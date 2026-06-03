চাৰি আসনযুক্ত স্কুটাৰ নিৰ্মাণ কৰি চৰ্চাত অতুল
পুৰণি স্কুটাৰক নতুন ৰূপ দিবলৈ সক্ষম হোৱা অতুল দাস বৰ্তমান ব্যস্ত পানীৰ ওপৰত চলা মটৰচাইকেল নিৰ্মাণত ।
Published : June 3, 2026 at 6:07 PM IST
চামগুৰি: তেওঁ কোনো অভিযন্তা নহয়, অভিযান্ত্ৰিক ডিগ্ৰীও নাই তেওঁৰ ৷ কিন্তু মেট্ৰিকৰ দেওনাও পাৰ নোহোৱা নগাঁৱৰ ধিঙৰ এজন লোকে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে এখন বিশেষ মটৰ চাইকেল ৷ বিশেষ এইকাৰণেই, কাৰণ এইখন মটৰ চাইকেলত দুজনৰ পৰিবৰ্তে চাৰিজন যাত্ৰীয়ে কৰিব পাৰে যাত্ৰা ৷
হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে ৷ গাড়ী নহয়, আমি স্কুটাৰৰ কথাই কৈছো ৷ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নাথাকিলেও এসময়ত লোকৰ দোকানত কাম কৰি মটৰ চাইকেল মেৰামতিৰ কাম শিকিছিল নগাঁৱৰ ধিঙৰ অতুল দাসে আৰু সেই সময়ৰ পৰাই তেওঁ নিজে কিবা এটা কৰাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লৈছিল ।
একনিষ্ঠতা, মনোযোগ আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম থাকিলে মানুহে জীৱনৰ যিকোনো কঠিন লক্ষ্য বা সপোন বাস্তৱত পৰিণত কৰিব পাৰে ৷ এই কথাষাৰকেই পুনৰ প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে অতুল দাসে ৷ নিজৰ অসাধাৰণ দক্ষতা আৰু উদ্ভাৱনী ক্ষমতাৰে এখন চমকপ্ৰদ মটৰচাইকেল নিৰ্মাণ কৰি সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় তেওঁ ।
বিশেষকৈ পুৰণি স্কুটাৰ বা মটৰ চাইকেলক একেবাৰে নতুন আৰু আকৰ্ষণীয় ৰূপ দিয়াত অতুল দাস ইতিমধ্যে সিদ্ধহস্ত হৈ উঠিছে । তেওঁ তিনিবছৰৰ পৰিশ্ৰমৰ পাছত নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে এই চাৰি আসনযুক্ত মটৰ চাইকেলখন ৷ লোকৰ দোকানত মটৰচাইকেলৰ মেৰামতিৰ কাম শিকা অতুল দাসে এতিয়া নিৰ্মাণ কৰিছে এখনৰ পিছত আন এখন চমকপ্ৰদ মটৰচাইকেল ।
তেওঁ তৈয়াৰ কৰা বাহনসমূহ কেৱল দেখাতেই নহয়, কাৰ্যক্ষমতাতো অত্যন্ত উন্নত বুলি জনা গৈছে । চাৰিগৰাকীকৈ যাত্ৰী যাতায়ত কৰিব পৰা মটৰচাইকেল নিৰ্মাণ কৰাৰ পাছত এতিয়া পানীৰ ওপৰত যাতায়ত কৰিব পৰা মটৰচাইকেল নিৰ্মাণৰ কামো আগুৱাই নিছে পূৰ্ণগতিত । আৰ্থিক সমস্যাৰ বাবে কিছু বিলম্ব হ’লেও অতি সোনকালে তেওঁ পানীত চলিব পৰা এই মটৰচাইকেলখনৰ কামো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷
ধিঙৰ সাধাৰণ এজন যুৱকে প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ মাজতো নিজৰ সপোন আৰু পৰিশ্ৰমৰ ফলত যি ধৰণে একেৰাহে উদ্ভাৱনীমূলক কাম কৰি আহিছে সেয়া নিশ্চয় প্ৰেৰণাদায়ক । অতুল দাসে প্ৰমাণ কৰিছে যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নহ'লেও মনৰ শক্তি আৰু একাগ্ৰতাই মানুহক আগুৱাই লৈ যাব পাৰে ।