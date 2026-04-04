পৃথিৱী গ্ৰহৰ আকৰ্ষণীয় দৃশ্য কেমেৰাত আৱদ্ধ কৰিলে Artemis II ৰ মহাকাশচাৰীসকলে

মহাকাশচাৰীসকলৰ প্ৰথম চন্দ্ৰ শ্বটৰ ডেৰ দিনৰ পাছত শুকুৰবাৰে NASA ই ক্ৰুৰ প্ৰথমখন ডাউনলিংক কৰা ছবি মুকলি কৰে ।

পৃথিৱী গ্ৰহৰ আকৰ্ষণীয় ফটো কেমেৰাত আৱদ্ধ কৰিলে Artemis II ৰ মহাকাশচাৰীসকলে
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 4, 2026 at 10:51 AM IST

হায়দৰাবাদ: Artemis II ৰ মহাকাশচাৰীসকলে চন্দ্ৰৰ ওচৰ চাপি অহাৰ লগে লগে আমাৰ নীলা গ্ৰহটোৰ আকৰ্ষণীয় সৌন্দৰ্যক কেমেৰাত আৱদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ডেৰ শতিকাৰো অধিক সময়ৰ পাচত চন্দ্ৰলৈ প্ৰথম মানৱ অভিযান চলোৱাৰ ডেৰ দিনৰ পাছত শুকুৰবাৰে নাছাই ক্ৰুৱে প্ৰেৰণ কৰা প্ৰথমখন ছবি প্ৰকাশ কৰে ।

কমাণ্ডাৰ ৰিড ৱাইজমেনে তোলা প্ৰথম ছবিখনত কেপচুলৰ এখন খিৰিকীৰে পৃথিৱীৰ এটা বক্ৰ অংশ দেখুওৱা হৈছে । দ্বিতীয়খন ছবিত সমগ্ৰ পৃথিৱীখন দেখা গৈছে, সাগৰৰ ওপৰত বগা, ঘূৰ্ণনশীল ডাৱৰৰ ৰেখা । নাছাৰ মতে এটা সেউজীয়া অৰোৰাও দেখা যায় ।

নাছাৰ এক্সপ্ল’ৰেচন ছিষ্টেমছ লিডাৰ লকিছা হকিন্সে কয়, "আমাৰ চাৰিজন বন্ধুৰ বাহিৰে আমি সকলোৱে এই ছবিখনত আছো বুলি ভাবিবলৈ পাই বৰ ভাল লাগে ।" অভিযানটো ভালদৰে চলি আছে বুলিও কয় ছানীয়ে ।

শুকুৰবাৰে বিয়লিৰ ভাগত ৱাইজমেন আৰু তেওঁৰ দলটোৱে পৃথিৱীৰ পৰা 1 লাখ 10 হাজাৰ মাইলতকৈও অধিক দূৰত্বত (1 লাখ 80 হাজাৰ কিলোমিটাৰ) দ্ৰুতগতিত চন্দ্ৰৰ কাষ চাপিছিল । তেওঁলোকৰ এতিয়াও 1 লাখ 50 হাজাৰ মাইল (2 লাখ 40 হাজাৰ কিলোমিটাৰ) যাবলগীয়া আছে । সোমবাৰৰ ভিতৰত গন্তব্য স্থানত উপস্থিত হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

তিনিজন আমেৰিকান আৰু এজন কানাডাৰ মহাকাশচাৰীয়ে নিজৰ অৰিয়ান কেপচুলত চন্দ্ৰত ঘূৰিব, তাৰ পিছত পৃথিৱী অভিমুখে উভতি আহিব । বৃহস্পতিবাৰৰ নিশা তেওঁলোকে অৰিয়ানৰ মূল ইঞ্জিনটো জ্বলাই দিলে আৰু তেওঁলোকক নিজৰ উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত পথত ৰাখিলে ।

মিছন কণ্ট্ৰ’লে তেওঁলোকৰ কেপচুলটো পুনৰ স্থাপন কৰাৰ পিছত নৰ্দাৰ্ণ লাইটকে ধৰি সমগ্ৰ পৃথিৱীখনেই তেওঁলোকৰ খিৰিকীৰ সন্মুখত দেখা দিলে । টিভিৰ এক সাক্ষাৎকাৰত ৱাইজমেনে কয় যে এইটো আছিল আটাইতকৈ আচৰিত মুহূৰ্ত আৰু ই আমাৰ চাৰিওকে নিথৰ কৰি পেলালে ।

