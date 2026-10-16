ৰাষ্ট্ৰীয় চোৰাংচোৱা গ্ৰীড ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থানত অসম
ৰাষ্ট্ৰীয় চোৰাংচোৱা গ্ৰীড ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত অসমে সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিছে । পিছে এই গ্ৰীড কি ?
Published : October 16, 2026 at 10:32 PM IST
হায়দৰাবাদ : সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাক লৈ অধিক সজাগ অসম ৷ শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ পোৱা তথ্য অনুসৰি, ৰাষ্ট্ৰীয় চোৰাংচোৱা গ্ৰীড(National Intelligence Grid) ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত অসমে দেশৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিছে ৷ এক্সৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা উল্লেখ কৰিছে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই এক্স যোগে কয়,"২০২৬ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত ৰাষ্ট্ৰীয় চোৰাংচোৱা গ্ৰীড ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত অসমে সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিছে । এই সময়ছোৱাত ৰাজ্যখনে 'গাণ্ডীৱ' (Gandiva) আৰু 'সুদৰ্শন' (Sudarshan) প্লেটফৰ্মত ২,৩৭,১২১ টা ঘটনা পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে ৷"
A safer Assam is built on strong intelligence, swift coordination and the smart use of technology. Ranking No. 1 in NATGRID usage nationwide in September 2026, with 2,37,121 activities across Gandiva and Sudarshan platforms, Assam is strengthening its ability to access and utilise intelligence inputs for more effective law enforcement and internal security. @HMOIndia— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 16, 2026
তেওঁ লগত কয়,"জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা আৰু আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা উন্নত কৰাৰ বাবে শক্তিশালী চোৰাংচোৱা ব্যৱস্থা, দ্ৰুত সমন্বয় আৰু প্ৰযুক্তিৰ কাৰ্যকৰী ব্যৱহাৰ অপৰিহাৰ্য । অসমে অধিক কাৰ্যকৰী আইন প্ৰয়োগ আৰু আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তাৰ বাবে চোৰাংচোৱা তথ্য লাভ কৰা আৰু সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰি তুলিছে ।"
উল্লেখ্য যে, NATGRID হৈছে এক চৰকাৰী পদক্ষেপ, যাৰ লক্ষ্য হৈছে অনুমোদিত নিৰাপত্তা আৰু আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাসমূহক তদন্ত আৰু সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী প্ৰচেষ্টাত সহায় কৰিবলৈ একাধিক ডাটাবেছৰ পৰা তথ্য লাভ আৰু বিশ্লেষণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সহজ কৰি তোলা ।
গ্ৰীড কি ?
গ্ৰীড সুৰক্ষা বা বিদ্যুৎ গ্ৰিডৰ নিৰাপত্তা হৈছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱস্থা, যাৰ লক্ষ্য হৈছে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সৰবৰাহ আৰু বিতৰণ ব্যৱস্থাক যিকোনো ধৰণৰ চাইবাৰ আক্ৰমণ, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আৰু ভৌতিক ক্ষতিৰ পৰা সুৰক্ষিত ৰখা । বৰ্তমান সময়ত স্মাৰ্ট গ্ৰীড আৰু ডিজিটেল প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে ইয়াৰ গুৰুত্ব বহুত বাঢ়ি গৈছে ।
লগতে পঢ়ক: ৰাম মন্দিৰ, থাইলেণ্ডৰ মন্দিৰ, অসমৰ ঐতিহ্যৰ আৰ্হিৰে নিৰ্মিত পূজাস্থলীৰ ক'ত দেখা পাব ?