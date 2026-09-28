ETV Bharat / technology

ওড়িশাৰ স্বৰাজ সাতপথীৰ ন উদ্ভাৱন : গেৰেজত পৰি ৰোৱা পেলনীয়া অংশৰ পৰা নিৰ্মাণ ‘VOLT-X’ নামৰ বৈদ্যুতিক বাহন

নৱম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত ১৪বছৰীয়া স্বৰাজে মাত্ৰ তিনিমাহৰ ভিতৰতে পেলাই থোৱা সামগ্ৰীৰ পৰা VOLT-X বাহন নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷

At 14, Odisha's Swaraj Satpathy Turns Discarded Garage Parts Into An Electric Vehicle VOLT-X
গেৰেজত পৰি ৰোৱা পেলনীয়া অংশৰ পৰা নিৰ্মাণ ‘VOLT-X’ নামৰ বৈদ্যুতিক বাহন (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 28, 2026 at 4:05 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ভৱানীপটনা/ভূৱনেশ্বৰ : জেনেৰেছন আলফা (২০১০ চনৰ পৰা ২০২৪ চনলৈকে জন্মগ্ৰহণ কৰাসকল) এনে এখন পৃথিৱীত ডাঙৰ-দীঘল হৈছে, য’ত যুৱক-যুৱতীসকলক প্ৰযুক্তিৰ সৈতে পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰাৰ নতুন উপায়ৰ সন্ধানত আগবঢ়াই নিয়া হৈছে । চৈধ্য বছৰীয়া স্বৰাজ সাতপথীয়েও (Swaraj Satpathy) প্ৰযুক্তিৰ এই সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে ।

স্ক্ৰেপ গেৰেজ অৰ্থাৎ পুৰণি ভগা-চিঙা বস্তু ৰখা ঠাইৰ পৰা অলাগতীয়াল বুলি পেলাই দিয়া কিছু সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰি স্বৰাজে দুজনীয়া সৌৰচালিত এখন বৈদ্যুতিক বাহন নিৰ্মাণ কৰিছে ৷ যাৰ নাম ৰাখিছে তেওঁ VOLT-X । এই প্ৰকল্পটো সম্পূৰ্ণ হ’বলৈ স্বৰাজক তিনিমাহ সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছিল ৷

ওড়িশাৰ ভৱানীপটনাৰ বিকাশ ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুলৰ ছাত্ৰ স্বৰাজে বহুদিনৰ পৰাই পেলনীয়া সামগ্ৰীক উপযোগী আৰু ব্যৱহাৰযোগ্য সামগ্ৰীলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰি আছিল ।

At 14, Odisha's Swaraj Satpathy Turns Discarded Garage Parts Into An Electric Vehicle VOLT-X
ওড়িশাৰ স্বৰাজ সাতপথীৰ ন উদ্ভাৱন, VOLT-X বাহন (ETV Bharat Odisha)

ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কয়, ‘‘ডিজাইনৰ গাড়ী নিৰ্মাণ কৰাৰ কথাটোৱে মোৰ মনত প্ৰায়ে ক্ৰিয়া কৰি আছিল । সেয়ে গেৰেজলৈ গৈ মই চাৰিচকীয়া বাহনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কিছু পুৰণি সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ল’লো ৷ তাৰ পাছত লাহে লাহে ইয়াক চলাবলৈ প্ৰয়োজনীয় মটৰ, বেটাৰী, ষ্টিয়াৰিং আৰু ব্ৰেকিং চিষ্টেমৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বস্তুবোৰ আনিলো ৷’’

স্বৰাজে কয়, ‘‘মই ডিজাইন কৰা এখন বাহনত বহাটো মোৰ সপোন আছিল আৰু মই সেই সপোনক সফল কৰিবলৈ অহৰহ চেষ্টা কৰি আছিলো ।’’ তেওঁ বিচাৰিছিল যে বাহনখন বিদ্যুৎ আৰু সৌৰশক্তি দুয়োটাৰে চলিব লাগে । চাৰ্জিঙৰ চিন্তা-চৰ্চাৰ সমাধানৰ বাবে তেওঁৰ ডিজাইনত সৌৰশক্তি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল আৰু ৰাতিৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে বেটাৰীৰ বেকআপো প্ৰদান কৰিছিল ।

স্বৰাজে কয় যে VOLT-X ত আছে ৪৮ ভল্ট, ৮০০ ৱাটৰ ব্ৰাছলেছ ডিচি মটৰ, ৪৮ ভল্টৰ বেটাৰী আৰু ডিস্ক ব্ৰেক চিষ্টেম । তেওঁ লগতে কয় যে ইয়াৰ গতিবেগ ঘণ্টাত প্ৰায় ২৫ কিলোমিটাৰ, চাৰ্জ কৰিবলৈ প্ৰায় তিনিৰ পৰা চাৰি ঘণ্টা সময় লাগে ৷ স্বৰাজৰ VOLT-X নিৰ্মাণ কৰিবলৈ প্ৰায় ১ লাখ টকা খৰচ হৈছিল বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ৷

