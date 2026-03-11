ETV Bharat / technology

বিজ্ঞানপ্ৰেমীৰ অনন্য সাধনা: অসমৰ ভাগ্যৰাম তেৰাঙে কাঠেৰে তৈয়াৰ কৰিছে উৰন্ত বিমান

এৰো মডেলিঙৰ জৰিয়তে সৃষ্টিশীলতাৰ অনন্য নিৰ্দশন দাঙি ধৰিছে এগৰাকী অসমীয়াই ৷ এই সন্দৰ্ভত বিতংকৈ জানো আহক ইটিভি ভাৰতৰ সংবাদিক কুলগীতা সাউদে যুগুতোৱা এই বিশেষ প্ৰতিবেদনযোগে---

Assam's aero model maker bhagyaram terang's inspiring story
বিজ্ঞানপ্ৰেমীৰ অনন্য সাধনা: অসমৰ ভাগ্যৰাম তেৰাঙে কাঠেৰে তৈয়াৰ কৰিছে উৰন্ত বিমান (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 11, 2026 at 2:20 PM IST

6 Min Read
গুৱাহাটী: সমাজত এনে কিছু প্ৰতিভাৱান মানুহ আছে যিসকলে নীৰৱে নিজ প্ৰতিভাৰ জৰিয়তে ন ন সৃষ্টিকৰ্মৰ জৰিয়তে সমাজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে । তেনে ব্যক্তিসকলৰ মাজৰে এজন ব্যক্তি হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বেলতলা বনগাঁৱৰ নিৱাসী ভাগ্যৰাম তেৰাং । তেৰাঙে এৰো মডেলিঙৰ (Aero Modeling) দৰে এক সৃষ্টিশীল আৰু বিজ্ঞানভিত্তিক ক্ষেত্ৰত নীৰৱে কাম কৰি আহিছে । সৰুৰে পৰাই বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ প্ৰতি গভীৰ আগ্ৰহ থকা তেৰাঙে নিজৰ আগ্ৰহক যোৱা 20 বছৰ ধৰি বাস্তৱ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছে । সীমিত সুবিধা স্বত্বেও একমাত্ৰ নিজৰ প্ৰতিভাৰ বলত তেৰাঙে বিভিন্ন ধৰণৰ 150 খনতকৈও অধিক ক্ষুদ্ৰ বিমানৰ মডেল তৈয়াৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । কাঠ ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁ নিজ হাতে বিমানৰ মডেল প্ৰস্তুত কৰি‌ আকাশত উৰুৱাৰ লগতে বিক্ৰীও কৰি আহিছে ।‌

তেৰাঙৰ প্ৰচেষ্টা আৰু সৃষ্টিয়ে আকৰ্ষিত কৰিছে বহুজনক

ইটিভি ভাৰতৰ সংবাদিক কুলগীতা সাউদৰ সৈতে বিজ্ঞানপ্ৰেমী ভাগ্যৰাম তেৰাং (ETV Bharat Assam)

ভাগ্যৰাম তেৰাঙৰ এই অভিনৱ প্ৰচেষ্টাই বহু লোকক আকৰ্ষণ কৰিছে । তেওঁ নিজে তৈয়াৰ কৰা বিমানৰ মডেল উৰুৱাই দেখুৱালে স্থানীয় লোকৰ মাজত এক বিশেষ কৌতূহল আৰু আগ্ৰহৰ সৃষ্টি হয় । বিশেষকৈ যুৱপ্ৰজন্ম তেওঁৰ এই কাম দেখি অনুপ্ৰাণিত হৈছে আৰু বিজ্ঞান-প্ৰযুক্তিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ’বলৈ উৎসাহ লাভ কৰিছে বুলি তেৰাঙে আমাৰ আগত জনায় । তেওঁ প্ৰস্তুত কৰা বিমানৰ মডেলবোৰ দুই কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত উৰিব পাৰে ।

বহিঃৰাজ্যতো সমাদৃত তেৰাঙৰ সৃষ্টি কৰ্ম

Assam's aero model maker bhagyaram terang's inspiring story
হস্তনিৰ্মিত উৰন্ত বিমানৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সা-সঁজুলি (ETV Bharat Assam)

