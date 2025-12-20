ETV Bharat / technology

বাহন বীমা খণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিলে Ather Energy য়ে

অটো বীমা বিতৰণ খণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিছে Ather Energy য়ে । ইয়ে কৰ্পৰেট এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰিব ।

Ather 450X (Ather Energy)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 20, 2025 at 4:56 PM IST

হায়দৰাবাদ: শুকুৰবাৰে অটো বীমা বিতৰণ খণ্ডত প্ৰৱেশ কৰে ইলেক্ট্ৰিক দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী Ather Energy য়ে । কোম্পানীটোৱে ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা গ্ৰাহকক বাহনৰ বীমা সেৱা প্ৰদানৰ বাবে সম্পূৰ্ণ মালিকানাধীন সহযোগী কোম্পানী এটা আৰম্ভ কৰে ।

কোম্পানীটোৱে কয় যে কৰ্পৰেট এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰিবলগীয়া এই নতুন সত্তাই একাধিক বীমা কোম্পানীৰে অংশীদাৰিত্বৰে সমগ্ৰ দেশৰ গ্ৰাহকসকলক অটো বীমা পলিচি প্ৰদান কৰাত মনোনিৱেশ কৰিব । যোৱা বছৰৰ মে’ মাহত ৰাজহুৱা হোৱা বেংগালুৰুস্থিত ইলেক্ট্ৰিক দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৱে বৰ্তমান পাৰফৰমেন্স অৰিয়েণ্টেড ই-স্কুটাৰ 450X আৰু Ather Rizta ৰ দৰে পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক মডেল বিক্ৰী কৰে ।

কোম্পানীটোৱে কয় যে Ather ৰ অটো বীমাত প্ৰৱেশ কৰাটো ইয়াৰ ইভি দুচকীয়া বাহনৰ চাৰিওফালে এক সুসংহত পৰিৱেশ তন্ত্ৰ গঢ়ি তোলাৰ বৃহত্তৰ কৌশলৰ অংশ, য’ত বাহন, চাৰ্জিং আন্তঃগাঁথনি, চাৰ্ভিচিং, আনুষংগিক সামগ্ৰী আৰু অন্যান্য পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ সামগ্ৰী আৰু এতিয়া বীমা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।

Ather Energy ৰ মুখ্য ব্যৱসায়িক বিষয়া ৰৱনীত সিং ফকেলাই কয়, “বীমা এটা ভাল মালিকীস্বত্বৰ অভিজ্ঞতাৰ এক অপৰিহাৰ্য অংশ।বীমা বিতৰণক আথেৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ ওচৰলৈ আনি আমি ইয়াক অধিক সহজ, অধিক স্বচ্ছ আৰু আমাৰ গ্ৰাহকে তেওঁলোকৰ বাহন ব্যৱহাৰ কৰাৰ ধৰণৰ সৈতে ভালদৰে মিলিব পাৰো ।”

তেওঁ আৰু কয়, “সময়ৰ লগে লগে ইয়াৰ দ্বাৰা কোম্পানীটোৱে অংশীদাৰসকলৰ সৈতে সহযোগিতা কৰি অটো বীমা সামগ্ৰী ডিজাইন কৰাৰ ক্ষমতাও লাভ কৰিব যিয়ে কেৱল পুৰণি পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰকৃত ইভি ব্যৱহাৰক প্ৰতিফলিত কৰে ।”

ফ'কেলাই জোৰ দি কয়, "এয়া এটা বিবেচিত কিন্তু ইচ্ছাকৃত পদক্ষেপ, মালিকীস্বত্বৰ অভিজ্ঞতা শক্তিশালী কৰাত মনোনিৱেশ কৰা হৈছে, লগতে আমাৰ মূল প্ৰস্তাৱসমূহৰ পৰিপূৰক আৰু ব্যৱসায়ৰ সৈতে বৃদ্ধি হোৱা সামৰ্থ গঢ়ি তোলা ।"

Ather Energy য়ে কয় যে এই প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে কোম্পানীটোৱে একাধিক বীমা অংশীদাৰৰ সৈতে কাম কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখিছে । কোম্পানীটোৱে লগতে কয় যে বিতৰণক ঘৰতে আনি আথেৰে ইভি-নিৰ্দিষ্ট বীমা সামগ্ৰী উদ্ভাৱন কৰিবলৈ সক্ষম হ’ব, নবীকৰণ সৰল কৰিব পাৰিব আৰু সময়ৰ লগে লগে সংলগ্নতাৰ হাৰ উন্নত কৰিব পাৰিব ।

এই সিদ্ধান্তই Ather Energy ক ইয়াৰ বীমা সেৱা উন্নত কৰাত সহায় কৰিব, গ্ৰাহকৰ অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি কৰিব আৰু ইয়াৰ বৰ্তমানৰ ব্যৱহাৰকাৰী ভিত্তিক লাভৱান কৰি সামঞ্জস্যপূৰ্ণ ৰাজহ আহৰণ কৰিব ।

আথাৰ এনাৰ্জীয়ে কয়, “যিহেতু এই প্লেটফৰ্ম কোম্পানীটোৰ বৰ্তমানৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে হ’ব, গতিকে গ্ৰাহক অধিগ্ৰহণৰ কোনো অতিৰিক্ত খৰচ নাথাকিব আৰু ই কম বিনিয়োগেৰে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ, বৃদ্ধি পোৱা ৰাজহ আহৰণ কৰাৰ আশা কৰা হৈছে ।”

