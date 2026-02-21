Artemis II অভিযান: থিৰাং হ’ল NASA ই চন্দ্ৰলৈ মহাকাশচাৰী প্ৰেৰণৰ দিন; ইতিমধ্যে কোৱাৰেণ্টাইনত অভিযানকাৰী দলটো

ETV Bharat / technology

অহা 6 মাৰ্চত মহাকাশচাৰীক চন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণৰ লক্ষ্যৰে নাছাই আৰম্ভ কৰিছে প্ৰস্তুতি । Artemis II ৰ দলটোৱে হিউষ্টনস্থিত কোৱাৰেণ্টাইনত প্ৰৱেশ কৰিছে ।

অভিযানকাৰী দলটো (NASA)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 21, 2026 at 4:45 PM IST

3 Min Read
হায়দৰাবাদ: সফল ৰকেট ইন্ধন পৰীক্ষাৰ পিছত NASA ই চন্দ্ৰলৈ মহাকাশচাৰী প্ৰেৰণৰ বাবে আগবাঢ়িছে । মহাকাশ সংস্থাটোৱে অহা 6 মাৰ্চৰ দিনা উৎক্ষেপণ কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে, তাৰ পূৰ্বে Artemis II ৰ দলটোৱে হিউষ্টনৰ কোৱাৰেণ্টাইনত প্ৰৱেশ কৰিছে ।

নাছাই নিজৰ মহাকাশচাৰীসকলক উৎক্ষেপণৰ পূৰ্বে প্ৰায় 14 দিন কোৱাৰেণ্টাইন কৰিবলৈ বাধ্য কৰে, এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে অভিযানৰ পূৰ্বে সুস্বাস্থ্য বৰ্তাই থাকিবলৈ আন লোকৰ সংস্পৰ্শৰ পৰা আঁতৰি থাকে । Artemis II দলটোত নাছাৰ মহাকাশচাৰী ৰিড ৱাইজমেন, ভিক্টৰ গ্লভাৰ আৰু ক্ৰীষ্টিনা কোচৰ লগতে চি এছ এ (কানাডিয়ান স্পেচ এজেন্সী) মহাকাশচাৰী জেৰেমি হেনচেন আছে । উৎক্ষেপণৰ প্ৰায় পাঁচ দিন পূৰ্বে মহকাশচাৰীসকল কেনেডীলৈ উৰা মাৰিব ।

উৎক্ষেপণৰ তাৰিখৰ পূৰ্বে Nasa ই উৎক্ষেপণ পেডত প্ৰয়োজনীয় কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগতে পৰীক্ষাৰ তথ্যৰ বিশ্লেষণ আৰু অনাগত দিনত ফ্লাইট ৰেডিনেছ ৰিভিউৰ ফলাফলৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছে ।

Nasa ই এই সপ্তাহত দ্বিতীয়টো Dry Dress ৰ আখৰা সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিলে ৷ লিক হোৱাৰ ফলত প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষা বন্ধ হৈ যোৱাৰ পিছত মহাকাশচাৰীসকলে ডেৰ শতিকাৰো অধিক সময়ৰ ভিতৰত প্ৰথম চন্দ্ৰ ভ্ৰমণত বিলম্ব ঘটে । এই মাহত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে উৎক্ষেপণকাৰী দলসমূহে পৰিকল্পনা অনুসৰি আধা মিনিটৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট সময়লৈকে গণনা কৰি 26 লাখ লিটাৰতকৈ অধিক ছুপাৰকল্ড ইন্ধন ৰকেটটোৰ ভিতৰত পাম্প কৰিছিল ।

Artemis II অভিযানে মহাকাশচাৰীসকলক পৃথিৱীৰ পৰা 2 লাখ 30 হাজাৰ মাইলতকৈ অধিক দূৰত্বত তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ দূৰলৈ লৈ যাব (NASA)

পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰপেলেণ্ট নিষ্কাশনৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে কাৰিকৰী বিদ্যাবিদসকলে লঞ্চ পেডত চূড়ান্ত প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে বুলি নাছাই জনায় ।

1972 চনত Apollo 17 ৰ পিছত পৃথিৱীৰ নিম্ন কক্ষপথৰ বাহিৰলৈ যাত্ৰা কৰা প্ৰথমখন ক্ৰুযুক্ত বিমান হৈছে আৰ্টেমিছ II । কিন্তু ই চন্দ্ৰত অৱতৰণৰ চেষ্টাও নকৰে আৰু চন্দ্ৰ কক্ষপথত প্ৰৱেশ নকৰে । ই চন্দ্ৰৰ উৰণৰ চেষ্টা কৰিব আৰু “মুক্ত-প্ৰত্যাৱৰ্তন” ট্ৰেজেক্টৰী অনুসৰণ কৰিব ।

Artemis II ৰ মুখ্য বিমান পৰিচালক জেফ ৰেডিগানে কয় যে ক্ৰুৱে মহাকাশলৈ আগতে যিকোনো ব্যক্তিতকৈ অধিক উৰণ কৰিব । পৃথিৱীলৈ উভতি অহাৰ পূৰ্বে চন্দ্ৰৰ সিপাৰে 5000 নটিকেল মাইলতকৈ অধিক (9200 কিলোমিটাৰৰ ওপৰত) যাত্ৰা কৰিব ।

10 দিনীয়া এই বিমানখনে ৰকেট আৰু মহাকাশযানৰ ব্যৱস্থা পৰীক্ষা কৰি ভৱিষ্যতৰ Artemis III অভিযানৰ বাবে মাটি স্থাপন কৰিব, যিয়ে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুৰ ওচৰত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত মানুহক অৱতৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব । মহাকাশচাৰীৰ শৰীৰত মহাকাশে কেনে প্ৰভাৱ পেলায় সেয়াও Artemis II ই লক্ষ্য কৰিব । বিজ্ঞানীসকলে যাত্ৰাৰ পূৰ্বে আৰু পিছত ক্ৰুসকলৰ তেজৰ পৰা অৰ্গেন’ইড কলাৰ নমুনা বিকাশ কৰিব আৰু মহাকাশ ভ্ৰমণৰ মানৱ শৰীৰত জৈৱিক প্ৰভাৱৰ মূল্যায়ন কৰিব ।

অৰিয়ান মহাকাশযানখনে মহাকাশচাৰীসকলক মহাকাশৰ গভীৰতালৈ লৈ যাব আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকক পৃথিৱীলৈ ঘূৰাই আনিব (NASA)

আৰ্টেমিছ অভিযানৰ লক্ষ্য হৈছে চন্দ্ৰত স্থায়ী উপস্থিতি প্ৰতিষ্ঠা কৰা আৰু মহাকাশ অন্বেষণৰ নতুন যুগৰ পথ প্ৰশস্ত কৰা, প্ৰথম মহাকাশচাৰীক মংগল গ্ৰহলৈ প্ৰেৰণ কৰা ।

