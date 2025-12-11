Aston Martin আৰু Timex ৰ অংশীদাৰিত্ব: ভাৰতত মুকলি হ’ল প্ৰিমিয়াম ঘড়ীৰ কালেকচন
Aston Martin এ Timex ৰ সৈতে লগ লাগি ভাৰতত মুকলি কৰিছে ঘড়ীৰ এক বিশেষ সংকলন । দাম, ডিজাইন আদিৰ বিষয়ে জানো আহক বিতংকৈ---
Published : December 11, 2025 at 5:13 PM IST
হায়দৰাবাদ: শেহতীয়াকৈ স্প’ৰ্টছ মটৰ চাইকেল নিৰ্মাতা কোম্পানী ডুকাটি ইণ্ডিয়াই ঘড়ী নিৰ্মাতা টাইটানৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব কৰি প্ৰিমিয়াম ঘড়ীৰ ৰেঞ্জ মুকলি কৰিছে । এতিয়া আইকনিক স্প’ৰ্টছকাৰ নিৰ্মাতা Aston Martin এ Timex ৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব কৰি ভাৰতত ঘড়ীৰ এক বিশেষ সংকলন মুকলি কৰিছে । এইটোৱেই হৈছে কোম্পানীটোৱে ফাইন ঘড়ী নিৰ্মাণৰ জগতখনত পেলোৱা প্ৰথমটো খোজ ।
এই সংকলনে Aston Martin ৰ আইকনিক ডিজাইনৰ ভাষাক পথৰ পৰা গ্ৰাহকৰ হাতলৈকে টাইমলেছ আৰু আইকনৰ জৰিয়তে আনে । এই ঘড়ীসমূহত টাইটানিয়াম আৰু কাৰ্বন ফাইবাৰৰ দৰে প্ৰিমিয়াম সামগ্ৰীৰ লগতে অটোমোটিভ-প্ৰেৰিত ডিটেইলিংও আছে । কোম্পানীটোৰ মতে, এই কিউৰেটেড ডিজাইন ভাষাই সংগ্ৰাহক, অনুৰাগী আৰু শৈলীৰ অনুৰাগীসকলক একেদৰেই আকৰ্ষণ কৰিব ।
টাইমলেছ ছিৰিজত Aston Martin ৰ ঐতিহ্যক সন্মান জনোৱা ভিনটেজ-প্ৰেৰিত ঘড়ীসমূহৰ বৈশিষ্ট্য থকাৰ বিপৰীতে আইকনে ব্ৰেণ্ডটোৰ চিকচিকিয়া সমসাময়িক প্ৰফাইল প্ৰদৰ্শন কৰা আধুনিক বিলাসী ৰেঞ্জ আগবঢ়ায় । টাইটানিয়াম, কাৰ্বন ফাইবাৰ আৰু ছিলিকন ষ্ট্ৰেপৰ দৰে চিগনেচাৰ মেটেৰিয়েলৰ লগতে গাড়ীৰ ভিতৰৰ অংশ আৰু হুইল ৰিমৰ আকৃতিত সমাপ্ত কৰা ডায়েলৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত চিলাই পেটাৰ্ণৰ বৈশিষ্ট্য আছে । লক্ষ্য হৈছে পিন্ধাজন আৰু প্ৰদৰ্শনৰ জগতখনৰ মাজত গভীৰ সংযোগ গঢ়ি তোলা ।
কোম্পানীটোৱে এই ঘড়ীবোৰৰ মূল্য 17,995 টকাৰ পৰা 57,995 টকাৰ ভিতৰত নিৰ্ধাৰণ কৰিছে । এই সংকলনৰ হাইলাইট হৈছে টি আৰ জি অটোমেটিক, জাপানীজ অটোমেটিক মুভমেণ্টৰ বৈশিষ্ট্যযুক্ত স্কেলিটন-ডায়েল মাষ্টাৰপিছ আৰু ইয়াক লঘু টাইটানিয়াম টন' কেছত ৰখা হৈছে ।
টাইমেক্স গ্ৰুপ ইণ্ডিয়াৰ পৰিচালন সঞ্চালক দীপক ছাব্ৰাই কয়, "ভাৰতত Aston Martin ৰ সৈতে এই অংশীদাৰিত্বক লৈ আমি অতিশয় উৎসাহিত । তেওঁলোকৰ ঐতিহ্য আৰু স্বকীয় ডিজাইনসমূহ কাৰুকাৰ্য আৰু উদ্ভাৱনৰ প্ৰতি আমাৰ দায়বদ্ধতাৰ সৈতে নিখুঁতভাৱে মিলি গৈছে, যিয়ে দুয়োটা ব্ৰেণ্ডৰ শক্তি আৰু প্ৰিমিয়াম সামগ্ৰীৰ ওপৰত আমাৰ অবিৰত মনোনিৱেশক প্ৰতিফলিত কৰা টাইমপিছ সংগ্ৰহ আগবঢ়াবলৈ এক ৰোমাঞ্চকৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিছে ।"
Aston Martin ৰ ব্ৰেণ্ড ডাইভাৰচিফিকেশনৰ সঞ্চালক ষ্টেফানো চাপ'ৰেট্টিয়ে কয়, "এই সংকলনে Aston Martin ৰ উচ্চ-কাৰ্যক্ষমতা, শিল্পকলা আৰু অত্যাধুনিক ডিজাইনৰ প্ৰকৃত সাৰমৰ্মক ব্যক্তিগত, পৰিধানযোগ্য ৰূপত ধৰি ৰাখিছে প্ৰতিদিনে অসাধাৰণ কিবা এটা ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰতি আগ্ৰহীসকলৰ বাবে ।"
