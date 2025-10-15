ETV Bharat / technology

এপলে প্ৰদৰ্শন কৰিলে V আকৃতিৰ MacBook Pro; M5 চিপৰ সৈতে মুকলিৰ আশা

এপলে এটা "V" আকৃতি আৰু পাঁচটা "M" দেখুৱাইছিল। মেকবুক প্ৰ’ত M5 চিপ থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে। ইয়াৰ ফলত নতুন যুগৰ সূচনা হ’ব পাৰে ।

apple-teases-new-macbook-pro-with-m5-chip-hints
এপলে প্ৰদৰ্শন কৰিলে V আকৃতিৰ MacBook Pro (X/@gregjoz)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 15, 2025 at 1:40 PM IST

3 Min Read
হায়দৰাবাদ: যদি আপুনি এপলৰ ডিভাইচ ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে এপলে পুনৰবাৰ টেক জগতত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে । এইবাৰ গ্ৰেগ জোছৱিয়াকে টুইটাৰত (পূৰ্বতে এক্স) এটা নতুন, চুটি ভিডিঅ’ পোষ্ট কৰিছে, য’ত ভি আকৃতিৰ মেকবুক প্ৰ’ দেখুওৱা হৈছে । এই নতুন টিজাৰেৰে এপলে নিজৰ অনুৰাগীসকলক কি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে জানো আহক ---

মন কৰিবলগীয়া যে ৰোমান সংখ্যাত V ৰ অৰ্থ হৈছে 5, যাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে এপলে M5 চিপ মুকলি কৰিবলৈ ওলাইছে । তদুপৰি এপলে পোষ্টটোৰ কেপচনত লিখিছে, "Mmmmm... কিবা এটা শক্তিশালী আহি আছে ।" ইয়াৰ পৰা আৰু ইংগিত পোৱা গৈছে যে এপলে M5 চিপছেটৰ সৈতে নতুন মেকবুক প্ৰ’ মুকলি কৰিব পাৰে । ভিডিঅ'টোত "Coming Soon" শব্দ আৰু শেষত এপলৰ ল'গ'ও সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে । ইয়াৰ অৰ্থ হ’ল কোম্পানীটোৱে অতি সোনকালে নতুন মেকবুক মুকলি কৰিব ।

টিজাৰত নতুন মেকবুক প্ৰ’ৰ ৰং দেখুওৱা হৈছে

এই ভিডিঅ’ টিজাৰত দেখা লেপটপটোৰ ৰং আকাশ নীলা । দেখাত কিছু পৰিমাণে মেকবুক এয়াৰ বা আইফোন এয়াৰৰ দৰে । যদিও এপলে এতিয়াও আগন্তুক মেকবুকৰ সম্পূৰ্ণ ডিজাইন প্ৰকাশ কৰা নাই, তথাপিও আমি এতিয়ালৈকে পোৱা ইংগিতসমূহে এপলৰ আগন্তুক পৰিকল্পনা আৰু প্ৰস্তুতিৰ বিষয়ে বহু কথাই প্ৰকাশ কৰিছে ।

ইয়াৰ উপৰিও এপলৰ আগন্তুক ডিভাইচসমূহৰ বিষয়ে তথ্য প্ৰদান কৰা ব্লুমবাৰ্গৰ মাৰ্ক গুৰমেনেও আগন্তুক নতুন মেকবুকৰ টিজাৰ নিশ্চিত কৰি লিখিছে, “এম 5 মেকবুক প্ৰ’ । এই সকলোবোৰ ইংগিত একলগ কৰিলে স্পষ্ট হৈ পৰে যে এপলে অতি সোনকালে M5 চিপৰ সৈতে নতুন মেকবুক প্ৰ’ মুকলি কৰিব, যিটো আকাশ নীলা ৰঙৰ হ’ব ।

স্পেচিফিকেশনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, প্ৰতিবেদন অনুসৰি এপলে দুটা মেকবুক প্ৰ’ মডেলৰ কাম কৰি আছে, ক’ডনাম J714 আৰু J716 । দুয়োটা মডেলতে এপলৰ শেহতীয়া এম 5 চিপ থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে, যিটো টি এছ এম চিৰ 3 এন এম প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ৰাছিয়াৰ পৰা ফাদিল হোৱা প্ৰতিবেদন অনুসৰি M5 চিপে M4তকৈ 12% উন্নত CPU আৰু 36% উন্নত GPU পাৰফৰমেন্স প্ৰদান কৰিব । অৱশ্যে এই ফাদিল হোৱা তথ্যটো আছিল আইপেড প্ৰ’ৰ বাবে । তদুপৰি নতুন মেকবুক প্ৰ’ কেৱল 14 ইঞ্চিৰ আকাৰৰ একক ভিন্নতাতহে মুকলি কৰা হ’ব, য’ত 10 কোৰ চিপিইউ থাকিব ।

কেতিয়া আৰু কি কি স্পেচিফিকেশন আৰু ফিচাৰেৰে এপলে এই নতুন মেকবুক প্ৰ’ মুকলি কৰিব সেয়া হ’ব লক্ষণীয় ।

