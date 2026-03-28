লকডাউন মোডে আইফোনক ৰক্ষা কৰে স্পাইৱেৰ আক্ৰমণৰ পৰা: এপলৰ দাবী

চিটিজেন লেব আৰু এম্নেষ্টী ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ দৰে সংস্থাইও নিশ্চিত কৰিছে যে লকডাউন মোডে বহু ক্ষেত্ৰত স্পাইৱেৰ আক্ৰমণ বন্ধ কৰি দিয়ে ।

Apple says no one using Lockdown Mode has been hacked with spyware
Published : March 28, 2026 at 1:57 PM IST

হায়দৰাবাদ: বিশ্বৰ অন্যতম আগশাৰীৰ টেক কোম্পানী এপলে এক বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে এতিয়ালৈকে কোনো স্পাইৱেৰে Lockdown Mode সক্ৰিয় কৰি কোনো আইফোনক সফলতাৰে হেক কৰা নাই । এপলে ২০২২ চনত নিজৰ আইফোনত এই Lockdown বৈশিষ্ট্য মুকলি কৰিছিল । এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাৱে সেইসকলৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে যিসকলে ৰাষ্ট্ৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আক্ৰমণৰ আশংকাত ভুগিব পাৰে ।

এপলৰ লকডাউন মোড আইফোন, আইপেড আৰু মেকত উপলব্ধ । যেতিয়া এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ এপল ডিভাইচত এই বৈশিষ্ট্য অন কৰে, বহুতো সাধাৰণ বৈশিষ্ট্য সীমিত হয়, যেনে বাৰ্তাসমূহত বেছিভাগ সংলগ্নকৰণ ব্লক কৰা, জটিল ৱেব ব্ৰাউজিং প্ৰযুক্তিসমূহ বিঘ্নিত কৰা আৰু ডিভাইচটোক অসুৰক্ষিত ৱাই-ফাই নেটৱৰ্কৰ সৈতে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে সংযোগ কৰাত বাধা দিয়া ।

এই পৰিৱৰ্তনসমূহে আক্ৰমণকাৰীসকলৰ বাবে ডিভাইচসমূহত অনুপ্ৰৱেশ কৰাটো যথেষ্ট কঠিন কৰি তোলে । এপলে বিশেষভাৱে সাংবাদিক, কৰ্মী, অধিবক্তা আৰু অনুৰূপ উচ্চ বিপদজনক ব্যৱহাৰকাৰীক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ বাবে লকডাউন বৈশিষ্ট্য ডিজাইন কৰিছিল । এপলৰ Lockdown বৈশিষ্ট্যৰ নিৰাপত্তা সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, যাৰ উত্তৰ এতিয়া মুকলিকৈ এপলে দিছে ।

এপলৰ সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্য

TechCrunch ৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি এপলৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই কয় যে Lockdown Mode সক্ৰিয় কৰা ডিভাইচত সফল স্পাইৱেৰ আক্ৰমণৰ কোনো ৰেকৰ্ড নাই । এম্নেষ্টী ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ ছিকিউৰিটি লেবৰ মুৰব্বী ডনচা অ’ চেয়াৰভাইলেও এই কথাত সন্মত যে লকডাউন মোড সক্ৰিয় কৰি স্পাইৱেৰৰ কোনো সফল আক্ৰমণ পৰ্যবেক্ষণ কৰা হোৱা নাই । আনকি চিটিজেন লেবে নিশ্চিত কৰিছে যে লকডাউন মোডে পেগাছাছ আৰু প্ৰিডেটৰৰ দৰে স্পাইৱেৰৰ আক্ৰমণ ৰোধ কৰিছিল । গুগলৰ গৱেষকসকলে লক্ষ্য কৰিছে যে Lockdown Mode ধৰা পৰিলে কিছুমান স্পাইৱেৰ ক’ডে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে আক্ৰমণ বন্ধ কৰি দিয়ে ।

কেনেকৈ সক্ৰিয় কৰিব লকডাউন মোড (Apple)

প্ৰতিবেদন অনুসৰি চাইবাৰ সুৰক্ষা বিশেষজ্ঞ পেট্ৰিক ৱাৰ্ডলে এপলৰ ডিভাইচত এই বৈশিষ্ট্যৰ প্ৰশংসা কৰিছে । তেওঁ কয় যে ই গ্ৰাহকৰ বাবে এতিয়ালৈকে মুকলি কৰা আটাইতকৈ আক্ৰমণ কঠিন বৈশিষ্ট্য । ই আক্ৰমণৰ পৃষ্ঠভাগ বহু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰে আৰু আক্ৰমণকাৰীক অধিক জটিল পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বাধ্য কৰে । কিন্তু সাধাৰণ ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে লকডাউন মোড অপৰিহাৰ্য নহয়, কিয়নো ইয়াক অন কৰিলে কিছুমান সাধাৰণ ডিভাইচ বৈশিষ্ট্যৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ হয় ।

কিন্তু যিসকলে টাৰ্গেট আক্ৰমণক ভয় কৰে তেওঁলোকৰ বাবে এইটো এটা উপযোগী বৈশিষ্ট্য, যিয়ে তেওঁলোকৰ ডিভাইচৰ বাবে এক শক্তিশালী ঢাল হিচাপে কাম কৰে । এই বৈশিষ্ট্যৰ জৰিয়তে এপলৰ সফলতাই কোম্পানীটোৰ ব্যৱহাৰকাৰীৰ গোপনীয়তা আৰু সুৰক্ষাৰ প্ৰতি থকা গুৰুতৰ চিন্তাক প্ৰমাণ কৰে । গতিকে, যদি আপুনি উচ্চ-বিপদজনক শ্ৰেণীৰ ব্যৱহাৰকাৰী, তেন্তে আপুনি আপোনাৰ এপল ডিভাইচৰ ছেটিংছত লকডাউন মোড সক্ৰিয় কৰিব পাৰিব ।

