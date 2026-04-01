নাছাৰ চন্দ্ৰ অভিযান: 50 বছৰৰ পাচত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত চাৰিজন মহাকাশচাৰী; ক’ত, কেনেকৈ প্ৰত্যক্ষ কৰিব সেই ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত
NASA ৰ আৰ্টেমিছ II অভিযানে চাৰিজন মহাকাশচাৰীক চন্দ্ৰৰ চাৰিওফালে 10 দিনীয়া যাত্ৰাত উৰুৱাই দিব, য’ত অৱতৰণ নকৰাকৈয়ে ভৱিষ্যতে চন্দ্ৰ অন্বেষণৰ বাবে ব্যৱস্থা পৰীক্ষা কৰা হ’ব।
Published : April 1, 2026 at 2:28 PM IST
হায়দৰাবাদ: 1972 চনত এপ’ল’ 17 ৰ পিছত চন্দ্ৰলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ক্ৰু ভ্ৰমণত নামিব চাৰিজনীয়া এটা দলে ৷ এই দলটোত আছে তিনিজন পুৰুষৰ লগতে এগৰাকী মহিলা ৷ কিয়নো নাছাই Artemis II অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে । আজি অৰ্থাৎ 1 এপ্ৰিলৰ দিনা EDT অনুসৰি সন্ধিয়া 6:24 বজাত আৰু ভাৰতীয় সময় অনুসৰি 2 এপ্ৰিলৰ মাজনিশা 3:54 বজাত এই অভিযান আৰম্ভ হ’ব ৷ উল্লেখ্য যে, এই অভিযান ইন্ধন লিক আৰু অন্যান্য একাংশ সমস্যাৰ বাবে বিগত কেবামাহো ধৰি বিলম্ব হোৱাৰ পাচত পহিলা এপ্ৰিল নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় ।
নাছাৰ ৱেবছাইট (nasa.gov/trackartemis) বা নাছাৰ মোবাইল এপৰ জৰিয়তে উপলব্ধ আৰ্টেমিছ ৰিয়েল-টাইম অৰ্বিট ৱেবছাইট (AROW) নামৰ এটা নিৰ্দিষ্ট অনলাইন ট্ৰেকিং সঁজুলিৰ জৰিয়তেও নাছাই পৃথিৱীৰ নাগৰিকসকলক মহাকাশ অভিযানটো বাস্তৱ সময়ত অনুসৰণ কৰিবলৈ অনুমতি দিছে । লগতে নাছাৰ এই ইউটিউব চেনেলটোৰ জৰিয়তেও এই অভিযান প্ৰত্যক্ষ কৰিব পৰা যাব ৷
এই অভিযানত স্পেচ লঞ্চ চিষ্টেম (SLS) ৰকেট আৰু অৰিয়ান মহাকাশযানত উঠি চন্দ্ৰৰ চাৰিওফালে 10 দিনীয়া যাত্ৰাত চাৰিজন মহাকাশচাৰীক উৰুৱাই নিব । উল্লেখযোগ্য যে দ্বিতীয় আৰ্টেমিছে চন্দ্ৰত অৱতৰণৰ চেষ্টাও নকৰে আৰু চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত প্ৰৱেশ নকৰে । ইয়াৰ বাবে ক্ৰুসকলক পৃথিৱীৰ নিম্ন কক্ষপথৰ বাহিৰলৈ যাত্ৰা কৰি চন্দ্ৰৰ উৰণৰ চেষ্টা আৰু "মুক্ত-প্ৰত্যাৱৰ্তন" ট্ৰেজেক্টৰী অনুসৰণ কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হ'ব ।
