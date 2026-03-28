iPhone 18 ৰ উপৰিও 15 বিধকৈ অধিক এপল সামগ্ৰী আহি আছে বজাৰলৈ
Apple এ ২০২৬ চনত ভাঁজ কৰিব পৰা আইফোন, AI ভিত্তিক ছিষ্টেম আৰু স্মাৰ্ট হোম ডিভাইচৰ জৰিয়তে নিজৰ প্ৰযুক্তি পৰিৱেশ তন্ত্ৰক সম্পূৰ্ণৰূপে ৰূপান্তৰিত কৰাৰ বাবে সাজু।
Published : March 28, 2026 at 8:49 PM IST
হায়দৰাবাদ: চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে এপলে কেইবাটাও বৃহৎ সামগ্ৰী মুকলি কৰিছিল যদিও বছৰটো শেষ হোৱাৰ আগতে এতিয়াও বহু সময় বাকী আছে আৰু এপলৰ হাতত এতিয়াও বহু নতুন সামগ্ৰী আছে । জানিব পৰা মতে, 2026 চনত এপলে আইফোন, মেক, আইপেড আৰু স্মাৰ্ট হোম শিতানৰ প্ৰডাক্টকে ধৰি 15 টাতকৈও অধিক নতুন ডিভাইচ মুকলি কৰিব পাৰে । এপলৰ আগন্তুক সামগ্ৰীৰ তালিকাখনৰ বিষয়ে জানো আহক ---
এপলৰ আগন্তুক সামগ্ৰী
iPhone 18 Pro: MacRumors ৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি ইয়াত A20 Pro চিপ থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে । ইয়াৰ ডাইনামিক দ্বীপটো আগৰ তুলনাত সৰু হ’ব পাৰে । কেমেৰা কণ্ট্ৰল বুটামবোৰ সহজ কৰা হ’ব । নতুন ৰঙা ৰঙৰ বিকল্পও উপলব্ধ হ’ব পাৰে । কেমেৰাটোত ভেৰিয়েবল এপাৰচাৰৰ দৰে উন্নত প্ৰযুক্তিও থাকিব পাৰে, যিয়ে ফটোগ্ৰাফীক যথেষ্ট উন্নীত কৰিব । উপগ্ৰহৰ জৰিয়তে ৱেব ব্ৰাউজিঙৰ দৰে বৈশিষ্ট্যসমূহো উপলব্ধ হ'ব পাৰে । ইয়াৰ উপৰিও এপলে নিজাকৈ C2 5G মডেম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ।
ভাঁজ কৰিব পৰা আইফোন: এপলৰ প্ৰথমটো ভাঁজ কৰিব পৰা আইফোনত 7.7 ইঞ্চিৰ ভিতৰৰ ডিছপ্লে আৰু 5.3 ইঞ্চিৰ বাহিৰৰ ডিছপ্লে থাকিব পাৰে । ইয়াৰ স্ক্ৰীণ সৰু ক্ৰীজৰ সৈতে হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । এপলে ফেচ আইডিৰ ঠাইত টাচ আইডি পাৱাৰ বুটাম সলনি কৰিব পাৰে । iOS 27 বিশেষভাৱে মাল্টিটাস্কিঙৰ বাবে অনুকূলিত কৰা হ’ব ।
এপল ঘড়ী
- Apple Watch Series 12: এই আগন্তুক এপল ৱাটচ ছিৰিজত নতুন চিপ থাকিব । কোম্পানীয়ে ডিজাইনতো পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে যদিও কোনো নিশ্চিত তথ্য নাই । টাচ আইডিৰ আগমনৰ সম্ভাৱনাও আছে ।
- Apple Watch Ultra 4: ইয়াত নতুন চিপ আৰু টাচ আইডিও থাকিব পাৰে ।
আইপেড
- iPad12: ই A16 চিপৰ পৰা A18 বা A19 চিপলৈ উন্নীত কৰিব পাৰে । আগন্তুক iPad12 ত এপল ইন্টেলিজেন্সৰ বাবেও সমৰ্থন যোগ কৰা হ’ব।
- আইপেড মিনি: ই A17 Pro ৰ পৰা A19 Pro বা A20 Pro চিপলৈ উন্নীত কৰিব পাৰে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত এটা OLED ডিছপ্লে, কম্পন-ভিত্তিক স্পীকাৰ আৰু এটা পানী-প্ৰতিৰোধী ডিজাইন থাকিব পাৰে ।
মেক
- মেক ষ্টুডিঅ’: ইয়াত M5 Max আৰু M5 Ultra চিপ থাকিব পাৰে, যিয়ে পাৰফৰমেন্সক পৰৱৰ্তী স্তৰলৈ লৈ যাব ।
- Mac mini: ইয়াত M5 আৰু M5 Pro চিপ থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
- iMac: M5 চিপৰ সৈতে নতুন ৰঙৰ বিকল্প প্ৰৱৰ্তন কৰা হ’ব পাৰে ।
- MacBook Pro (OLED): এপলৰ বাবে এইটো এটা বৃহৎ পৰিৱৰ্তন হ’ব পাৰে । ইয়াত এটা OLED ডিছপ্লে, টাচস্ক্ৰীণ, ডাইনামিক আইলেণ্ড আৰু এটা পাতল ডিজাইন থাকিব পাৰে । M6 Pro আৰু M6 Max চিপে ইয়াক অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিব ।
ঘৰুৱা ডিভাইচসমূহ
- এপল টিভি: ইয়াত Wi-Fi 7 সমৰ্থনৰ বাবে A17 Pro চিপ আৰু N1 চিপ থাকিব পাৰে । ইয়াত ব্যক্তিগতকৃত চিৰিও থাকিব পাৰে ।
- HomePod Mini: ইয়াত উন্নত শব্দ, এটা নতুন চিপ, ৱাই-ফাই 7 সমৰ্থন আৰু নতুন ৰঙৰ বিকল্প থাকিব পাৰে ।
- HomePod: সম্পূৰ্ণ আকাৰৰ মডেলটোত উন্নীতকৃত চিৰি অভিজ্ঞতাও থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
- হোম হাব: এইটো হ’ব পাৰে 6-7 ইঞ্চিৰ ডিছপ্লে আৰু A18 চিপৰ সৈতে নতুন স্মাৰ্ট হোম ডিভাইচ । ইয়াক দেৱালত বা টেবুলত মাউণ্ট কৰিব পাৰি ।
- সুৰক্ষা কেমেৰা/চেন্সৰ: এপলে নিজাকৈ HomeKit-সক্ষম সুৰক্ষা ডিভাইচো মুকলি কৰিব পাৰে ।
- ফেচ আইডি ড’ৰবেল: এই স্মাৰ্ট ড’ৰবেল ফেচ আইডি আৰু স্মাৰ্ট লক সংহতিৰ সৈতে আহিব পাৰে ।