তেৰাঙৰ এৰো মডেলবোৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰা, নাগালেণ্ডলৈ যোৱাৰ উপৰিও বেংগালুৰুৰ, হায়দৰাবাদলৈ যায় । তেওঁ এই সন্দৰ্ভত কয়, "মোৰ সৰুৰে পৰা প্ৰযুক্তি বিদ্যাৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ আছিল । বস্তু এটা দেখিলে খুলিব নোৱাৰা পৰ্যন্ত শান্তি পোৱা নাছিলো । পাইলট হোৱাৰ ইচ্ছা নাছিল যদিও বিমান আকাশত উৰা দেখিলে খুব ভাল লাগে । এৰো মডেল উৰালে চৰাইৰ দৰে উৰি থকা যেন মোৰ নিজৰ অনুভৱ হয় । আচলতে এইটো মোৰ হবি আছিল । কোনো‌ প্ৰশিক্ষণ নোলোৱাকৈ মই 20 বছৰ আগৰ পৰা এৰো মডেলিং বোৰ কৰি আহিছিলো যদিও কোভিডৰ সময়ত বেছিকৈ মডেল বনাৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছিলো ।"

এই সন্দৰ্ভত বাখ্যা কৰি তেৰাঙে কয়, "মই ইলেক্ট্ৰনিক আৰু মাইক্ৰ' ইঞ্জিন দুটা ধৰণৰ বনাও । ইলেক্ট্ৰনিক প্ৰথম অৱস্থাত কৰিছিলো ৷ বৰ্তমান ইঞ্জিনবোৰ বেছিকৈ বনাই আছো ৷"

Assam's aero model maker bhagyaram terang's inspiring story
নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত হস্তনিৰ্মিত উৰন্ত বিমান (ETV Bharat Assam)

এৰোপ্লেন এখন যিমান পাতল হয় সিমানে ভাল বুলি উল্লেখ কৰি তেৰাঙে কয় যে থলুৱা কাঠ আৰু বাহিৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি অনা কাঠেৰে এৰো মডেলিংবোৰ বনোৱা হয় । ইঞ্জিনবোৰ জাপানৰ পৰা অনা হয় । ইলেক্ট্ৰনিক এৰো মডেলিঙবোৰ বনালে 6-7 ঘন্টাৰ প্ৰয়োজন হয় । ইঞ্জিনবোৰ বনাবলৈ তিনিৰ পৰা চাৰিদিন সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় । 6-80 হাজাৰ দাম পৰ্যন্ত তেৰাঙৰ তাত এৰো মডেলিং আছে বুলি কৈ তেওঁ জনায় যে ইলেক্ট্ৰনিকত ড্ৰোনত লগোৱা বেটাৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে ইঞ্জিনৰবোৰত নাইট্ৰ’তেল ব্যৱহাৰ কৰা হয় । ইলেক্ট্ৰনিকবোৰ 10-15 মিনিটত, ইঞ্জিনবোৰ 45 মিনিট চলে আৰু দুই কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত উৰিব পাৰে ।

প্ৰদৰ্শনীৰ ঠাইৰ অভাৱে হতাশ কৰিছে তেৰাঙক

গুৱাহাটী মহানগৰীত এৰো মেডেলিংবোৰ আগতে জালুকবাৰী, আমিনগাঁও, দদৰাত উৰুৱাইছিল যদিও সেই ঠাইবোৰত বিভিন্ন ধৰণৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকাত মুকলি ঠাই নোহোৱা হৈ গৈছে । সেয়েহে তেওঁ বৰ্তমান চন্দ্ৰপুৰলৈ এইবোৰ উৰণ পৰীক্ষা কৰিবলৈ যায় । পৰৱৰ্তী সময়ত এৰো মডেলিং এখন নিজে বনাই উঠি উৰুৱালৈও তেৰাঙে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে ।

