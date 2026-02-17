ETV Bharat / technology

4 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ’ব এপলৰ বৃহৎ অনুষ্ঠান; মুকলি হ’ব iPhone17e আৰু iPad

4 মাৰ্চত নিউয়ৰ্কত এক অনুষ্ঠানৰ কথা ঘোষণা কৰিছে এপলে । iPhone17e, নতুন আইপেড আৰু সুলভ মূল্যৰ মেকবুক মুকলি হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে।

Apple sends out invitation for March 4: iPhone 17e, low-cost Macs, new iPads expected
4 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ’ব এপলৰ বৃহৎ অনুষ্ঠান (Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 17, 2026 at 4:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: 4 মাৰ্চত নিউয়ৰ্ক চহৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া 2026 চনৰ প্ৰথমটো ডাঙৰ ইভেণ্টৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে আমন্ত্ৰণ প্ৰেৰণ কৰিছে এপলে ।

“এটা বিশেষ এপল অভিজ্ঞতাৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ সৈতে ব্যক্তিগতভাৱে যোগদান কৰক” বুলি লিখা আমন্ত্ৰণখনত হালধীয়া, সেউজীয়া আৰু নীলা ৰঙৰ ছিটিকি পৰা আইকনিক এপলৰ ল’গ’টো আছে, যিবোৰ ৰঙে কোম্পানীটোৰ ডিজাইন ভাষাত নতুন কিবা এটাৰ ইংগিত দিব পাৰে ।

Apple sends out invitation for March 4: iPhone 17e, low-cost Macs, new iPads expected
4 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ’ব এপলৰ বৃহৎ অনুষ্ঠান (Apple)

এই অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ হ’ব উক্ত দিনা পুৱা 9 বজাত ( ভাৰতীয় সময় অনুসৰি সন্ধিয়া 7.30 বজাত ), যদিও আমোদজনকভাৱে এপলে নিজৰ সাধাৰণ সূক্ষ্ম সূত্ৰসমূহ দিবলৈ কোনো টেগলাইন শ্বেয়াৰ কৰা নাই । সবিশেষৰ অভাৱে অৱশ্যে অনুৰাগীসকলক কুপাৰটিনোস্থিত টেক জায়াণ্টটোৱে কি কি মুকলি কৰিব সেই সম্পৰ্কত বহু জল্পনা-কল্পনা কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে ।

এপলৰ আমন্ত্ৰণ: পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কেনেকৈ চাব ?

এতিয়ালৈকে এপলে এই অনুষ্ঠানটো অনলাইনত লাইভ সম্প্ৰচাৰ কৰা হ’ব নে নহয় সেয়া নিশ্চিত কৰা নাই, যিটো আচহুৱা পদক্ষেপ । ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে এই অনুষ্ঠানটো সাধাৰণ মূল ভাষণ শৈলীৰ উপস্থাপনতকৈ অধিক পৃথক, হাতেৰে কৰা শ্ব'কেছ হ'ব পাৰে ।

যদি কোম্পানীটোৱে নিজৰ সাধাৰণ আৰ্হি অনুসৰণ কৰে তেন্তে apple.com আৰু Apple TV ত ইভেণ্টৰ তাৰিখৰ ওচৰত এটা লাইভষ্ট্ৰিম লিংক দেখা দিব পাৰে ।

যিয়েই নহওক, এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে ছ’চিয়েল মিডিয়াত বিভিন্ন চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে । টেক অনুৰাগীসকলে ৰঙীন ল'গ' আৰু “এপল অভিজ্ঞতা” বাক্যাংশটো দ্ৰুতভাৱে বিভাজিত কৰিছে, অনুমান কৰিছে যে এইটো অধিক জীৱনশৈলী-কেন্দ্ৰিক অনুষ্ঠান হ'ব পাৰে ।

Apple sends out invitation for March 4: iPhone 17e, low-cost Macs, new iPads expected
iPhone17e আৰু iPad কৰা হ’ব মুকলি (Apple)

iPhone17e ৰ পৰা নতুন আইপেডলৈকে: কি আশা কৰিব পাৰি ?

iPHone 17e

এপলে কি মুকলি কৰিব সেই সম্পৰ্কে কোনো সবিশেষ তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও ফাদিল হোৱা তথ্য অনুসৰি অনুষ্ঠানটোৰ মূল আকৰ্ষণ iPhone 17e নামৰ নতুন, বাজেট অনুকূল মডেল মুকলি কৰিব ।

প্ৰাথমিক প্ৰতিবেদন অনুসৰি ইয়াত আধুনিক এজ-টু-এজ ডিছপ্লে, A17 চিপ আৰু একাধিক ৰঙৰ বিকল্প থাকিব, যাৰ ফলত ইয়াক প্ৰ’ প্ৰাইচ টেগ অবিহনে আইফোনৰ শক্তি বিচৰা ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে অধিক সুলভ বিকল্প হিচাপে স্থান দিয়া হ’ব ।

আইপেড এয়াৰ আৰু আইপেড প্ৰ’

আইফোনৰ সমান্তৰালভাৱে আইপেডৰ নতুন ৰেঞ্জৰ ইংগিত পোৱা গৈছে, সম্ভৱতঃ আপডেট কৰা আইপেড এয়াৰ (ষষ্ঠ প্ৰজন্ম) আৰু আইপেড প্ৰ’ (2026)। দুয়োটাই হাৰ্ডৱেৰ বিকাশ লাভ কৰাৰ আশা কৰা হৈছে ।

কম খৰচী মেকবুক

তাৰ পিছত কম খৰচী মেকবুকৰ কথা কোৱা হয়, যিটো এপলে নিজৰ চিলিকনলৈ স্থানান্তৰিত হোৱাৰ পিছৰে পৰা অনুৰাগীসকলে আশা কৰি আহিছে । এই নতুন মডেলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু বাজেট সচেতন ক্ৰেতাক লক্ষ্য কৰি ল’ব পাৰে, যাৰ মূল্য মেকবুক এয়াৰ M3 তকৈ কম, তথাপিও দৈনন্দিন ব্যৱহাৰৰ বাবে যথেষ্ট শক্তিশালী ।

কিছুমান প্ৰতিবেদনে আনকি কয় যে এপলে সতেজ মেকবুক প্ৰ' ভেৰিয়েন্ট মুকলি কৰিব পাৰে, সম্ভাৱনাময়ভাৱে নতুন M3 বা M3 Pro চিপৰ সৈতে, প্ৰডাক্ট লাইনসমূহৰ মাজেৰে ক্ৰমান্বয়ে পৰিৱেশন উন্নীতকৰণৰ কৌশল অব্যাহত ৰাখিব ।

লগতে পঢ়ক

TAGGED:

IPHONE 17E LAUNCH
APPLE MARCH EVENT 2026
NEW IPAD PRO 2026
APPLE ANNUAL EVENT 2026
APPLE EVENT 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.