আকাশী মহাকৰ্ষণীয় টান ব্যৱহাৰ কৰি মহাকাশযানখনে চন্দ্ৰৰ কাষেৰে স্লিংশ্বট মাৰিব, যাৰ ফলত মহাকাশচাৰীসকলে পৃথিৱীলৈ উভতি অহাৰ চাৰিদিনীয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰিব । আহি পোৱাৰ লগে লগে সেৱা মডিউলটো—য’ত মহাকাশযানখনৰ মূল প্ৰপালচন ব্যৱস্থাটো আছে—ক্ৰু মডিউলৰ পৰা আঁতৰি যাব । ইয়াৰ পিছত মহাকাশচাৰীসকলে পুনৰ পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰি পেৰাচুটেৰে নামি কেলিফৰ্ণিয়াৰ উপকূলৰ স্প্লেচডাউন স্থানলৈ যাব ।
আৰ্টেমিছ দ্বিতীয়ৰ মুখ্য বিমান পৰিচালক জেফ ৰেডিগানে বুজাই দিলে যে ক্ৰুৱে মহাকাশলৈ যাত্ৰা কৰিব যিটো আগতে কোনো মানুহে কেতিয়াও যোৱা নাছিল । তেওঁলোকৰ এই অভিযানে তেওঁলোকক পৃথিৱীলৈ উভতি অহাৰ পূৰ্বে চন্দ্ৰৰ সিপাৰে 5000 নটিকেল মাইল (প্ৰায় 9200 কিলোমিটাৰ)তকৈও অধিক দূৰলৈ লৈ যাব ।
আৰ্টেমিছ দ্বিতীয়ৰ দলটোত নাছাৰ মহাকাশচাৰী ৰিড ৱাইজমেন (কমাণ্ডাৰ), ভিক্টৰ গ্লভাৰ (পাইলট) আৰু ক্ৰীষ্টিনা কোচ (মিছন বিশেষজ্ঞ)ৰ লগতে কানাডাৰ মহাকাশচাৰী জেৰেমি হেনচেন (মিছন বিশেষজ্ঞ)ও আছে ।
2022 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত মানৱবিহীন আৰ্টেমিছ প্ৰথমৰ সফলতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি, যিয়ে চন্দ্ৰৰ চাৰিওফালে মহাকাশ ভ্ৰমণ সম্পূৰ্ণ কৰি 25 দিনৰ ভিতৰত পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত পুনৰ প্ৰৱেশ কৰিছিল, ক্ৰুযুক্ত আৰ্টেমিছ দ্বিতীয় অভিযানে বিজ্ঞান আৰু অন্বেষণৰ বাবে চন্দ্ৰত দীৰ্ঘম্যাদী মানৱ উপস্থিতি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে ।
10 দিনৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত এই নতুন অভিযানে ভৱিষ্যতে মানৱ চন্দ্ৰ অন্বেষণ অভিযানৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ৰকেট আৰু মহাকাশযানকে ধৰি ব্যৱস্থা আৰু হাৰ্ডৱেৰ নিশ্চিত কৰাত সহায় কৰিব । ইয়াৰ জৰিয়তে গভীৰ মহাকাশ অভিযানৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় এক বহল পৰিসৰৰ সামৰ্থ প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব আৰু চন্দ্ৰত অৱতৰণৰ বাবে ভূমি প্ৰস্তুত কৰা হ’ব । ইয়াৰ উপৰিও এই অভিযানে মহাকাশচাৰীসকলৰ শৰীৰত মহাকাশচাৰীসকলৰ শৰীৰত কেনে প্ৰভাৱ পেলায় তাক নিৰীক্ষণ কৰিব কাৰণ বিজ্ঞানীসকলে মহাকাশচাৰীসকলৰ যাত্ৰাৰ পূৰ্বে আৰু পিছত দুয়োটাতে মহাকাশচাৰীসকলৰ তেজৰ পৰা অৰ্গেন’ইড নামেৰে জনাজাত কলাৰ নমুনা পৰীক্ষা কৰিব ।
ইয়াৰ পিছতে অনুসৰণমূলক আৰ্টেমিছ তৃতীয় অভিযানে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুৰ ওচৰৰ অঞ্চলটো অন্বেষণ কৰিবলৈ প্ৰথম মানৱ প্ৰেৰণ কৰিব ।
লগতে পঢ়ক