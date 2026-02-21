Artemis II অভিযান: থিৰাং হ’ল NASA ই চন্দ্ৰলৈ মহাকাশচাৰী প্ৰেৰণৰ দিন; ইতিমধ্যে কোৱাৰেণ্টাইনত অভিযানকাৰী দলটো
অহা 6 মাৰ্চত মহাকাশচাৰীক চন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণৰ লক্ষ্যৰে নাছাই আৰম্ভ কৰিছে প্ৰস্তুতি । Artemis II ৰ দলটোৱে হিউষ্টনস্থিত কোৱাৰেণ্টাইনত প্ৰৱেশ কৰিছে ।
হায়দৰাবাদ: সফল ৰকেট ইন্ধন পৰীক্ষাৰ পিছত NASA ই চন্দ্ৰলৈ মহাকাশচাৰী প্ৰেৰণৰ বাবে আগবাঢ়িছে । মহাকাশ সংস্থাটোৱে অহা 6 মাৰ্চৰ দিনা উৎক্ষেপণ কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে, তাৰ পূৰ্বে Artemis II ৰ দলটোৱে হিউষ্টনৰ কোৱাৰেণ্টাইনত প্ৰৱেশ কৰিছে ।
নাছাই নিজৰ মহাকাশচাৰীসকলক উৎক্ষেপণৰ পূৰ্বে প্ৰায় 14 দিন কোৱাৰেণ্টাইন কৰিবলৈ বাধ্য কৰে, এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে অভিযানৰ পূৰ্বে সুস্বাস্থ্য বৰ্তাই থাকিবলৈ আন লোকৰ সংস্পৰ্শৰ পৰা আঁতৰি থাকে । Artemis II দলটোত নাছাৰ মহাকাশচাৰী ৰিড ৱাইজমেন, ভিক্টৰ গ্লভাৰ আৰু ক্ৰীষ্টিনা কোচৰ লগতে চি এছ এ (কানাডিয়ান স্পেচ এজেন্সী) মহাকাশচাৰী জেৰেমি হেনচেন আছে । উৎক্ষেপণৰ প্ৰায় পাঁচ দিন পূৰ্বে মহকাশচাৰীসকল কেনেডীলৈ উৰা মাৰিব ।
উৎক্ষেপণৰ তাৰিখৰ পূৰ্বে Nasa ই উৎক্ষেপণ পেডত প্ৰয়োজনীয় কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগতে পৰীক্ষাৰ তথ্যৰ বিশ্লেষণ আৰু অনাগত দিনত ফ্লাইট ৰেডিনেছ ৰিভিউৰ ফলাফলৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছে ।
Nasa ই এই সপ্তাহত দ্বিতীয়টো Dry Dress ৰ আখৰা সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিলে ৷ লিক হোৱাৰ ফলত প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষা বন্ধ হৈ যোৱাৰ পিছত মহাকাশচাৰীসকলে ডেৰ শতিকাৰো অধিক সময়ৰ ভিতৰত প্ৰথম চন্দ্ৰ ভ্ৰমণত বিলম্ব ঘটে । এই মাহত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে উৎক্ষেপণকাৰী দলসমূহে পৰিকল্পনা অনুসৰি আধা মিনিটৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট সময়লৈকে গণনা কৰি 26 লাখ লিটাৰতকৈ অধিক ছুপাৰকল্ড ইন্ধন ৰকেটটোৰ ভিতৰত পাম্প কৰিছিল ।
পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰপেলেণ্ট নিষ্কাশনৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে কাৰিকৰী বিদ্যাবিদসকলে লঞ্চ পেডত চূড়ান্ত প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে বুলি নাছাই জনায় ।
1972 চনত Apollo 17 ৰ পিছত পৃথিৱীৰ নিম্ন কক্ষপথৰ বাহিৰলৈ যাত্ৰা কৰা প্ৰথমখন ক্ৰুযুক্ত বিমান হৈছে আৰ্টেমিছ II । কিন্তু ই চন্দ্ৰত অৱতৰণৰ চেষ্টাও নকৰে আৰু চন্দ্ৰ কক্ষপথত প্ৰৱেশ নকৰে । ই চন্দ্ৰৰ উৰণৰ চেষ্টা কৰিব আৰু “মুক্ত-প্ৰত্যাৱৰ্তন” ট্ৰেজেক্টৰী অনুসৰণ কৰিব ।
Artemis II ৰ মুখ্য বিমান পৰিচালক জেফ ৰেডিগানে কয় যে ক্ৰুৱে মহাকাশলৈ আগতে যিকোনো ব্যক্তিতকৈ অধিক উৰণ কৰিব । পৃথিৱীলৈ উভতি অহাৰ পূৰ্বে চন্দ্ৰৰ সিপাৰে 5000 নটিকেল মাইলতকৈ অধিক (9200 কিলোমিটাৰৰ ওপৰত) যাত্ৰা কৰিব ।
10 দিনীয়া এই বিমানখনে ৰকেট আৰু মহাকাশযানৰ ব্যৱস্থা পৰীক্ষা কৰি ভৱিষ্যতৰ Artemis III অভিযানৰ বাবে মাটি স্থাপন কৰিব, যিয়ে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুৰ ওচৰত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত মানুহক অৱতৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব । মহাকাশচাৰীৰ শৰীৰত মহাকাশে কেনে প্ৰভাৱ পেলায় সেয়াও Artemis II ই লক্ষ্য কৰিব । বিজ্ঞানীসকলে যাত্ৰাৰ পূৰ্বে আৰু পিছত ক্ৰুসকলৰ তেজৰ পৰা অৰ্গেন’ইড কলাৰ নমুনা বিকাশ কৰিব আৰু মহাকাশ ভ্ৰমণৰ মানৱ শৰীৰত জৈৱিক প্ৰভাৱৰ মূল্যায়ন কৰিব ।
আৰ্টেমিছ অভিযানৰ লক্ষ্য হৈছে চন্দ্ৰত স্থায়ী উপস্থিতি প্ৰতিষ্ঠা কৰা আৰু মহাকাশ অন্বেষণৰ নতুন যুগৰ পথ প্ৰশস্ত কৰা, প্ৰথম মহাকাশচাৰীক মংগল গ্ৰহলৈ প্ৰেৰণ কৰা ।
