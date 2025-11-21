ETV Bharat / technology

"...অত্যন্ত কঠিন প্ৰত্যাহ্বান" - মহাকাশৰ অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা কৰি উল্লেখ কৰিলে মহাকাশচাৰী শুভাংশু শুক্লাই

মহাকাশচাৰী শুভাংশু শুক্লাই প্ৰকাশ কৰে যে মহাকাশলৈ যোৱাৰ ফলত অত্যন্ত কঠিন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় ।

astronaut-shubhanshu-shukla-electrifies-and-reveals-what-space-really-feels-like
মহাকাশচাৰী শুভাংশু শুক্লা (ANI)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 21, 2025 at 12:42 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: 18 নৱেম্বৰৰ পৰা বেংগালুৰুত অনুষ্ঠিত হৈছে 28 সংখ্যক বেংগালুৰু টেক ছামিটৰ ৷ বৃহস্পতিবাৰে এই টেক ছামিটত আয়োজিত হয় "ফিউচাৰ মেকাৰছ কনক্লেভ" শীৰ্ষক আলোচনা সভা ৷ এই সভাত ভাষণ দি মহাকাশচাৰী শুভাংশু শুক্লাই কয়, "যিসকল লোক প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে, ইয়াক উন্নত কৰিছে, ইয়াক গঢ় দিছে, ইয়াক অনুসৰণ কৰিছে, তেওঁলোক সকলো আজি ইয়াত উপস্থিত । মই যি অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছো সেই অভিজ্ঞতাৰ ভাগ-বতৰা কৰাৰ বাবে এইখন এখন মঞ্চ ।"

মানুহে মহাকাশ কিয় অন্বেষণ কৰে সেই বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰি তেওঁ কয়, "আমি মহাকাশলৈ যাওঁ কথাবোৰ ভালদৰে বুজিবলৈ । মানুহৰ স্বভাৱটোৱেই হৈছে সমাধান বিচাৰি উলিওৱা, সীমাৰ পৰিধি ভঙা ।" শুক্লাই আঙুলিয়াই দিলে যে মহাকাশলৈ যোৱাটোৱে অত্যন্ত কঠিন প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰে । তেওঁ লক্ষ্য কৰে যে যেতিয়া আমি এই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, তেতিয়া আমি ইয়াক বেলেগ ধৰণে চাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ । মহাকাশে আপোনাক সম্পূৰ্ণ নতুন দৃষ্টিভংগীৰে সমাধান বিচাৰিবলৈ বাধ্য কৰে ।"

প্ৰযুক্তিৰ বিৱৰ্তনৰ উদাহৰণ দিবলৈ তেওঁ 1961 চনত মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথমটো আমেৰিকাৰ বুধ কেপচুলৰ স্লাইড আৰু তাৰ পিছত ক্ৰু ড্ৰেগন কেপচুলৰ বিপৰীত ছবি দেখুৱাইছিল, য’ত তেওঁ নিজেই ভ্ৰমণ কৰিছিল । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "ক্ৰু ড্ৰেগনে টাচস্ক্ৰীণৰ মাজেৰে উৰি যায়; ইয়াত কোনো হেণ্ডেল বা মেনুৱেল কণ্ট্ৰ'ল নাই । এই স্তৰৰ প্ৰযুক্তিৰ অস্তিত্ব আগতে নাছিল ।"

শুক্লাই তেওঁৰ প্ৰস্তুতি আৰু উৎক্ষেপণৰ অভিজ্ঞতাৰ আভাস শ্বেয়াৰ কৰি কয়, "মই চাৰে চাৰি বছৰ ধৰি প্ৰশিক্ষণ লৈছিলো । মই আত্মবিশ্বাসী আছিলো যে মই সকলো জানো । কিন্তু ৰকেটৰ ইঞ্জিনটো জ্বলি উঠাৰ লগে লগে আপুনি সকলো পাহৰি যায় । ই ব্যাপকভাৱে শক্তিশালী আৰু অবিশ্বাস্যভাৱে দ্ৰুত ।"

তেওঁ মহাকাশচাৰীসকলে অনুভৱ কৰা ভৌতিক শক্তিৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰি কয়, "যুদ্ধ বিমানত আপুনি মূৰৰ পৰা ভৰিলৈকে জি-লোড অনুভৱ কৰে । কেপচুলত ই আপোনাৰ বুকুত খুন্দা মাৰে, মটৰবাইকে আপোনাৰ ওপৰত হেঁচা মাৰি ধৰাৰ দৰে অনুভৱ হয় । আমি কাম কৰা সমগ্ৰ ব্যৱস্থা আৰু প্ৰযুক্তিয়ে এই থ্ৰেছিং শক্তিবোৰ সহ্য কৰিব লাগিব ।"

