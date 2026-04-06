Artemis II অভিযান: 53 বছৰ পাচত চন্দ্ৰৰ কাষেৰে পাৰ হ’বলৈ অগ্ৰসৰ অভিযানৰ সৈতে জড়িত মহাকাশচাৰী
NASA ই Artemis ৰ ক্ৰুৱে তোলা এখন ফটো প্ৰকাশ কৰে, য’ত চন্দ্ৰৰ দূৰৈৰ ফাল আৰু অৰিয়েণ্টেল বেচিন দেখুওৱা হৈছে ।
Published : April 6, 2026 at 5:06 PM IST
হায়দৰাবাদ: দেওবাৰে Artemis II ৰ মহাকাশচাৰীসকলে চন্দ্ৰক প্ৰদক্ষিণ কৰি যাত্ৰাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মাইলৰ খুঁটিৰ কাষ চাপিছিল । এইটো নাছাৰ ঐতিহাসিক অভিযান, প্ৰথমবাৰৰ বাবে এগৰাকী মহিলা আৰু কেইবাগৰাকীও ব্যক্তিয়ে চন্দ্ৰৰ ওচৰলৈ উৰা মাৰিব । তিনিজন আমেৰিকান আৰু এজন কানাডিয়ানক লৈ গঠিত এই দলটোৱে অতি সোনকালে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সন্ধিক্ষণত উপনীত হ’ব যেতিয়া চন্দ্ৰৰ মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তিয়ে মহাকাশযানখনৰ পথ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব, যাৰ ফলত ডেৰ শতিকাৰো অধিক সময়ৰ ভিতৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অৰিয়ান কেপচুল কক্ষপথলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ’ব ।
এই মহাকাশচাৰীসকলে পৃথিৱীৰ পৰা যিমান দূৰলৈ যাত্ৰা কৰিব, কোনো মানুহে কেতিয়াও পোৱা নাই । এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানটোৱে কেইবাটাও ঘটনাৰ বাবে বিশেষ । ভিক্টৰ গ্ল’ভাৰে চন্দ্ৰৰ চাৰিওফালে উৰাজাহাজ চলোৱা প্ৰথমজন কৃষ্ণাংগ ব্যক্তি হিচাপে ইতিহাসত লিপিবদ্ধ হ’ব, আনহাতে ক্ৰীষ্টিনা কোচ হ’ব প্ৰথমগৰাকী মহিলা ।
This visualization is designed to show you what exactly the Artemis II astronauts will see outside their window during their lunar flyby.
ইফালে কানাডাৰ জেৰেমি হেনচেনে এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা প্ৰথমজন অ-আমেৰিকান হিচাপে পৰিগণিত হ’ব ।
চন্দ্ৰৰ আনটো দিশ
মহাকাশচাৰীসকলে আকাশী পদাৰ্থৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যিটো আগতে কেতিয়াও খালী চকুৰে মানুহে দেখা পোৱা নাছিল । দেওবাৰে পুৱা নাছাই আৰ্টেমিছৰ ক্ৰুৱে তোলা এখন ছবি প্ৰকাশ কৰে, য’ত চন্দ্ৰৰ দূৰৈৰ ফাল আৰু তাৰ ওপৰত অৰিয়েণ্টেল বেচিন দেখুওৱা হৈছে ।
আমেৰিকাৰ মহাকাশ সংস্থাটোৱে কয় যে এই অভিযানত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সমগ্ৰ অৱবাহিকাটো মানুহৰ চকুৰে পৰ্যবেক্ষণ কৰা হৈছে । ‘বুলচেই’ (লক্ষ্যৰ কেন্দ্ৰ)ৰ সৈতে মিল থকা এই বৃহৎ গহ্বৰটো পূৰ্বে কক্ষপথেৰে ফটো তুলিছিল ।
মহাকাশৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ কানাডাৰ শিশুসকলৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত কোচে কয় যে ক্ৰুৱে এই বেচিনটো দেখি আটাইতকৈ বেছি উৎসাহিত হৈছিল, যাক কেতিয়াবা “গ্ৰেণ্ড কেনিয়ন অৱ দ্য মুন” বুলিও কোৱা হয় । কানাডাৰ মহাকাশ সংস্থাই আয়োজন কৰা প্ৰশ্নোত্তৰ অধিবেশনৰ সময়ত কোচে কয়, "এয়া অতি অনন্য আৰু ইয়াৰ আগতে কোনো মানুহেই এই ক্ৰেটাৰ দেখা নাই । ...আমি ইয়াক চোৱাৰ সৌভাগ্য লাভ কৰিলোঁ ।"
Today, the Artemis II crew will break the record for how far humans have traveled from Earth as they fly around the far side of the Moon.
