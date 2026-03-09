iPhone fold ৰ পৰা OLED MacBook Pro লৈ - ‘Ultra’ শিতানত তিনিটা নতুন প্ৰিমিয়াম ডিভাইচ মুকলি কৰিব এপলে
2026 চনত এপলে ‘Ultra’ শিতানত তিনিটা নতুন প্ৰিমিয়াম ডিভাইচ মুকলি কৰিব । ইয়াৰ ভিতৰত আছে Airpods Ultra, MacBook Ultra, আৰু iPhone Ultra ।
Published : March 9, 2026 at 5:20 PM IST
হায়দৰাবাদ: এপলে যোৱা সপ্তাহত নতুন ডিভাইচ মুকলি কৰিছিল, য’ত আছে ইয়াৰ আটাইতকৈ সুলভ মূল্যৰ MacBook Neo । কিন্তু খবৰ অনুসৰি কুপাৰটিনোস্থিত প্ৰযুক্তি কোম্পানীটোৱে কেৱল নিজৰ এণ্ট্ৰি লেভেল লাইনআপ সম্প্ৰসাৰণ কৰাই নহয়, উচ্চ পৰ্যায়ত নতুন ডিভাইচো আনিছে ।
Bloomberg ৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি এপলে তিনিটা ‘আল্ট্ৰা’ ডিভাইচৰ ওপৰত কাম কৰি আছে, অৰ্থাৎ নতুন ডিভাইচ যিবোৰ কেৱল উন্নীতকৰণেই নহয়, কোম্পানীটোৰ বৰ্তমানৰ সামগ্ৰীৰ পৰা এখোজ ওপৰত থাকিব ।
iPhone Fold
এপল হৈছে একমাত্ৰ প্ৰধান স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতা কোম্পানী যিয়ে ফোল্ডেবল ডিভাইচ মুকলি কৰা নাই । কিন্তু সেই সকলোবোৰ অতি সোনকালে সলনি হ’ব ৷ আইফোনৰ ভাঁজ সম্পৰ্কীয় উৰাবাতৰি কিছুদিনৰ পৰাই চৰ্চা চলি আহিছে আৰু ডিভাইচটো মুক্তিৰ সময়ত প্ৰ’ মেক্স আইফোনৰ ওপৰত ইয়াক স্থান দিয়া হ’ব ।
খবৰ অনুসৰি, ফল্ডেবল আইফোনত 7.8 ইঞ্চিৰ ক্ৰীজ-লেছ OLED ইনাৰ স্ক্ৰীণ আৰু 5.5 ইঞ্চিৰ আউটাৰ পেনেল পেক কৰা হ’ব । ফাদিল হোৱা ৰেণ্ডাৰে দেখুৱাইছে যে ডিভাইচটোত এটা কমপেক্ট কিতাপৰ দৰে ফৰ্ম ফেক্টৰ থাকিব, যিটো Samsung Galaxy Z Fold 7 ৰ দৰে ডিভাইচৰ পৰা যথেষ্ট পৃথক হ’ব ।
iPhone Fold এতিয়াও ঘোষণা নকৰা A20 Pro চিপছেটত চলিব বুলি আশা কৰা হৈছে, মুঠ চাৰিটা কেমেৰা আৰু বেটাৰী 5500 mAh তকৈ অধিক হ’ব পাৰে ।
2026 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত আইফোন 18 Pro আৰু iPhone 18 Pro Max ৰ সৈতে মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । মূল্যৰ ক্ষেত্ৰত উৰাবাতৰিয়ে ইংগিত দিছে যে আমেৰিকাত এই ডিভাইচটোৰ মূল্য 2400 ডলাৰ (প্ৰায় 2,15,000 টকা) হ’ব পাৰে । প্ৰসংগক্ৰমে ক’ব পাৰি যে ভাৰতত Samsung Galaxy Z Fold 7 ৰ মূল্য 1,74,999 টকা ।
OLED MacBook Pro