Assam's aero model maker bhagyaram terang's inspiring story
ব্যস্ততাৰ মুহূৰ্তত ভাগ্যৰাম তেৰাং (ETV Bharat Assam)

মেণ্ডোলিন নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে ভাগ্যৰামে

উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে দুই দশকৰো অধিক সময় বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষুদ্ৰ বিমান নিৰ্মাণৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা ভাগ্যৰাম তেৰাং এগৰাকী প্ৰতিভাৱান মেণ্ডোলিন বাদকো । কেবাবছৰ ধৰি মেণ্ডোলিন বজোৱাৰ পাচত এক অনাকাংশিত দুৰ্ঘটনাৰ পিছৰে পৰা তেওঁৰ এই চৰ্চা কিছু পৰিমাণে কমি গ'ল বুলি আমাক জনায় । দুৰ্ঘটনাটোৰ পূৰ্বে তেৰাঙে নিজেই প্ৰস্তুত কৰিছিল নিজে বজোৱা মেণ্ডোলিন ৷

Assam's aero model maker bhagyaram terang's inspiring story
নিজে নিৰ্মিত মেণ্ডোলিনৰ সৈতে ভাগ্যৰাম তেৰাং (ETV Bharat Assam)

‘ব্ৰহ্মপুত্ৰ মেণ্ডোলিন’ নামৰ এক সংস্থাৰ সৈতে জড়িত সুদক্ষ মেণ্ডোলিন বাদক তেৰাং । অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ 12-80 বছৰলৈকে সকলো বয়সৰ সদস্য জড়িত হৈ আছে এই সংস্থাটোৰ সৈতে ৷ এই সংস্থাটোৰ উদ্যোগতে আন বছৰৰ দৰে বিগত বৰ্ষতো অনষ্ঠিত হৈছিল মেণ্ডো ফেষ্ট ৷ এই অনুষ্ঠানত নিজ হাতেৰে তৈয়াৰী মেণ্ডোলিন বজাইছিল তেৰাঙে । সেয়া প্ৰত্যক্ষ কৰি সংস্থাটোৰ সৈতে জড়িত তথা তেৰাঙৰ সতীৰ্থসকলে তেৰাঙক পুনৰ মেণ্ডোলিন নিৰ্মাণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালে । সেই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই সম্প্ৰতি তেৰাঙে তিনিখন মেণ্ডোলিন নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে বুলি ইটিভি ভাৰতৰ আগত জনায় । অহা মাহৰ পৰাই তেৰাঙে এই কাম আৰম্ভ কৰিব ।

চমুকৈ এৰো মডেলিং সন্দৰ্ভত

এৰো মডেলিং হৈছে বিমানৰ ক্ষুদ্ৰ মডেল ডিজাইন কৰি তৈয়াৰ কৰা আকাশত উৰুৱাৰ এক বিজ্ঞানভিত্তিক আৰু সৃষ্টিশীল কার্য । সাধাৰণতে কাঠ, প্লাষ্টিক আদি সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি এই মডেলবোৰ তৈয়াৰ কৰা হয় । ইলেক্ট্ৰনিক বা ক্ষুদ্ৰ ইঞ্জিনৰ সহায়ত এই মডেল বিমানসমূহ উৰুওৱা হয় । এৰো মডেলিঙে বিজ্ঞান, প্ৰযুক্তি আৰু সৃষ্টিশীলতাৰ সমন্বয় ঘটায় আৰু বিশেষকৈ যুৱপ্ৰজন্মক বিজ্ঞানৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তোলে । বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ বিষয়ে ব্যৱহাৰিক জ্ঞান ল'বলৈ বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে এৰো মডেলিং ব্যৱহাৰ কৰে । তেওঁলোকে বিমান কেনেদৰে উৰে আৰু আকাশত কেনেদৰে কাম কৰে সেয়া বুজিবলৈ সহায় লয় এৰো মডেলিঙৰ । তদুপৰি মানুহে মনোৰঞ্জন আৰু আগ্ৰহৰ বাবেও এৰো মডেলিং ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায় ।

