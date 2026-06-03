ETV Bharat / technology

চাৰি আসনযুক্ত স্কুটাৰ নিৰ্মাণ কৰি চৰ্চাত অতুল

পুৰণি স্কুটাৰক নতুন ৰূপ দিবলৈ সক্ষম হোৱা অতুল দাস বৰ্তমান ব্যস্ত পানীৰ ওপৰত চলা মটৰচাইকেল নিৰ্মাণত ।

CREATIVITY OF A MECHANIC
চাৰি আসনযুক্ত স্কুটাৰ নিৰ্মাণ কৰি চৰ্চাত ধিঙৰ অতুল দাস (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 3, 2026 at 6:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

চামগুৰি: তেওঁ কোনো অভিযন্তা নহয়, অভিযান্ত্ৰিক ডিগ্ৰীও নাই তেওঁৰ ৷ কিন্তু মেট্ৰিকৰ দেওনাও পাৰ নোহোৱা নগাঁৱৰ ধিঙৰ এজন লোকে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে এখন বিশেষ মটৰ চাইকেল ৷ বিশেষ এইকাৰণেই, কাৰণ এইখন মটৰ চাইকেলত দুজনৰ পৰিবৰ্তে চাৰিজন যাত্ৰীয়ে কৰিব পাৰে যাত্ৰা ৷

হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে ৷ গাড়ী নহয়, আমি স্কুটাৰৰ কথাই কৈছো ৷ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নাথাকিলেও এসময়ত লোকৰ দোকানত কাম কৰি মটৰ চাইকেল মেৰামতিৰ কাম শিকিছিল নগাঁৱৰ ধিঙৰ অতুল দাসে আৰু সেই সময়ৰ পৰাই তেওঁ নিজে কিবা এটা কৰাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লৈছিল ।

চাৰি আসনযুক্ত স্কুটাৰ নিৰ্মাণ কৰি চৰ্চাত ধিঙৰ যুৱক (ETV Bharat Assam)

একনিষ্ঠতা, মনোযোগ আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম থাকিলে মানুহে জীৱনৰ যিকোনো কঠিন লক্ষ্য বা সপোন বাস্তৱত পৰিণত কৰিব পাৰে ৷ এই কথাষাৰকেই পুনৰ প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে অতুল দাসে ৷ নিজৰ অসাধাৰণ দক্ষতা আৰু উদ্ভাৱনী ক্ষমতাৰে এখন চমকপ্ৰদ মটৰচাইকেল নিৰ্মাণ কৰি সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় তেওঁ ।

বিশেষকৈ পুৰণি স্কুটাৰ বা মটৰ চাইকেলক একেবাৰে নতুন আৰু আকৰ্ষণীয় ৰূপ দিয়াত অতুল দাস ইতিমধ্যে সিদ্ধহস্ত হৈ উঠিছে । তেওঁ তিনিবছৰৰ পৰিশ্ৰমৰ পাছত নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে এই চাৰি আসনযুক্ত মটৰ চাইকেলখন ৷ লোকৰ দোকানত মটৰচাইকেলৰ মেৰামতিৰ কাম শিকা অতুল দাসে এতিয়া নিৰ্মাণ কৰিছে এখনৰ পিছত আন এখন চমকপ্ৰদ মটৰচাইকেল ।

তেওঁ তৈয়াৰ কৰা বাহনসমূহ কেৱল দেখাতেই নহয়, কাৰ্যক্ষমতাতো অত্যন্ত উন্নত বুলি জনা গৈছে । চাৰিগৰাকীকৈ যাত্ৰী যাতায়ত কৰিব পৰা মটৰচাইকেল নিৰ্মাণ কৰাৰ পাছত এতিয়া পানীৰ ওপৰত যাতায়ত কৰিব পৰা মটৰচাইকেল নিৰ্মাণৰ কামো আগুৱাই নিছে পূৰ্ণগতিত । আৰ্থিক সমস্যাৰ বাবে কিছু বিলম্ব হ’লেও অতি সোনকালে তেওঁ পানীত চলিব পৰা এই মটৰচাইকেলখনৰ কামো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷

ধিঙৰ সাধাৰণ এজন যুৱকে প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ মাজতো নিজৰ সপোন আৰু পৰিশ্ৰমৰ ফলত যি ধৰণে একেৰাহে উদ্ভাৱনীমূলক কাম কৰি আহিছে সেয়া নিশ্চয় প্ৰেৰণাদায়ক । অতুল দাসে প্ৰমাণ কৰিছে যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নহ'লেও মনৰ শক্তি আৰু একাগ্ৰতাই মানুহক আগুৱাই লৈ যাব পাৰে ।

লগতে পঢ়ক : বুধবাৰে 'বিশ্ব চাইকেল' দিৱস পালন, চাইকেল চলাবলৈ লাজ নকৰিব: সচেতন ব্যক্তিৰ আহ্বান

বিশ্ব চাইকেল দিৱস: যান্ত্ৰিকতাৰ যুগতো হেৰাই যোৱা নাই চাইকেলৰ মাদকতা

TAGGED:

চাৰি আসনযুক্ত স্কুটাৰ
পানীৰ ওপৰত চলা মটৰচাইকেল
অতুল দাস
ইটিভি ভাৰত অসম
CREATIVITY OF A MECHANIC

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.