ETV Bharat / technology

অভিলেখ সংখ্যক স্মাৰ্টফোন বিক্ৰীৰে 2025 বৰ্ষত এপলে গঢ়িলে নতুন অভিলেখ

এপলে ভাৰতত এতিয়ালৈকে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বছৰৰ ৰেকৰ্ড গঢ়িছিল, গোটেই বছৰটোৰ বাবে প্ৰায় 15.2 কোটি ইউনিট শিপিং কৰিছিল ।

apple-recorded-record-sales-in-2025-with-shipments-increasing-to-14-million-units-reports
iPhone 17 Series Pro মডেল (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 26, 2026 at 2:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি এপলে ভাৰতত বৰ্তমান পৰ্যন্ত আটাইতকৈ অধিকসংখ্যক বিক্ৰীৰ অভিলেখ ৰেকৰ্ড কৰিছে । প্ৰতিবেদন অনুসৰি বজাৰৰ তথ্য অনুসৰি 2025 চনত দেশত টেক জায়ান্টটোৰ চালান যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে ।

ইয়াৰ ফলত কোম্পানীটোৱে বিশ্বৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম স্মাৰ্টফোন বজাৰত বজাৰ অংশীদাৰিত্ব বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে । এপলৰ শক্তিশালী প্ৰদৰ্শনৰ পিছতো ভাৰতৰ সামগ্ৰিক স্মাৰ্টফোনৰ বজাৰখন বহুলাংশে স্থবিৰ হৈ আছিল, গোটেই বছৰটোত প্ৰায় 152 মিলিয়ন ইউনিট প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ।

ভাৰতত আইফোনৰ চালান বৃদ্ধি

টেকক্ৰাঞ্চৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি বজাৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা কাউণ্টাৰপইণ্ট ৰিচাৰ্চৰ বজাৰৰ তথ্যৰ উদ্ধৃতি দি 2025 চনত ভাৰতত এপলৰ আইফোনৰ চালান দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাব, যাৰ ফলত 2024 চনত ইয়াৰ বজাৰ অংশীদাৰিত্ব প্ৰায় 7 শতাংশৰ পৰা অভিলেখ সৃষ্টিকাৰী 9 শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাব । প্ৰতিবেদন অনুসৰি, কুপাৰটিনোস্থিত এই টেক জায়ান্ট কোম্পানীটোৱে ভাৰতৰ এতিয়ালৈকে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বাৰ্ষিক প্ৰদৰ্শন দেখুৱাইছে ।

প্ৰতিবেদন অনুসৰি উদ্যোগ বিশ্লেষকসকলে এই বৃদ্ধিৰ কাৰণ কেইবাটাও কাৰক বুলি কয়, য’ত শেহতীয়া আইফোন 17 ছিৰিজৰ পৰা যোৱা বছৰৰ আইফোন 16 ছিৰিজ আৰু নন-ফ্লেগশ্বিপ আইফোন 16E লৈকে বহল প্ৰডাক্ট পৰ্টফলিঅ’ আছে । অনলাইন আৰু অফলাইন চেনেলত আইফোন মডেলৰ বৰ্ধিত উপলব্ধতাৰ লগতে বিনামূলীয়া EMI আৰু বেংক অফাৰৰ দৰে সহজ বিত্তীয় বিকল্পইও এপলৰ শক্তিশালী প্ৰদৰ্শনত অৰিহণা যোগাইছিল ।

তদুপৰি তথ্য অনুসৰি ভাৰতত 2025 চনত মুঠ স্মাৰ্টফোনৰ চালান প্ৰায় 152-153 মিলিয়ন ইউনিট হ’ব বুলি প্ৰকল্প কৰা হৈছে । শেহতীয়া বছৰবোৰত এপলে ক্ৰমান্বয়ে চীনৰ পৰা আন দেশলৈ নিজৰ উৎপাদন ভিত্তি স্থানান্তৰিত কৰি আহিছে, ভাৰত ইয়াৰ অন্যতম নতুন এছেম্বলি হাব ।

শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় ইলেক্ট্ৰনিকছ আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে শ্বেয়াৰ কৰা তথ্য অনুসৰি টেক জায়ান্ট এপলে মুঠ 50 বিলিয়ন ডলাৰ অৰ্থাৎ প্ৰায় 4.51 লাখ কোটি টকাৰ মেড-ইন-ইণ্ডিয়া আইফোন মডেল শিপিং কৰি নতুন অভিলেখ গঢ়িছে ।

ফক্সকনৰ দৰে চুক্তিবদ্ধ নিৰ্মাতা কোম্পানীসমূহৰ জৰিয়তে এপলে মেক ইন ইণ্ডিয়া পদক্ষেপৰ অধীনত PLI আঁচনিখনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । কোম্পানীটোৱে কেৱল 26 বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম 9 মাহত প্ৰায় 16 বিলিয়ন ডলাৰ বা প্ৰায় 1.44 লাখ কোটি টকাৰ আইফোন মডেল ৰপ্তানি কৰিছিল, যাৰ ফলত 22 বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা মুঠ চালান 50 বিলিয়ন ডলাৰ হৈছে ।

লগতে পঢ়ক

TAGGED:

APPLE GETS RECORD SALES IN 2025
IPHONE SALES IN INDIA
IPHONE EXPORT FROM INDIA
APPLE SALES IN INDIA
APPLE SALES IN INDIA 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.