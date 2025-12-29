অপ্ৰতিৰোধ্য এপল: 2025 বৰ্ষত সৰ্বাধিক বিক্ৰী হোৱা স্মাৰ্টফোন হিচাপে পৰিগণিত হ’ল আইফোন 16
এপলৰ আইফোন 16 2025 চনৰ বাবে ভাৰতত সৰ্বাধিক বিক্ৰী হোৱা স্মাৰ্টফোন হিচাপে পৰিগণিত হৈছে, বছৰৰ প্ৰথম 11 মাহত প্ৰায় 65 লাখ ইউনিট বিক্ৰী হৈছে ৷
Published : December 29, 2025 at 3:41 PM IST
হায়দৰাবাদ: আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ টেক জায়ান্ট এপলে 2025 চনৰ প্ৰথম 11 মাহত ভাৰতত আইফোন 16 ৰ প্ৰায় 65 লাখ ইউনিট বিক্ৰী কৰি দেশৰ সৰ্বাধিক বিক্ৰী হোৱা স্মাৰ্টফোন হিচাপে পৰিগণিত হোৱা বুলি এক নতুন প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে । কাউণ্টাৰপইণ্ট ৰিচাৰ্চৰ মতে, একে সময়ছোৱাত এপলে নিজৰ এণ্ড্ৰইড প্ৰতিযোগীতকৈ আগবাঢ়ি থাকিল । গৱেষণা সংস্থাটোৰ তথ্যই এইটোও দেখুৱাইছে যে আইফোন 15-এ শীৰ্ষ পাঁচটা বেষ্ট চেলাৰ স্মাৰ্টফোনৰ ভিতৰত স্থান নিশ্চিত কৰিছে ।
গৱেষণা সংস্থাটোৱে কয় যে এপলৰ প্ৰদৰ্শনে ঐতিহাসিকভাৱে এণ্ট্ৰি লেভেল আৰু মিড ৰেঞ্জ ডিভাইচৰ আধিপত্য থকা বজাৰ এখনত ক্ৰেতাৰ আচৰণৰ পৰিৱৰ্তন প্ৰতিফলিত কৰে । ইয়াৰ উপৰিও এই পৰিৱৰ্তনৰ ভিত্তি হৈছে এপলে স্থানীয় উৎপাদন সম্প্ৰসাৰণ আৰু চীনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰাৰ কৌশলগত প্ৰচেষ্টা । শেহতীয়াকৈ এপলে বেংগালুৰু, পুনে আৰু নয়দাত তিনিটা নতুন এপল ষ্ট’ৰ মুকলি কৰিছে, যাৰ ফলত ভাৰতত ইয়াৰ মুঠ খুচুৰা উপস্থিতি পাঁচটা ষ্ট’ৰলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
বিনামূলীয়া EMI, কেছবেক আৰু বেংক আঁচনিৰ দৰে বিত্তীয় বিকল্পই উচ্চমানৰ ফোনসমূহক অধিক গ্ৰাহকৰ বাবে অধিক লাভযোগ্য কৰি তুলিছে । শেহতীয়া উদ্যোগৰ তথ্য অনুসৰি নৱেম্বৰ মাহত এপল ইনকৰ্পৰেশ্যনে ভাৰতৰ পৰা ৰপ্তানিৰ সৰ্বোচ্চ মূল্য লাভ কৰিছিল, 2 বিলিয়ন ডলাৰৰ আইফোন প্ৰেৰণ কৰিছিল ।
নৱেম্বৰ মাহত এপলে ভাৰতৰ পৰা ৰপ্তানিৰ সৰ্বোচ্চ মূল্য লাভ কৰিছিল, 2 বিলিয়ন ডলাৰৰ আইফোন প্ৰেৰণ কৰিছিল । নৱেম্বৰ মাহত কোম্পানীটোৰ এটা ফাইলিঙত দেখা গৈছিল যে এপল ইণ্ডিয়াই 25 বিত্তীয় বৰ্ষত 9 বিলিয়ন ডলাৰৰ ঘৰুৱা বিক্ৰীৰ অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু 25 বিত্তীয় বৰ্ষত বিশ্বজুৰি নিৰ্মিত প্ৰতি পাঁচটা আইফোনৰ ভিতৰত এটা আইফোন ভাৰতত নিৰ্মাণ/সংযুক্ত কৰা হৈছিল ।
ভাৰতত কোম্পানীটোৰ উৎপাদনে এপলৰ বিশ্বব্যাপী উৎপাদন মূল্যৰ 12 শতাংশ অৰিহণা যোগাইছিল । আইফোন নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৱে ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আইফোনৰ হাই-এণ্ড প্ৰ’ আৰু প্ৰ’ মেক্স মডেলৰ স্থানীয় এছেম্বলিও আৰম্ভ কৰে ।
কোম্পানীটোৰ ফাইলিঙত দেখা গৈছে যে 25 বিত্তীয় বৰ্ষত আমেৰিকাই 178.4 বিলিয়ন ডলাৰ আনিছিল – যিটো এপলৰ বিশ্ব ৰাজহৰ প্ৰায় 43 শতাংশ – আৰু সেই আইফোনসমূহৰ ক্ৰমবৰ্ধমান অংশ ভাৰতৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ।
