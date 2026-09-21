ETV Bharat / technology

ইছৰোৰ এডভান্সড ৰাডাৰ ৰিছাৰ্চ চেণ্টাৰৰ আধাৰশিলা: চন্দ্ৰপুৰত বিজ্ঞান-প্ৰযুক্তিৰ মাইলৰ খুঁটি

মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৱাহাটীত এডভান্সড ৰাডাৰ ৰিছাৰ্চ চেণ্টাৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাটো অসমৰ বাবে এক ঐতিহাসিক ক্ষণ বুলি অভিহিত কৰে ৷

CM Himanta Biswa Sarma
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (CM Himanta Biswa Sarma FB)
author img

By ANI

Published : September 21, 2026 at 10:44 AM IST

|

Updated : September 21, 2026 at 11:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : গুৱাহাটীৰ সমীপৱৰ্তী চন্দ্ৰপুৰত আজি (সোমবাৰ) ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা চমুকৈ ইছৰোৰ উন্নত ৰাডাৰ গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । ইছৰোৰ প্ৰকল্প নেত্ৰাৰ অংশৰূপে এই কেন্দ্ৰটো স্থাপন কৰা হৈছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত এই কথা ঘোষণা কৰে আৰু অসম এনে অত্যাধুনিক ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃগাঁথনিৰ কেন্দ্র হ’বলৈ যোৱাটো অতি সন্তুষ্টিৰ বিষয় বুলি উল্লেখ কৰে ৷

সোমবাৰে 'এক্স'ৰ এটা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "অসমৰ বাবে এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত । আজি চন্দ্ৰপুৰত ইছৰোৰ উন্নত ৰাডাৰ গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ’ব । নেত্ৰা প্ৰকল্পৰ অংশ হিচাপে নিৰ্মাণ হ’বলগীয়া এই অত্যাধুনিক কেন্দ্ৰটোৱে মহাকাশত থকা বিভিন্ন উপাদানৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ লগতে ভাৰতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মহাকাশ সম্পদসমূহ সুৰক্ষিত ৰখাৰ সক্ষমতা অধিক শক্তিশালী কৰিব ।"

তেওঁ লগতে কয়, "এসময়ত ভাৰতৰ প্ৰধান প্ৰযুক্তি কেন্দ্ৰস্থলসমূহৰ পৰা বহু দূৰত বুলি বিবেচিত হোৱা অসমৰ ভূমিত আজি এনে অত্যাধুনিক ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃগাঁথনি গঢ় লৈ উঠাটো আমাৰ সকলোৰে বাবে সঁচাকৈয়ে গভীৰ সন্তুষ্টিৰ বিষয় ।"

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু কয়, "এই কৌশলগত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰকল্পৰ বাবে অসমক বাছনি কৰাৰ লগতে ৰাজ্যখনক ভাৰতৰ মহাকাশ আৰু প্ৰযুক্তিৰ মানচিত্ৰত এক নতুন স্থান প্ৰদান কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।"

উল্লেখ্য যে অসম চৰকাৰে এই প্ৰকল্পৰ বাবে ২০০ বিঘা (প্ৰায় ৬.৬১ একৰ) মাটি আৱণ্টন দিছে । এই প্ৰকল্পৰ লক্ষ্য হৈছে মহাকাশৰ বস্তু নিৰীক্ষণ, কক্ষপথৰ ধ্বংসাৱশেষ অনুসৰণ, ভাৰতৰ মহাকাশ পৰিস্থিতি সজাগতা (SSA) ক্ষমতা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে এটা নিৰীক্ষণ আৰু অনুসৰণ কেন্দ্ৰ গঢ়ি তোলা ।

লগতে পঢ়ক : চাপৰত ৩২০০ মেগাৱাটৰ আদানী শক্তি প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

Last Updated : September 21, 2026 at 11:55 AM IST

TAGGED:

ইছৰো
এডভান্সড ৰাডাৰ ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ
ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
CM HIMANTA BISWA SARMA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.