সূৰ্যগ্ৰহণৰ সাক্ষী হ’বলৈ সাজু মহাকাশচাৰী
উৰণৰ শেষত মহাকাশচাৰীসকলে সূৰ্যগ্ৰহণ পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ এক অনন্য সুযোগ লাভ কৰিব । সেই সময়ত সূৰ্যই চন্দ্ৰৰ পিছফালে গতি কৰি ইয়াৰ বাহিৰৰ বায়ুমণ্ডল, যাক ‘সৌৰ ক'ৰ'না’ বুলি জনা যায়, দৃষ্টিৰ পৰা অস্পষ্ট কৰি পেলাব । চাৰিওজন মহাকাশচাৰীয়ে কিছু সময় নিজৰ অৰিয়ান ক্ৰু ছাৰভাইভেল ছিষ্টেমৰ স্পেচছুট পৰীক্ষা কৰিবলৈও কটাব ।
এই কমলা ৰঙৰ চুটবোৰে লঞ্চ আৰু পুনৰ প্ৰৱেশৰ সময়ত ক্ৰু মেম্বাৰসকলক সুৰক্ষা দিয়ে, কিন্তু জৰুৰীকালীন ব্যৱহাৰৰ বাবেও উপলব্ধ; ইহঁতে ছয় দিনলৈকে উশাহ ল’ব পৰা বায়ু প্ৰদান কৰিব পাৰে । এই মহাকাশচাৰীসকলে মহাকাশত অ’চিএছএছ ছুট পিন্ধা প্ৰথম ব্যক্তি হ’ব আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ কাৰ্যক্ষমতা পৰীক্ষা কৰিব, য’ত তেওঁলোকে কিমান সোনকালে পিন্ধিব পাৰে আৰু চাপ দিব পাৰে ।
যদিও চাৰিজন মহাকাশচাৰীয়ে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ নকৰে, তথাপিও চন্দ্ৰক প্ৰদক্ষিণ কৰি পৃথিৱীৰ পৰা আটাইতকৈ দূৰত্বৰ অভিলেখ ভংগ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । দেওবাৰে CNN ৰ সৈতে হোৱা এক টেলিভিছন সাক্ষাৎকাৰত নাছাৰ প্ৰশাসক জেৰেড আইজাকমেনে কয়, “পিছদিনা তেওঁলোক চন্দ্ৰৰ সিটো পাৰে থাকিব, তেওঁলোকে সেই অভিলেখ ভংগ কৰিব আৰু আমি মহাকাশযানখনৰ বিষয়ে বহু কথা জানিব পাৰিম ।”
এই তথ্যসমূহ 2027 চনত Artemis III ৰ দৰে পৰৱৰ্তী অভিযানৰ বাবে প্ৰস্তুতিৰ বাবে আৰু অৱশ্যেই 2028 চনত Artemis IV ত চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰাৰ বাবে ‘অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ’ হ'ব । ইয়াৰ ভিতৰত চন্দ্ৰৰ চাৰিওফালে কক্ষপথৰ সময়ত তেওঁলোকে বিশ্লেষণ আৰু ফটো তুলিবলগীয়া পৃষ্ঠৰ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ পৰ্যালোচনা কৰাটোও অন্তৰ্ভুক্ত ।
দেওবাৰে CNN ৰ সৈতে হোৱা এক টেলিভিছন সাক্ষাৎকাৰত নাছাৰ মুৰব্বী জেৰেড আইজাকমেনে কয় যে আমি পৰিৱেশ তন্ত্ৰ, মহাকাশযানখনৰ জীৱন সহায়ক ব্যৱস্থাৰ ওপৰত বহুখিনি গুৰুত্ব দিছো । তেওঁ লগতে কয়, "এই মহাকাশযানখনত মহাকাশচাৰীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে উৰণ কৰিছে । সেইটোৱেই হৈছে আমি তথ্য আহৰণৰ বাবে আটাইতকৈ বেছি আগ্ৰহী ।"
