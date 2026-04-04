পৃথিৱী গ্ৰহৰ আকৰ্ষণীয় দৃশ্য কেমেৰাত আৱদ্ধ কৰিলে Artemis II ৰ মহাকাশচাৰীসকলে

পৃথিৱী গ্ৰহৰ আকৰ্ষণীয় দৃশ্য কেমেৰাত আৱদ্ধ কৰিলে Artemis II ৰ মহাকাশচাৰীসকলে
মহাকাশচাৰীসকলৰ প্ৰথম চন্দ্ৰ শ্বটৰ ডেৰ দিনৰ পাছত শুকুৰবাৰে NASA ই ক্ৰুৰ প্ৰথমখন ডাউনলিংক কৰা ছবি মুকলি কৰে ।
Published : April 4, 2026 at 10:51 AM IST
হায়দৰাবাদ: Artemis II ৰ মহাকাশচাৰীসকলে চন্দ্ৰৰ ওচৰ চাপি অহাৰ লগে লগে আমাৰ নীলা গ্ৰহটোৰ আকৰ্ষণীয় সৌন্দৰ্যক কেমেৰাত আৱদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ডেৰ শতিকাৰো অধিক সময়ৰ পাচত চন্দ্ৰলৈ প্ৰথম মানৱ অভিযান চলোৱাৰ ডেৰ দিনৰ পাছত শুকুৰবাৰে নাছাই ক্ৰুৱে প্ৰেৰণ কৰা প্ৰথমখন ছবি প্ৰকাশ কৰে ।
কমাণ্ডাৰ ৰিড ৱাইজমেনে তোলা প্ৰথম ছবিখনত কেপচুলৰ এখন খিৰিকীৰে পৃথিৱীৰ এটা বক্ৰ অংশ দেখুওৱা হৈছে । দ্বিতীয়খন ছবিত সমগ্ৰ পৃথিৱীখন দেখা গৈছে, সাগৰৰ ওপৰত বগা, ঘূৰ্ণনশীল ডাৱৰৰ ৰেখা । নাছাৰ মতে এটা সেউজীয়া অৰোৰাও দেখা যায় ।
These two images were taken by @astro_reid only minutes apart. The stark difference is the result of camera settings. In the first, a longer shutter speed let in much more light from Earth, while the shorter shutter speed in the second emphasizes our planet's nighttime glow.
নাছাৰ এক্সপ্ল’ৰেচন ছিষ্টেমছ লিডাৰ লকিছা হকিন্সে কয়, "আমাৰ চাৰিজন বন্ধুৰ বাহিৰে আমি সকলোৱে এই ছবিখনত আছো বুলি ভাবিবলৈ পাই বৰ ভাল লাগে ।" অভিযানটো ভালদৰে চলি আছে বুলিও কয় ছানীয়ে ।
শুকুৰবাৰে বিয়লিৰ ভাগত ৱাইজমেন আৰু তেওঁৰ দলটোৱে পৃথিৱীৰ পৰা 1 লাখ 10 হাজাৰ মাইলতকৈও অধিক দূৰত্বত (1 লাখ 80 হাজাৰ কিলোমিটাৰ) দ্ৰুতগতিত চন্দ্ৰৰ কাষ চাপিছিল । তেওঁলোকৰ এতিয়াও 1 লাখ 50 হাজাৰ মাইল (2 লাখ 40 হাজাৰ কিলোমিটাৰ) যাবলগীয়া আছে । সোমবাৰৰ ভিতৰত গন্তব্য স্থানত উপস্থিত হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
1972 ➡️2026
Apollo 17 ➡️ Artemis II
তিনিজন আমেৰিকান আৰু এজন কানাডাৰ মহাকাশচাৰীয়ে নিজৰ অৰিয়ান কেপচুলত চন্দ্ৰত ঘূৰিব, তাৰ পিছত পৃথিৱী অভিমুখে উভতি আহিব । বৃহস্পতিবাৰৰ নিশা তেওঁলোকে অৰিয়ানৰ মূল ইঞ্জিনটো জ্বলাই দিলে আৰু তেওঁলোকক নিজৰ উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত পথত ৰাখিলে ।
মিছন কণ্ট্ৰ’লে তেওঁলোকৰ কেপচুলটো পুনৰ স্থাপন কৰাৰ পিছত নৰ্দাৰ্ণ লাইটকে ধৰি সমগ্ৰ পৃথিৱীখনেই তেওঁলোকৰ খিৰিকীৰ সন্মুখত দেখা দিলে । টিভিৰ এক সাক্ষাৎকাৰত ৱাইজমেনে কয় যে এইটো আছিল আটাইতকৈ আচৰিত মুহূৰ্ত আৰু ই আমাৰ চাৰিওকে নিথৰ কৰি পেলালে ।
লগতে পঢ়ক