অৱশেষত MacBook Pro ই অতি সোনকালে এটা ডাঙৰ ডিছপ্লে উন্নীতকৰণ লাভ কৰিব পাৰে । বাতৰি অনুসৰি এপলে MacBook Pro লৈ টাচ সমৰ্থনৰ লগতে OLED ডিছপ্লে অনাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । যদি ফাদিল হোৱা তথ্য সঠিক হয়, তেন্তে এইটোৱেই হ’ব প্ৰথমবাৰৰ বাবে মেকবুকে টাচস্ক্ৰীণ পোৱা ।
OLED MacBook Pro য়ে নতুন 2nm প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰি পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ M6 Pro আৰু M6 Max চিপৰ সৈতে আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । যদিও বেচ M6 MacBook Pro এই নতুন পেনেল নাপাবও পাৰে ।
উৰাবাতৰিৰ OLED MacBook Pro মডেলসমূহত Dynamic Island, এটা নতুন ডাইনামিক ইন্টাৰফেছ আৰু টাচ ব্যৱহাৰযোগ্যতা উন্নত কৰিবলৈ বৃদ্ধি কৰা নিয়ন্ত্ৰণৰ বৈশিষ্ট্য থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে । মন কৰিব যে এপলৰ সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক ষ্টিভ জবছ কেতিয়াও মেকত টাচস্ক্ৰীণ থকাৰ ধাৰণাটোৰ অনুৰাগী নাছিল ।
এই প্ৰিমিয়াম MacBook Pro ই বৰ্তমানৰ M5 Pro আৰু M5 Max মডেলৰ ওপৰত বহিব আৰু আইফোন X আৰু আইপেড প্ৰ’ত দেখা পোৱা পূৰ্বৰ OLED পৰিৱৰ্তনৰ দৰেই মূল্য বৃদ্ধি আনিব বুলি কোৱা হৈছে । প্ৰসংগ অনুসৰি, M5 Max চিপছেটৰ সৈতে MacBook Pro ৰ মূল্য 3,99,900 টকাৰ পৰা আৰম্ভ হয় ।
নেক্সট-জেন এয়াৰপড
ভাঁজ কৰিব পৰা আইফোন আৰু OLED মেকবুক প্ৰ’ৰ সমান্তৰালভাৱে এপলে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ এয়াৰপড সজ্জিত কৰাৰ কামো কৰা বুলি কোৱা হৈছে । নতুন এয়াৰপডসমূহত চিৰিক ভিজুৱেল ইনটেলিজেন্স ডাটা প্ৰদান কৰিব পৰাকৈ ডিজাইন কৰা আই আৰ কেমেৰাৰ সৈতে আহিব বুলি চৰ্চা চলিছে ।
ইয়াৰ ফলত নতুন এয়াৰপডসমূহক লাইনআপৰ শীৰ্ষত থাকিব, সম্ভাৱনাময়ভাৱে 'এয়াৰপডছ আল্ট্ৰা' ব্ৰেণ্ডিঙৰ অধীনত ।
উৰাবাতৰিসমূহে আই আৰ ভিত্তিক কেমেৰাৰ ব্যৱহাৰৰ কথা আঙুলিয়াই দিয়ে যাতে এয়াৰপডসমূহে ছবি বা ভিডিঅ’ কেপচাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে এআই চালিত বৈশিষ্ট্যৰ বাবে ব্যৱহাৰকাৰীৰ পৰিৱেশ ভালদৰে বুজিব পাৰে । এই উন্নীতকৰণ এপলৰ এপল বুদ্ধিমত্তাৰ ওপৰত বহল মনোনিৱেশৰ সৈতে খাপ খাই পৰে, যিয়ে এই বছৰ জেমিনিৰ জৰিয়তে এটা বৃহৎ উন্নীতকৰণ লাভ কৰিবলৈ সাজু হৈছে । যোৱা বছৰ কোম্পানীটোৱে এয়াৰপডছৰ বাবে লাইভ ট্ৰেন্সলেট ফিচাৰ ঘোষণা কৰিছিল ।
নতুন এয়াৰপডসমূহৰ মূল্য বৃদ্ধি পাব নে নাই সেয়া স্পষ্ট নহয় । প্ৰসংগত ক’বলৈ গ’লে ভাৰতত AirPods Pro 3 ৰ মূল্য 25,900 টকা ।
