰু অ’ডি আৰএছ কিউ৮ৰ মাজত স্লট কৰা হৈছে । ই ষ্টেণ্ডাৰ্ড অ’ডি কিউ৮ (১.১৩ কোটি)তকৈ ৬৫ হাজাৰ অধিক ব্যয়বহুল, আনহাতে পূৰ্ণাংগ অ’ডি আৰ এছ কিউ৮ (২.৩৪ কোটি)তকৈ ৫৬ হাজাৰ সস্তা ।

