ETV Bharat / technology

Ather Energy ৰ সফলতা: ভাৰতীয় বজাৰত Ather Rizta ই সম্পূৰ্ণ কৰিলে 2 লাখ ইউনিট বিক্ৰীৰ পৰিসংখ্যা

Ather Energy ৰ Ather Rizta ই 2 লাখ ইউনিট বিক্ৰীৰ পৰিসংখ্যা অতিক্ৰম কৰিলে । কোম্পানীটোৱে এয়া এক কৃতিত্ব বুলি আখ্যা দিয়ে ৷

ather-rizta-has-crossed-200000-units-sales-mark-in-indian-market-major-achievement-for-company
Ather Rizta (Ather Energy)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 11, 2025 at 5:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: ভাৰতীয় বজাৰত 2 লাখ ইউনিট বিক্ৰীৰ মাইলৰ খুঁটি অতিক্ৰম কৰিলে Ather Energy ৰ পাৰিবাৰিক ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰ Ather Rizta ই । 2024 চনৰ এপ্ৰিল মাহত কোম্পানীটোৱে এই ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰখন মুকলি কৰিছিল । কোম্পানীয়ে ইয়াক পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক আৰু ব্যৱহাৰিক স্কুটাৰ হিচাপে স্থান দিছিল ।

এই স্কুটাৰখনে কোম্পানীটোৰ বৃদ্ধিৰ এক মূল চালক হিচাপে কাম কৰি আহিছে, যিয়ে ষ্টাৰ্টআপটোক অধিক মূলসুঁতিৰ নাম হিচাপে গঢ়ি তোলাত সহায় কৰিছে আৰু ভাৰতত মাহেকীয়া ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰ বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত শীৰ্ষ তিনিটাৰ ভিতৰত স্থান লাভ কৰিছে ।

Ather Rizta ই ভাৰতত বৃদ্ধি আৰু উপস্থিতি ত্বৰান্বিত কৰাত সহায় কৰিছিল

মুকলি হোৱাৰ এবছৰ নৌহওঁতেই Ather Rizta ই এক লাখ ইউনিট বিক্ৰীৰ মাইলৰ খুঁটি অতিক্ৰম কৰিলে । কোম্পানীটোৱে দ্বিতীয় মিলিয়ন বিক্ৰীৰ মাইলৰ খুঁটিটো আৰু অধিক দ্ৰুতগতিত অৰ্জন কৰিছিল, মাত্ৰ ছমাহতে এই মাইলৰ খুঁটিত উপনীত হৈছিল । এতিয়া কোম্পানীটোৰ মুঠ বিক্ৰীৰ 70 শতাংশতকৈও অধিক Rizta ।

Rizta ৰ আগমনৰ পূৰ্বে স্প’ৰ্টী আথেৰ 450-এ কোম্পানীটোক স্প’ৰ্টী, উচ্চমানৰ, বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ, তথাপিও ব্যয়বহুল আৰু একচেটিয়া সামগ্ৰীৰ নিৰ্মাতা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল । যেতিয়া আথেৰে প্ৰথমখন পৰিয়ালৰ স্কুটাৰ Ather Rizta মুকলি কৰিছিল, তেতিয়া ইয়াৰ ব্যৱহাৰিকতা আৰু অধিক সুলভ মূল্যৰ বাবে ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য আৰু ৰেঞ্জৰ সৈতে আপোচ নকৰাকৈয়ে দ্ৰুতগতিত জনসাধাৰণৰ মাজত জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল ।

Ather Rizta দুটা ভিন্ন ট্ৰিম লেভেলত চাৰিটা ভিন্নতাত বিক্ৰী কৰা হয় – S আৰু Z । আপোনাৰ দুটা ভিন্ন বেটাৰীৰ আকাৰৰ পৰা বাছি লোৱাৰ বিকল্প আছে: 2.9kWh (ক্লেইমড 123km IDC ৰেঞ্জ) আৰু 3.7kWh (ক্লেইমড 159km IDC ৰেঞ্জ)। কোম্পানীটোৱে এই স্কুটাৰখন 1.15 লাখৰ পৰা 1.52 লাখ টকাৰ ভিতৰত বিক্ৰী কৰিছে (এক্স-শ্ব’ৰুম) ।

এতিয়া কোম্পানীটোৰ মুঠ বিক্ৰীৰ 70 শতাংশতকৈ অধিক Ather Rizta ই লাভ কৰে আৰু কোম্পানীটোৱে দাবী কৰে যে ই মধ্যপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড়, পঞ্জাৱ, উত্তৰ প্ৰদেশৰ দৰে ৰাজ্যত বজাৰ অংশীদাৰিত্ব বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিছে । ভাহান ডাটাৰ মতে, শেহতীয়াকৈ কোম্পানীটোৱে সমগ্ৰ ভাৰততে 5 লাখৰো অধিক ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰৰ সঞ্চিত বিক্ৰীৰ মাইলৰ খুঁটি অতিক্ৰম কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক

TAGGED:

ATHER RIZTA BATTERY
ATHER RIZTA RANGE
ATHER RIZTA PRICE
ETV BHARAT ASSAM TECH NEWS
ATHER RIZTA SALES MILESTONE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.