আৰোহণৰ কথা মনত পেলাই তেওঁ কয়, "ড্ৰেগন কেপচুলটো শূন্যৰ পৰা কক্ষপথৰ বেগলৈ, প্ৰতি ঘণ্টাত 28000 কিলোমিটাৰ, মাত্ৰ চাৰে আঠ মিনিটতে যায় । মই কেতিয়াও এনে সংখ্যা দেখা নাছিলো ।"

কক্ষপথৰ অভিজ্ঞতাটো ৰোমাঞ্চকৰ হোৱাৰ লগতে উদ্বেগজনকো । তেওঁ কয়, "কোনো মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তি নাথাকিলে সকলো একে হাৰত পৰে, কিন্তু আচলতে একোৱেই নপৰে । অভ্যস্ত হ'বলৈ 8-10 দিন লাগে । আচল সমস্যাটো আৰম্ভ হয় যেতিয়া আপুনি পৃথিৱীলৈ উভতি যায় ।" এটা মুহূৰ্ত শ্বেয়াৰ কৰি শুক্লাই কয়, "মোৰ মনটো এতিয়াও মহাকাশত আছিল । মই মোৰ লেপটপটো ৰাখিলোঁ আৰু ই তাতেই থাকিব বুলি আশা কৰি আঁতৰি গ'লোঁ, কিন্তু পৰি গ'ল । সৌভাগ্যবশতঃ মজিয়াখনত কাৰ্পেট লগোৱা আছিল ।"

তেওঁ বুজাই দিলে যে মানৱ শৰীৰৰ মাইক্ৰ’গ্ৰেভিটিত কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন হয়: "মহাকাশত আপোনাৰ কোনো ওজন নাথাকে, মাত্ৰ ভৰহে থাকে । 500 কিলোগ্ৰামৰো কোনো গুৰুত্ব নাই ।"

"ভৰিৰ পৰা মূৰলৈ তেজ স্থানান্তৰিত হয়; হৃদযন্ত্ৰই বেলেগ ধৰণে কাম কৰে ।" "আপুনি খুব কমেইহে ভোক অনুভৱ কৰে । পেশীৰ ক্ষয় যথেষ্ট; মাত্ৰ 20 দিনতে মই 4.2 কিলোগ্ৰাম পেশীকে ধৰি 5 কিলোগ্ৰাম শৰীৰৰ ওজন কমালোঁ ।"

"উভতি অহাৰ পিছত আপোনাৰ শক্তি শেষ হৈ যায় । 4-5 দিন ভালদৰে খোজ কাঢ়িব নোৱাৰি ।"

ভাৰতক মহাকাশ ভ্ৰমণৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে সাজু হ'বলৈ আহ্বান জনাই শুক্লাই কয়, "অতি সোনকালে মানুহে মহাকাশলৈ যাত্ৰা কৰিব । সেইটো সম্ভৱ কৰিবলৈ আপোনালোক সকলোৱে একত্ৰিত হোৱাটো প্ৰয়োজন ।" তেওঁ লগতে কয় যে ইতিমধ্যে কেইবাটাও ভাৰতীয় ষ্টাৰ্টআপে মহাকাশ পৰিৱেশ তন্ত্ৰত সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰি আছে আৰু এই সংখ্যা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

মহাকাশৰ পৰা দেখা দৃশ্যটো স্মৰণ কৰি তেওঁ কয়, ‘আমি পৃথিৱীখন দেখিছিলো, ভাৰত দেখিছিলো, আনকি বেংগালুৰুও দেখিছিলো । ওপৰৰ পৰা ভৱিষ্যতে আমি মাটিৰ পৰা কল্পনা কৰাতকৈও অধিক আশাব্যঞ্জক আৰু উজ্জ্বল দেখা গৈছিল পৃথিৱীখন ।”

লগতে পঢ়ক

TAGGED:

SHUBHANSHU SHUKLA শুভাংশু শুক্লা
BENGALURU TECH SUMMIT
GRAVITY মাধ্যাকৰ্ষণ
BENGALURU TECH SUMMIT 2025
ASTRONAUT SHUBHANSHU SHUKLA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.