At 14, Odisha's Swaraj Satpathy Turns Discarded Garage Parts Into An Electric Vehicle VOLT-X
নৱম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত ১৪বছৰীয়া স্বৰাজ (ETV Bharat Odisha)

গেৰেজৰ স্ক্ৰেপ বা আনৰ বাবে অপ্ৰয়োজনীয় আৰু স্বৰাজৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰা কামটো তেওঁৰ বাবে আৰম্ভণিৰ কাৰ্য আছিল । ষ্টিয়াৰিং চিষ্টেমটো সঠিকভাৱে কাম কৰাটোৱেই তেওঁৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান বুলি প্ৰমাণিত হৈছিল । সেয়ে ইয়াক কাৰ্যক্ষম কৰাৰ আগতে স্বৰাজে বাৰে বাৰে পৰীক্ষা কৰিছিল ।

দুজনীয়া বাহনখনৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ অন্তত এতিয়া তেওঁৰ পৰৱৰ্তী পৰিকল্পনা চাৰিজনীয়া বাহন প্ৰস্তুত কৰা ৷ বৰ্তমান স্বৰাজে VOLT-X-ক চাৰিখন আসন সংযোগ কৰাৰ লগতে চাৰিওটা চকাতে ডিস্ক ব্ৰেক লগোৱাৰ কাম কৰি আছে । তেওঁ কয়, "মই এদিন এনে এখন বাহন বজাৰলৈ অনাৰ পৰিকল্পনা কৰিছো । যদি মই চৰকাৰৰ সহায় পাওঁ তেন্তে মই অধিক ইলেক্ট্ৰিক বাহন নিৰ্মাণ কৰি যাত্ৰীসকলৰ বাবে অধিক সুবিধা প্ৰদান কৰিব পাৰিম ।"

স্বৰাজে কয়, "আমি প্ৰায়ে আগ-গুৰি নাভাবি বস্তুবোৰ পেলাই দিওঁ । কিন্তু সেইবোৰ বিভিন্ন কৌশল ব্যৱহাৰ কৰি আমি ব্যৱহাৰৰ উপযোগী কৰি তুলিব পাৰো ৷ মই বিশ্বাস কৰোঁ যে যদিহে আমাৰ সঠিক পৰিকল্পনা থাকে, তেন্তে পেলনীয়া সামগ্ৰীয়ে নতুন উদ্ভাৱনৰ সূচনা কৰিব পাৰে ।"

স্বৰাজৰ পিতৃ-মাতৃয়ে পুত্ৰৰ কৰ্মক লৈ অতি গৌৰৱান্বিত ৷ তেওঁৰ পিতৃয়ে কয়, ‘‘মই স্বৰাজক লৈ গৌৰৱ কৰো ৷ তেওঁ ভৱিষ্যতে এজন ভাল উদ্যোগী হোৱা দেখিলে আনন্দিত হ’ম ।’’

স্বৰাজৰ মাকে কয়, ‘‘পঢ়া-শুনাতকৈ অধিক মই প্ৰায়ে তেওঁক এই কামতহে ব্যস্ত হৈ থকা দেখা পাওঁ ৷ যাৰ বাবে মোৰ চিন্তা হৈছিল ৷ কিন্তু আজি তেওঁক লৈ মই গৌৰৱ কৰো ৷ যেতিয়া বাহনখনে এটা ৰূপ লোৱা দেখিলো, তেতিয়াহে মই তেওঁক এই কামত আগবাঢ়ি যাবলৈ উৎসাহিত কৰো ৷’’

স্বৰাজৰ বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ আৰতি মিশ্ৰই কয় যে তেওঁ বিজ্ঞান আৰু প্ৰকল্পৰ কামত ভাল প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছে । আৰতি মিশ্ৰই কয়, ‘‘আমাৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ দিহা-পৰামৰ্শত তেওঁ VOLT-X নিৰ্মাণ কৰিছে । বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিয়েও তেওঁক পৰৱৰ্তী সময়ত সহায় কৰি যাব ৷’’ মিশ্ৰৰ মতে, স্বৰাজে উদ্ভাৱন কৰা বাহনখন স্কুলৰ কেম্পাছৰ ভিতৰতে ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰি থকা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক : হাতীপটিত প্ৰথমবাৰৰ বাবে জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানীয়ে আৱিষ্কাৰ কৰিলে মাইক্ৰ'ব্লেজাৰ

লগতে পঢ়ক : গুজৰাটত ২,৩০০ কোটি টকাৰ ১৫০ টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ই-মিথানল প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন

TAGGED:

নতুন প্ৰযুক্তিৰ সন্ধান
সৌৰচালিত বৈদ্যুতিক বাহন নিৰ্মাণ
পেলনীয়া সামগ্ৰীয়ে নতুন উদ্ভাৱন
বিজ্ঞান আৰু প্ৰকল্পৰ কাম
AN ELECTRIC VEHICLE VOLT X

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.