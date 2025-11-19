AppleCare+: চুৰি বা হেৰুৱালেও এপলৰ পৰা লাভ কৰিব এটা নতুন iPhone
আইফোনৰ বাবে AppleCare+ ছাবস্ক্ৰিপচনে প্লেন ক্ৰয়ৰ দিনটোৰ পৰা দুবছৰ পৰ্যন্ত কভাৰেজ বৃদ্ধি কৰে ।
Published : November 19, 2025 at 1:59 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰতত এপলে নতুন এপলকেয়াৰ+ সুৰক্ষা প্লেন মুকলি কৰিছে, য’ত আইফোনৰ বাবে চুৰি আৰু লোকচানৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা নতুন বিকল্পও আছে । ইয়াৰ লগে লগে গ্ৰাহকসকলে এতিয়া তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট প্ৰয়োজন অনুসৰি তেওঁলোকৰ এপলৰ সামগ্ৰীসমূহ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ অধিক পছন্দ আৰু নমনীয়তা লাভ কৰিছে ।
AppleCare+ হৈছে কোম্পানীটোৱে আগবঢ়োৱা এটা বীমা পৰিকল্পনা যিয়ে এপলৰ সামগ্ৰী যেনে আইফোন, মেক, ডিছপ্লে, আইপেড, ঘড়ী, হেডফোন, টিভি আৰু হোমপডৰ বাবে ৱাৰেণ্টী কভাৰেজ বৃদ্ধি কৰে । ই কাৰিকৰী সমৰ্থন, হাৰ্ডৱেৰ মেৰামতি আৰু সলনি সেৱা প্ৰদান কৰে । AppleCare+ প্লেনসমূহে গ্ৰাহকসকলক প্ৰামাণিক এবছৰৰ ৱাৰেণ্টীৰ বাহিৰত আকস্মিক ক্ষতি আৰু বেটাৰী-সম্পৰ্কীয় সমস্যাৰ পৰা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে ।
AppleCare+ ত নতুনত্ব কি আছে ?
নতুন এপলকেয়াৰ+ৰ আটাইতকৈ বৃহৎ পৰিৱৰ্তন হৈছে আইফোনৰ বাবে চুৰি আৰু লোকচানৰ বাবে কভাৰেজৰ প্ৰদান কৰা । এই বীমা পৰিকল্পনা প্ৰতিমাহে 799 টকাৰ পৰা আৰম্ভ আৰু বছৰি দুটা চুৰি বা লোকচানৰ কাণ্ডলৈকে সামৰি লোৱা হয় । অৰ্থাৎ যদি কোনো গ্ৰাহকৰ আইফোন চুৰি হয় বা ভুলবশতঃ হেৰাই যায়, তেন্তে এপলে ইয়াৰ ঠাইত নতুন আইফোন ব্যৱহাৰ কৰিব – যদিহে গ্ৰাহকে বাৰ্ষিক বীমাৰ বাবে 9,588 ধন খৰচ কৰে ।
ভাৰতীয় গ্ৰাহকৰ বাবে আইফোন চুৰি আৰু ক্ষতিৰ বীমা পৰিকল্পনা গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো তেওঁলোকে এই কভাৰেজৰ বাবে তৃতীয় পক্ষৰ বীমাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । এই পৰিকল্পনাৰ বাবে যোগ্য ডিভাইচসমূহৰ ভিতৰত আছে আইফোন 13 ছিৰিজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শেহতীয়া আইফোন 17 লাইনআপ আৰু আইফোন SE লৈকে সকলো মডেল ।
ইয়াৰ উপৰিও এপলে এপলকেয়াৰ+ৰ সৈতে নিয়মীয়া বীমা পৰিকল্পনা আগবঢ়ায় । ইয়াৰ ভিতৰত আছে প্ৰকৃত এপলৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি সীমাহীন আকস্মিক ক্ষতিৰ মেৰামতি, 24/7 অগ্ৰাধিকাৰ গ্ৰাহক সমৰ্থন আৰু বেটাৰীৰ স্বাস্থ্য এটা নিৰ্দিষ্ট স্তৰত উপনীত হ’লে বেটাৰী সলনি কৰা ।
বৰ্তমান ভাৰতত মুম্বাইৰ এপল বিকেচি, নতুন দিল্লীৰ এপল ছাকেট, বেংগালুৰুৰ এপল হেব্বল, পুনেৰ এপল কোৰেগাঁও পাৰ্ককে ধৰি চাৰিখনকৈ এপলৰ খুচুৰা বিপণী আছে । গ্ৰাহকে Apple সমৰ্থন অৱস্থান ফাইণ্ডাৰ অনলাইন, Apple সমৰ্থন এপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা Apple অনুমোদিত সেৱা প্ৰদানকাৰী বিচাৰিবলৈ Apple সমৰ্থিত ৱেবছাইট চাব পাৰে ।
AppleCare+ পৰিকল্পনাৰ বাবে যোগ্যতা কেনেকৈ পৰীক্ষা কৰিব ?
গ্ৰাহকে তেওঁলোকৰ আইফোন, আইপেড বা মেকৰ ছেটিংছ এপৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকৰ যোগ্যতা পৰীক্ষা কৰিব পাৰে । তেওঁলোকে সকলো প্লেনৰ বিকল্প চাব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ ডিভাইচৰ পৰাই এটা AppleCare+ ছাবস্ক্ৰিপচন ক্ৰয় কৰিব পাৰে । নতুবা তেওঁলোকে এইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ গৈ প্ৰয়োজনীয় তথ্য চাব পাৰে ৷
